Kladno vyhrálo podruhé v sezoně na Spartě, rozhodl Zikmund

Praha - Hokejisté Kladna vyhráli v zápase 45. kola extraligy na ledě Sparty 3:2, bodovali popáté v řadě a zvýšili svůj odstup od posledního Zlína na 14 bodů. Rozhodující branku vstřelil v 51. minutě v přesilové hře Ladislav Zikmund, jinak kmenový hráč Sparty. Pražané prohráli podruhé za sebou a potřetí z posledních čtyř zápasů.

Do první šance utkání se dostal ve druhé minutě domácí Chlapík, brankář Bow byl ale připravený. V čase 3:08 již ale Sparta vedla. Voženílek tečoval střelu Tomova a připsal si první gól v dresu Pražanů po příchodu z Českých Budějovic.

V šesté minutě ale Rytíři vyrovnali, když Machovského prostřelil Dotchin a gólově oslavil svůj návrat do kladenského dresu. Sparta byla výrazně střelecky aktivnější, vytvářela si více šanci, do vedení se však nedostala ani v první přesilové hře utkání. Středočeši se v útočném pásmu usadili až při Voženílkově vyloučení, ani oni ale úvodní početní výhodu nevyužili.

Ve 22. minutě Bow se štěstím vytěsnil Chlapíkovu střelu v přesilové hře mimo brankovou konstrukci, o pár sekund později ale inkasoval podruhé. Matuškinův pokus od modré čáry tečoval Horák a kanadský gólman neměl šanci zasáhnout.

Pracně získaný náskok ale Sparta opět ztratila. Při Formanově vyloučení připravil Plekanec patnáctý gól v sezoně pro Kubíka a oba hráči si tak zopakovali úspěšnou spolupráci z předešlého utkání. Ve 32. minutě se pokoušel vrátit vedení zpět na stranu domácích Thorell, i kvůli nepotrestanému faulu na sebe ale individuální akci zakončil těsně vedle.

Na začátku třetí části byli Rytíři blízko vedení, Plekanec však trefil jen tyč. V 51. minutě se již hosté dostali do vedení, když se v přesilové hře prosadil pohotovou dorážkou Zikmund, kmenový hráč Sparty, který na Kladně hostuje. V 58. minutě mohl dát pod výhru hostů razítko Kubík, trefil však jen tyčku. Rytíře to ale nemrzelo, cennou výhru v závěru udrželi.

Hlasy trenérů po zápase:

Josef Jandač (Sparta): "První třetina nebyla z naší strany špatná, naopak si myslím, že jsme měli vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve druhé (třetině) už to nebylo takové, ale pořád jsme věděli, že se zápas dá zlomit. Za stavu 2:2 to bylo o tom, kdo dá gól, bohužel ho dalo Kladno. Udělali jsme faul na čtyři minuty, který nechci moc komentovat, a to rozhodlo. Kladno přesilovky proměnilo, my ne. V poslední třetině jsme už neměli sílu. Po pauze jsme pořádně nevěděli, kdo nastoupí a kdo ne, na to se ale nechceme vymlouvat. Měli jsme minimálně bodovat, zkusit se nastartovat a tuhle situaci nějak překlenout."

David Čermák (Kladno): "V první třetině byla Sparta lepší, nám nešly nohy. Musíme poděkovat hlavně gólmanovi, který nás zachránil při několika velkých šancích Sparty. Od druhé třetiny se hra začala postupně vyrovnávat a ve třetí třetině rozhodl náš gól na 3:2. S ohledem na náskok na Zlín jsme možná klidnější, ale já jsem to zažil před dvěma lety, kdy jsme měli podobný náskok. My budeme hrát až do konce."