Kladno vstoupí do extraligy zřejmě bez zraněného Jágra

Ústí nad Labem - Sedmačtyřicetiletý útočník a majitel klubu Jaromír Jágr bude v úvodu extraligy s největší pravděpodobností chybět hokejistům Kladna kvůli svalovému zranění. Nejvyšší soutěž začíná příští týden, Rytíři se v pátek v 1. kole představí na ledě mistrovského Třince.

"Škoda. Ale všechno se stává z nějakého důvodu," uvedl Jágr pro iDNES.cz před dnešním přípravným zápasem Kladna na ledě prvoligového Ústí nad Labem, do kterého již nezasáhl. "Nechci to detailně rozebírat, bohužel s tím zraněním nemám až takové zkušenosti, nikdy se mi to nestalo. Nevím, jak dlouho budu mimo," řekl Jágr.

Stejně jako při minulých zraněních svůj zdravotní stav konzultuje hlavně s profesorem Pavlem Kolářem. "Něco jsme debatovali, něco jsme udělali. A uvidíme, jak na to sval bude reagovat. Ale myslím si, že to bude delší než jen dnešní zápas," uvedl slavný útočník, jenž ze zdravotních důvodů vynechal většinu utkání v minulé sezoně. V závěru ale Kladnu výrazně pomohl k návratu mezi elitu.

Problémy má Jágr od úterý. "Je to někde v oblasti pánve, kyčle. Svaly, které jsou na to napojené. Nevím, jak se mi to mohlo přihodit. Bylo to na úterním tréninku. Asi trochu z únavy, přijeli jsme z Itálie. Větší indicie, že by mě něco bolelo, jsem neměl," uvedl mistr světa, olympijský šampion a vítěz Stanleyova poháru.

Pravděpodobná absence jej mrzí hlavně proto, že zvládl absolvovat celou přípravu. "A ztratil jsem i deset kilo. Najednou taková nepříjemná situace. Ale musíme to brát, jak to je," řekl Jágr. Naznačil, že je možné, že před startem v extralize odehraje zápas i za prvoligové Ústí, s nímž Kladno úzce spolupracuje.

Jágr očekává, že se jeho stav může změnit den ze dne. "V pátek mi do toho byla píchnutá injekce, dneska to bolí o něco víc než předtím, to se asi dalo očekávat. Tyhle typy zranění se můžou změnit ze dne na den. Jde jen o to, abych vydržel dělat věci, které můžu, aby mě bolest neomezovala," uvedl druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.