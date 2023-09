Kladno v Ostravě vybojovalo první body, dva góly dal Plekanec

Ostrava - Hokejisté Kladna vybojovali své první body v nové sezoně, když v 3. kole extraligy na ledě Vítkovic vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Dvěma góly včetně rozhodujícího nájezdu k tomu pomohl veterán Tomáš Plekanec. Vítkovičtí měli především v závěru až drtivý tlak, přesto i podruhé v sezoně z domácího hřiště odešli poraženi.

První část mohla pro Kladno skončit určitě hůř. Hosté hlavně v úvodu propadali ve středním pásmu a domácí měli rychle několik šancí. Gól však padl dost kuriózně a krkolomně, když po Babkově hrubici Fridrichovo sólo a blafák Bow vyrazil betonem nad sebe, ale padající puk si na vlastních zádech zavezl do branky.

Kladno dokázalo ztrátu rychle smazat Plekancovou trefou v přesilovce, ale rovněž při hře pět na čtyři vrátil náskok Ostravanům Kalus, který zblízka dorazil puk za Bowa.

Vyložených příležitostí Vítkovic však postupně ubylo a hosté srovnali hru. Beran mohl vyvážit i skóre, ale Machovský ve 33. minutě po jeho zakončení zblízka předvedl skvělý zákrok. Na druhé straně se proti Káňovi vyznamenal Bow a pak už se Kladno radovalo, když po krásné individuální akci Sideroffa pokořil Machovského zblízka Bláha.

Vítkovice v třetím dějství zredukovaly sestavu do tří pětek, ale do pořádného tlaku se dostaly až v závěru ve třech slepených přesilovkách, a tam zápas mohly i několikrát rozhodnout. Bow ale přes zakrytý výhled pochytal několik těžkých ran a Dejovu dorážku do odkryté brány vytěsnil Veber.

Po Slováčkově faulu měli domácí navíc 56 sekund výhodu přesilovky pět na tři, ale hosté v čele s famózním Bowem odolali a i přes poměr střel na bránu 1:17 dotáhli zápas do prodloužení.

I v něm měli stoprocentní šanci domácí: Káňa jel sám na bránu, ale Bow se opět zaskvěl. V podobné situaci se na druhé straně ocitl Ticháček, ale dotírající Raskob mu nedovolil v klidu zakončit. A tak rozhodly nájezdy a v nich se jako jediný trefil Plekanec, jenž překvapil Machovského rychlou střelou z větší vzdálenosti.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Fridrich, 13. M. Kalus (Mueller, Percy) - 11. Plekanec (Ticháček), 35. O. Bláha (Sideroff, Dotchin), rozhodující sam. nájezd Plekanec. Rozhodčí: Obadal, Šindel - Axman, Rožánek. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:1. Diváci: 5709.

Sestavy:

Vítkovice: Machovský - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, J. Káňa - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Kladno: Bow - Dotchin, Klikorka, Hejda, Ticháček, Veber, Slováček - Sideroff, Plekanec, Tralmaks - Jarůšek, Klepiš, M. Procházka - Frolík, Pytlík, O. Bláha - Strnad, Babka, M. Beran - Melka. Trenér. O. Vejvoda ml.