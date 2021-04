Kladno srovnalo stav finále první hokejové ligy, Jágr pomohl gólem

Jihlava - Hokejisté Kladna vyhráli ve čtvrtém zápase finále play off první ligy v Jihlavě 2:1 v prodloužení a srovnali stav série na 2:2. O druhé výhře Rytířů na ledě Dukly rozhodl v 63. minutě Adam Kubík, první gól hostů dal hrající majitel klubu Jaromír Jágr. Série na čtyři výhry pokračuje v neděli na ledě Kladna.

"Mysleli jsme, že to už v závěru dotáhneme do vítězného konce, bohužel jsme chvilku před koncem šli do čtyř a 16 vteřin před koncem jsme dostali gól, což byla velká rána. V prodloužení jsme to ale překlopili na naši stranu, takže obrovská spokojenost. Série je srovnaná a začíná se od nuly, jen na dva vítězné zápasy," řekl trenér hostů Jiří Burger.

Do první šance utkání se dostal ve 2. minutě Kubík, Žukova v brance Dukly ale nepřekonal. Ruský gólman ve službách jihlavského klubu měl výrazně více práce než jeho protějšek Košarišťan, stejně jako v předešlých finálových zápasech ale chytal pozorně. Poradil si s brejkem Kubíka, Rytířům k vedoucí brance nepomohly ani dvě přesilové hry.

Domácí se v útočném pásmu výrazněji ukázali až na konci první početní výhody. Nejprve musel Žukov vyjetím z branky "hasit" rodící se šanci Machaly, na konci přesilovky byl blízko vedoucí brance Pekr, Košarišťan ale stihl jeho střelu betonem vyrazit. Z dobré pozice poté přestřelil Čermák.

Na začátku druhé třetiny připravil v oslabení šanci pro Machalu kapitán Rytířů Plekanec, Žukov však jeho střelu po přečíslení vyrazil. Středočeši byli nebezpečnější, skóre však nedokázal v polovině utkání otevřít ani ze slibné příležitosti Frey. Ruského gólmana poté prověřili Plekanec s Jágrem, ale branku vstřelit nedokázali. Před koncem druhé části se do dalšího brejku dostali Machač s Kubíkem, jenž nezakončil ideálně.

Dukla nevyužila další početní výhodu a ve 45. minutě v oslabení sama inkasovala. Strejčkovo vyloučení využil Jágr, jenž střelou zápěstím překvapil Žukova a připsal si první finálový gól a druhý v play off. "Předvedl svoje kvality, trénuje to pořád. Má neskutečnou střelu," ocenil Jágra Kubík.

Jihlava se vrhla do útoku,Čachotského střela se ale jen otřela o tyč. V polovině třetí části měli hosté 70 sekund dlouhou výhodu pět na tři, Košarišťana však nepřekonali. Hosté nakonec těsný náskok neudrželi, při závěrečné power play domácích dostal Frey dvouminutový trest za zdržování hry a Fronk 16 sekund před koncem základní hrací doby při hře šest na čtyři vyrovnal.

"Podařilo se nám vyrovnat, ale do prodloužení jsme bohužel nastoupili, nechci říct jako lajdáci, ale čekali jsme od toho něco více, když jsme na konci vyrovnali. Mysleli jsme si, že na ně vlítneme, ale udělali jsme chybu při střídání, oni hned z brejku rozhodli," řekl trenér domácích Karel Nekvasil.

O výhře hostů rozhodl v čase 62:48 po rychlém protiútoku Kubík, který prostřelil Žukova. "Skočil jsem na led, bek výborně vyhodil puk z pásma a jeli jsme dva na jednoho. Řekl jsem si, že nebudu nic vymýšlet a nakonec to tam padlo," radoval se Kubík.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Nekvasil (Jihlava): "Určitě to byl z naší strany lepší zápas než ve středu, kdy nám nešlo vůbec nic. Kladno je strašně silné na puku a my máme obrovské problémy se na puk dostat, a když už ho máme, tak se na něm udržet. V zápase byla opět spousta zbytečných vyloučení, hosté jednu přesilovku využili a my jsme se v tom plácali. Při power play se nám podařilo vyrovnat, ale do prodloužení jsme bohužel nastoupili, nechci říct jako lajdáci, ale čekali jsme od toho něco více, když jsme na konci vyrovnali. Mysleli jsme si, že na ně vlítneme, ale udělali jsme chybu při střídání, oni hned z brejku rozhodli a prohráli jsme druhý domácí zápas."

Jiří Burger (Kladno): "Chtěli jsme mít dobrý vstup do zápasu, což si myslím, že oproti předešlým jsme měli. Vytvořili jsme si poměrně dobré šance ke skórování, ale góly jsme nedali. Poté se zápas vyrovnal, nám se povedlo dát ve třetí třetině na 1:0, ale pak jsme začali dost bránit. Mysleli jsme, že to dotáhneme do vítězného konce, bohužel jsme chvilku před koncem šli do čtyř a 16 vteřin před koncem jsme dostali gól, což byla velká rána. V prodloužení jsme to ale překlopili na naši stranu, takže obrovská spokojenost. Série je srovnaná a začíná se od nuly, jen na dva vítězné zápasy. Dnes podal výborný výkon Andrej Košarišťan, který to zavřel a patří mu velký dík."

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 60. Fronk (Čachotský - 45. Jágr (Snuggerud, Plekanec), 63. Kubík (Mikliš). Rozhodčí: Petružálek, Pražák - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 5:7, navíc Račuk (Kladno) 10 min. 1:1. Využití: Bez diváků. Stav série: 2:2.

Jihlava: Žukov - Bukač, Dundáček, Mareš, T. Černý, Strejček, Bilčík, Eliáš - Illéš, Fronk, Harkabus - T. Havránek, Lichanec, Čachotský - Pekr, Zadražil, Jiránek - V. Brož, P. Čermák, Chlubna. Trenér: Ujčík.

Kladno: Košarišťan - Frye, Mikliš, Sorokin, Snuggerud, Zacharčuk, J. Suchánek - Jágr, Plekanec, Machala - Kubík, Marosz, Hlava - Račuk, Pitule, Melka - Bílek, P. Machač, Š. Jelínek. Trenér: D. Čermák.