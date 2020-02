Kladno se v předehrávce se Spartou pokusí přetrhnout sérii proher

Kladno - Hokejisté posledního Kladna mají díky čtvrteční předehrávce 49. extraligového kola proti Spartě možnost dotáhnout se na Pardubice. K tomu ale potřebují Rytíři utnout dlouhou sérii jedenácti porážek a zdolat Pražany v základní hrací době. Pokud by překvapili vysokou výhrou o čtyři a více branek, pošlou za sebe na dno Dynamo, jež nastoupí proti Plzni až v pátek. Spartě stačí alespoň bod k tomu, aby poskočila ze čtvrtého místa na druhé.

Jaromír Jágr a spol. uhráli během nelichotivé šňůry proher jediný bod. Naposledy podlehli i přes velmi slibně rozehraný zápas v Plzni 5:8. "Když nebudeme pořádně bránit, nemůžeme uspět. Je trestuhodné dát pět gólů a osm dostat. Žákovská chyba," přiznal kapitán Jakub Strnad.

Prostor na chyby už se hodně zúžil. Na zlikvidování ztráty a předání pomyslného černého Petra některému ze soupeřů zbývají Rytířům poslední čtyři kola. "Musíme už jen vyhrávat, nic jiného nám nezbývá. Nesmíme být sklesl. Musíme to odmakat do posledního zápasu, abychom si pak nemohli nic vyčítat. Musíme se tomu postavit čelem a bojovně. Rozhodně bych to nechtěl odevzdat," ujistil Strnad.

Věří, že tým nepropadl poraženecké náladě. "Šance je pořád. Snažíme se být pozitivní, protože štěkat na sebe nemá cenu, to nás jen sráží. Prosím fanoušky, aby nad námi ještě nelámali hůl a dál věřili. Já můžu zaručit, že tam necháme všechno a odbojujeme to do poslední vteřiny," dodal Strnad.

Kladenští dobře vnímají, jak se soupeř zvedl po nástupu kouče Miloslava Hořavy, který vedl právě Rytíře v sezoně 2017/18. "Sparta má tak kvalitní tým, že to pro nás bude problém, ať je tam jakýkoliv trenér. Na jejich zápasy jsme samozřejmě koukali a jsou tam vidět věci, které chce Miloš Hořava hrát. My víme, že to pro nás nebude jednoduché," připustil trenér David Čermák.

Pražané při posledních dvou zápasech s Karlovými Vary a Mladou Boleslaví bodovali naplno, v obou vystoupeních navíc vstřelili shodně šest branek. Jenže naposledy hrála Sparta v úterý 18. února. "Myslím, že pauza se nám hodila. Sice vypadnete ze zápasového rytmu, ale zase můžete na tréninku více potrénovat a doladit detaily, které pak v play off rozhodují," řekl útočník Lukáš Rousek.

Ví, že k úspěchu bude potřeba maximální výkon, a to bez ohledu na postavení domácích. "Musíme k zápasu přistoupit tak, jako kdyby nás čekal jakýkoliv jiný soupeř, za nímž žádná neúspěšná série není. Je třeba to odehrát na sto procent. Musíme se na utkání připravit jako na zápas se soupeřem z vršku tabulky. Všichni moc chceme být do čtyřky, abychom začínali play off doma," uvedl Rousek.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: -------- Rytíři Kladno (14.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:6, 2:4, 8:4. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 48 zápasů/37 bodů (15 branek + 22 asistencí) - Michal Řepík 44/35 (21+14). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 3,07 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,86 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,12 a 87,87, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Matěj Machovský 2,64, 91,00 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,77 a 90,05. Zajímavosti: - Kladno prohrálo jedenáctkrát za sebou a získalo při této sérii jediný bod. Naprázdno vyšli Rytíři už šestkrát za sebou. Naposledy vyhráli 17. ledna, kdy doma zdolali Kometu Brno 5:2 o zápas dříve pět dní předtím vyhráli na ledě Sparty 8:4. - Sparta se představí venku poprvé po sérii pěti domácích vystoupení, z kterých čtyřikrát vyhrála. - Mimo svůj led Pražané čtyřikrát za sebou nebodovali při skóre 6:19. - Nový kouč Sparty Miloslav Hořava povede tým poprvé venku a bude to na ledě jeho mateřského klubu, který jako trenér vedl v sezoně 2017/18. - Do sestavy Sparty se může vrátit po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na Petra Koukala z Hradce Králové útočník Jiří Smejkal.