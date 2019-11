Kladno s Jágrem v sestavě vyhrálo v Olomouci 3:1

Olomouc - Hokejisté Kladna zvítězili v 19. kole extraligy v Olomouci 3:1, vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a posunuli se právě před Hanáky na desáté místo. V sestavě Rytířů nechyběl hvězdný Jaromír Jágr, jehož start byl po zranění ze závěru pátečního domácího duelu se Zlínem nejistý. Olomouc neuspěla po dvou výhrách za sebou.

Kladno začalo velice aktivně a dostávalo se častěji do zakončení. Hned ve čtvrté minutě otevřel skóre Strnad, který prostřelil Konráda mezi betony. Vzápětí mohl srovnat Tomeček, ale s jeho pokusem si Godla poradil. K nebezpečnému zakončení se dostal i Jágr, který tísněný vyvezl puk zpoza branky a zakončil.

Na druhé straně Godla opět úspěšně zasáhl proti Klimkově střele. Ve 13. minutě Austin na modré čáře zachytil nepřesnou přihrávku domácích, najel si do ideální střelecké pozice a zvýšil na 2:0.

Na začátku druhé třetiny Kolouch těsně minul bránu hostů. Potom i Klimek v další šanci zakončil nepřesně. V 26. minutě Zikmund z úhlu nahodil puk, který propadl až za Konráda. Domácí trenéři Moták a Tomajko sáhli ke změně v brankovišti a nastoupil Lukáš.

Olomoučtí zvýšili aktivitu a začali se více dostávat do šancí. Kladenský brankář zlikvidoval postupně střely Koloucha i Irgla, který se potom dostal i do úniku, ale Godlu nepřekonal.

Olomouc ještě zvýšila tlak v útočném pásmu. K několika střelám se dostal Irgl a Tomeček po kombinaci s Klimkem trefil pouze boční síť. Na druhé straně se neprosadil v úniku Redlich. V 56. minutě při Kautově vyloučení přišel Godla o čisté konto. Škůrek si na modré čáře vyžádal přihrávku, poslal puk na Irgla a ten kladenského gólmana prostřelil. Domácí ještě na poslední půlminutu odvolali brankáře, ale gól už ani na jedné straně nepadl.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "My jsme začali hrozně vlažně a první třetina od nás nebyla vůbec dobrá. Prohrávali jsme skoro každý souboj. Kladno bylo lepší a zaslouženě vedlo 2:0. Potom jsme se do toho těžko dostávali. Snaha byla, ale bylo to trošku v křeči. Dnes jsme nebyli mužstvo, kde hraje všech dvacet hráčů. Proto nás Kladno potrestalo. Do dalších zápasů musíme úplně změnit přístup. Takhle začít prostě nemůžeme. Mužstvo se do toho pak těžko dostává. Dobře nehrajeme, ale určitě není na místě pokřik diváků: 'Moták ven.' Gólmany jsme vystřídali, ale neházel bych na ně vinu. My musíme dávat víc gólů."

David Čermák (Kladno): "Hodně nám pomohlo to, že jsme v první třetině šli do vedení 2:0 a pak jsme se soustředili na defenzívu. Na naše poměry jsme hráli velmi solidně dozadu. Samozřejmě Olomouc měla několik šancí, kdy nás podržel brankař. I kluci v oslabení hráli dobře. Naštěstí por nás Olomouc snížila až těsně před koncem a už jsme to udrželi. Jeli jsme sem s velkým respektem. Víme, že tady je o čtyři metry širší hřiště, proto jsme do zápasu chtěli dobře vstoupit. Vyšlo nám to. Jarda Jágr včera netrénoval a věděli jsme, že nějaký problém má. Ale řekl, že to zkusí. Byli jsme připraveni, že kdyby musel odstoupit, tak přeskupíme lajny."

HC Olomouc - Rytíři Kladno 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 56. Irgl (Škůrek, P. Musil) - 3. J. Strnad (P. Machač, Redlich), 13. Austin, 26. Zikmund (Kehar, Bílek). Rozhodčí: Mrkva, Piragič (Chor.) - Tošenovjan, Zgonc (Slovin.). Vyloučení 3:4. Využití 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád (26. Lukáš) - Jaroměřský, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík - Irgl, Strapáč, Burian - P. Musil, Nahodil, Klimek - Skladaný, Kolouch, Olesz - V. Tomeček, J. Knotek, Hecl. Trenéři: Moták a Tomajko.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, Melka, Zikmund - J. Strnad, P. Machač, Redlich - Bílek, Stach, Réway - O'Donnell, T. Kaut, Hajný. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.