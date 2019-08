Kladno s Jágrem a Réwayem zdolalo Slavii 6:4

Praha - Hokejisté Kladna po úterní porážce 4:5 v prodloužení na ledě Litvínova ve druhém přípravném utkání na novou sezonu uspěli. Extraligový nováček přestřílel prvoligovou Slavii 6:4. Verva naopak znovu uspěla díky výhře 4:2 v Litoměřicích.

V sestavě Rytířů opět nechyběl sedmačtyřicetiletý hrající majitel klubu Jaromír Jágr. V první útočné formaci Středočechů měl tentokrát na pozici centra Martina Réwaye, který díky dohodě o zkoušce bojuje v klubu o svou budoucnost a v Litvínově nenastoupil. Bodově se ale neprosadili.

"Bylo to docela dobré, čekal jsem to trochu horší. Dlouho jsem centra nehrál, takže je to pro mě trochu těžší. Snad mi to půjde. Jsem rád, že jsem si zkusil zahrát a snad to bude lepší a lepší," přál si Réway v rozhovoru s novináři.

Ze souhry s Jágrem byl nadšený. "Skvělý pocit! Jarda je hrozně šikovný hokejista. Má obrovskou sílu, takže když má puk, nemusíte se bát, že ho hned ztratí. Naopak ho dokáže podržet. Sám jsem až překvapený, jak dobře umí nahrát. V tréninku mě kolikrát najde úplně neuvěřitelnou přihrávkou. Fakt je neuvěřitelný, co ve svém věku pořád dokáže," ocenil hokejovou legendu.

Dvěma góly v dresu vítězů se blýskl Štěpán Bláha. Kladno vedlo v polovině zápasu už 3:0, ale nakonec až v samém závěru potvrdil výhru gólem do prázdné branky Jakub Hajný.

První zápas absolvovali hokejisté Karlových Varů. S Jekatěrinburgem prohráli na domácím ledě před téměř třemi tisíci diváků 2:4. Hosté vedli po první třetině už 3:1, reprezentační brankář Jakub Kovář i hvězdný ruský útočník Pavel Dacjuk v sestavě týmu KHL scházeli.

Litvínov si po skalpu Kladna připsal výhru i podruhé, dnes na ledě Litoměřic. Olomouc podlehla na úvod bloku přípravných zápasů kazašskému celku Arlan Kokšetau 2:3 po samostatných nájezdech.

Přípravné hokejové zápasy:

HC Energie Karlovy Vary - Avtomobilist Jekatěrinburg 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky: 15. Šafář, 47. M. Rohan - 6. Holland, 9. Dawes, 15. Obidin, 43. Mozer.

HC Olomouc - Arlan Kokšetau 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 5. Klimek, 51. Ostřížek - 24. Borovikov, 45. Hraško, rozhodující sam. nájezd Berdnikov.

HC Stadion Litoměřice - HC Verva Litvínov 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 8. P. Svoboda, 37. Korkiakoski - 25. Helt, 34. Jindra, 47. Lukeš, 57. V. Hübl.

Rytíři Kladno - HC Slavia Praha 6:4 (1:0, 3:3, 2:1)

Branky: 23. a 37. Š. Bláha, 16. Kružík, 30. Kalaj, 47. O. Bláha, 60. Hajný - 36. Ryzák, 39. V. Martínek, 40. Šmerha, 45. Šagát.