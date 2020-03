Kladno prohrálo v Litvínově 2:6 a sestoupilo

Litvínov - Hokejisté Kladna sestoupili po roce zpět do první ligy, kde strávili před návratem do extraligy pět let. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra podlehl v závěrečném 52. kole základní části v přímém souboji o záchranu v Litvínově 2:6.

Osmačtyřicetiletý Jágr v utkání nebodoval. Dvěma brankami včetně vítězné trefy a dvěma asistencemi se podepsal pod úspěch Litvínova o sedm let mladší kapitán týmu Viktor Hübl. Pěti body za dva góly a tři asistence zazářil Tomáš Pospíšil.

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 15. Moravčík (Pospíšil, Kudla), 26. V. Hübl (Pospíšil), 40. V. Hübl (Pospíšil, Moravčík), 46. Pospíšil (F. Lukeš), 53. Pospíšil (Gerhát, V. Hübl), 55. F. Lukeš (V. Hübl) - 20. Austin (Stach), 31. O'Donnell (Austin, Vampola). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Litvínov: Janus - Říha, Moravčík, Ščotka, Štich, Kudla, Baránek - Petružálek, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Válek, Gerhát, Hedberg - Helt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Kladno: Brízgala - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, P. Machač, Zikmund - J. Strnad, Vampola, Melka - Š. Bláha, Stach, Hovorka - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.