Kladno prohrálo v Litvínově 2:6 a sestoupilo

Litvínov - Hokejisté Kladna sestoupili po roce zpět do první ligy, kde strávili před návratem do extraligy pět let. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra podlehl v závěrečném 52. kole základní části v přímém souboji o záchranu v Litvínově 2:6.

Osmačtyřicetiletý Jágr v utkání nebodoval. Dvěma brankami včetně vítězné trefy a dvěma asistencemi se podepsal pod úspěch Litvínova o sedm let mladší kapitán týmu Viktor Hübl. Pěti body za dva góly a tři asistence zazářil Tomáš Pospíšil.

Do sestavy Litvínova se na rozhodující bitvu vrátili obránci Michal Moravčík, Marek Baránek a útočník Jakub Petružálek. V brance Kladna se potřetí za sebou představil Adam Brízgala, jednička Denis Godla nebyl při zranění ani na střídačce. Ze hry vypadl Rytířům i útočník Tomáš Redlich, kterého nahradil Marek Hovorka.

Domácí začali náporem, který umocnilo Stachovo vyloučení, při němž ve čtvrté minutě trefil Lukeš horní tyč. Brízgalu pak prověřili Jarůšek a Mahbod. Na druhé straně se dostal do šance Melka, který následně putoval spolu s domácím Štichem na trestnou lavici.

Při hře čtyř proti čtyřem otevřel skóre Moravčík, jehož první pokus zblokoval O'Donnell, ale napodruhé přes stínícího Pospíšila otevřel skóre. Rytířům se podařilo odpovědět těsně před první pauzou. Stach našel z otočky Austina, který trefil odkrytou branku.

Sudí si u videa ověřili, že to kanadský bek stihl před koncem úvodní části. Austin 18. gólem v sezoně překonal rekord samostatné české extraligy mezi obránci, který stanovil v sezoně 2006/07 také v dresu Kladna Martin Ševc.

V úvodu druhé části mohli vrátit Vervě vedení Kudla a Hübl, na druhé straně zahrozil Jágr. Ve 26. minutě se radovali domácí. Po Pospíšilově přihrávce Hübl z pozice mezi kruhy poslal puk po ledě k levé tyči a Brízgala nestačil betonem zasáhnout. Kladno odpovědělo při Jarůškově vyloučení, kdy se po Austinově přihrávce trefil pohotovou střelou z pravého kruhu O'Donnell.

Litvínov odpověděl dalšími šancemi. Při té Mahbodově pomohl Brízgalovi Vampola a kladenský gólman si poradil proti Jurčíkovi. Při Austinově trestu se domácí dočkali - čtyři sekundy před druhou pauzou zamířil po Pospíšilově přihrávce do odkryté branky Hübl.

Náskok Litvínova pojistil ve 46. minutě Pospíšil, který mezi kruhy zamířil k pravé tyči Brízgalovy branky. Kladno se následně ubránilo při trestu Jágra, který se hned po návratu na led dostal do šance, ale Janus jeho pokus kryl.

Litvínov se ubránil při vyloučení Moravčíka, jenž ujel po návratu z trestné lavice, ale na Brízgalu nevyzrál. Při Kautově trestu v 53. minutě zvýšil náskok Severočechů hrdina zápasu Pospíšil. Výsledek dovršil Lukeš povedenou střelou z pravého kruhu.

Hlasy trenérů po utkání: Vladimír Kýhos (Litvínov): "Chtěli jsme hrát podobně jako v minulém zápase doma. Chtěli jsme napadat a dařilo se nám to. Měli jsme nějaké šance a dali jsme gól, ale inkasovaná branka v závěru první třetiny na hráče trochu zapůsobila špatně a přibrzdilo nás to. Během celého zápasu jsme si hlavně dávali pozor na protiútoky. Byli jsme připravení v naší třetině na prolínání hráčů a zvládali jsme to velmi dobře. Zápas se rozhodl, jak jsme dali na 4:2. Pak už jsme se uklidnili a snažili jsme se hrát hlavně do obrany, abychom soupeře nepustili do vážnější šance. Kluci to odehráli výborně a jsme samozřejmě šťastní." David Čermák (Kladno): "Myslím si, že Litvínov byl dnes během celého zápasu lepší. Měli jsme tam jen pár momentů, kdy jsme srovnali. Pak jsme tam měli v přesilovce nějaké šance. O všem ale rozhodl gól čtyři vteřiny před koncem druhé třetiny. Tam se Litvínov dostal na koně a v poslední třetině už nás k ničemu nepustil."

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 15. Moravčík (Pospíšil, Kudla), 26. V. Hübl (Pospíšil), 40. V. Hübl (Pospíšil, Moravčík), 46. Pospíšil (F. Lukeš), 53. Pospíšil (Gerhát, V. Hübl), 55. F. Lukeš (V. Hübl) - 20. Austin (Stach), 31. O'Donnell (Austin, Vampola). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Litvínov: Janus - Říha, Moravčík, Ščotka, Štich, Kudla, Baránek - Petružálek, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Válek, Gerhát, Hedberg - Helt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Kladno: Brízgala - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, P. Machač, Zikmund - J. Strnad, Vampola, Melka - Š. Bláha, Stach, Hovorka - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.