Kladno/Č. Budějovice - Hokejisté Kladna při oslavách postupu do nejvyšší soutěže před domácím publikem prohráli v 11. kole baráže o extraligu se sestupujícím Chomutovu 1:2 v prodloužení. Vítěz první ligy Motor České Budějovice se rozloučil s fanoušky vítězstvím nad vedoucími Pardubicemi 5:2 a vylepšil dosavadní chudou sbírku pouhých dvou bodů.

Kladno vedlo od poloviny druhé třetiny díky brance Tomáše Redlicha, ale 66 sekund před koncem třetí části vyrovnal Martin Šťovíček a v čase 61:02 rozhodl Petr Koblasa.

"Bylo to velmi těžké, protože po pátečním zápase to z kluků spadlo a dnes se ještě projevila ta oslava. Chtěli jsme dnešní zápas kvůli fanouškům nastoupit v plné sestavě a vyhrát, ale bohužel závěr se nepovedl. Za to, co jsme předvedli za celé play off a baráž, jsme si ty oslavy zasloužili," řekl trenér Kladna David Čermák.

Piráti, jejichž sestup po čtyřech letech z extraligy zpečetila páteční výhra Rytířů v Českých Budějovicích, přijeli do Kladna bez hlavního kouče Vladimíra Růžičky staršího. Jeho roli převzal asistent Jan Šťastný.

"Soutěž je rozhodnutá, já jsem mladý trenér, který čeká na šanci, dostal jsem možnost vést z pozice hlavního trenéra mužstvo a vyzkoušet si to, za to jsem rád," vysvětlil Šťastný Růžičkovo rozhodnutí. "Bavili jsme se v šatně, on je manažer a hlavní trenér. Ráno na mítinku to oznámil."

České Budějovice si proti již zachráněnému Dynamu připsaly první tříbodové vítězství a zabodovaly poprvé od 2. kola. Dva góly vítězů dal bek René Vydarený. Zachráněné Pardubice v pozici lídra tabulky nechaly doma některé tahouny a vedle gólmana Tomáše Vlka nasadili trenéři do hry pouze patnáctku hráčů.

"Dnes se střetly věkově podobné týmy. Soupeř byl rychlejší a pohotovější, kdyby proměňoval šance, mohl být zápas vyrovnanější. Chtěli jsme vyhrát pro lidi a těší nás, že se to povedlo. Jsem plný emocí z toho, jak fanoušci zaplnili ledovou plochu a děkovali nám za úspěšnou sezonu, která zase tak úspěšná nebyla," prohlásil asistent trenéra Motoru Aleš Totter.

11. kolo baráže o hokejovou extraligu:

--------

Rytíři Kladno - Piráti Chomutov 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Redlich (Plekanec, J. Říha) - 59. Šťovíček (Chlouba, Huml), 62. Koblasa (Blaha). Rozhodčí: Hribik, Veselý - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 2:3, navíc Trefný, Štich (oba Chomutov) oba 10 min. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Brízgala (58. Cikánek) - J. Říha, Zelingr, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, J. Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha - od 41. navíc Š. Jelínek. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Chomutov: Pavlát - Flemming, L. Kovář, Knot, Štich, Trefný, L. Blaha, D. Zeman - J. Stránský, Huml, Tomica - T. Svoboda, Klhůfek, Koblasa - Chlán, Šťovíček, A. Dlouhý - Ouřada, Chlouba, Chrpa. Trenéři: Martínek a J. Šťastný.

ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 14. Vydarený (Dančišin), 24. M. Heřman (M. Čermák, R. Přikryl), 34. P. Novák (Kachyňa), 46. M. Beránek (M. Novák, P. Novák), 49. Vydarený (M. Novák, Babka) - 44. Schaus (L. Horký, Poulíček), 58. J. Zdráhal (Dušek, Pochobradský). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:6, navíc M. Heřman (České Budějovice) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 6362.

České Budějovice: Kváča - M. Jandus, Vydarený, Babka, Kachyňa, V. Prospal ml., V. Doktor - M. Heřman, R. Přikryl, M. Čermák - J. Doktor, Gilbert, M. Novák - Z. Doležal, Bradley, M. Beránek - P. Novák, Dančišin, Šimánek. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.

Pardubice: Vlk - Schaus, Mert, Hrádek, Budík, J. Zdráhal, M. Kratochvil - L. Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Machač, Dušek - Pochobradský, Matýs, Daniel Voženílek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Tabulka:

1. Pardubice 11 8 0 0 3 42:25 24 2. Kladno 11 7 0 1 3 29:26 22 3. Chomutov 11 4 1 1 5 25:33 15 4. České Budějovice 11 1 1 0 9 22:34 5