Kladno přestřílelo Brno 6:4 a ztrácí na Litvínov už jen pouhý bod

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v dohrávce 44. kola extraligy Brno 6:4. Předposlední Rytíři uspěli potřetí v řadě a na třináctý Litvínov už ztrácí jen bod. Sami mají naopak k dobru na poslední Zlín 17 bodů. Kometa vyšla podruhé za sebou naprázdno. Dva góly a asistenci zaznamenal Tomáš Plekanec, tři body (1+2) si připsal i další útočník vítězů Adam Kubík.

Úvod zápasu patřil Kladnu, které od úvodu hrálo aktivně a zahrozilo již ve druhé minutě Jágrem. Za dva dny padesátiletá legenda se dostala až před Sedláčka, zlínský rodák ale Kometu podržel. Štěstí měl i po pokusu Donagheyho, když neudržel puk ve výstroji. Následovala přesilovka po faulu Kučeříka a Rytíři bleskově trestali. Plekanec si vybruslil zpoza branky a nachytal brněnského brankáře nečekanou střelou na přední tyčku.

Kometa se po gólu osmělila pokusy Dočekala hrajícího 400. utkání v brněnském dresu a Pavlíka, především druhý jmenovaný pálil nebezpečně, ale Bow vytáhl dobrý zákrok lapačkou. Druhé oslabení Brňané sice přežili, ale ve 14. minutě si domácí vytvořili přečíslení tři na dva, Melka po pěkné kombinaci našel Zikmunda a ten jemným zakončením zamířil přesně - 2:0.

Zdálo se, že Středočeši mají duel pod kontrolou, jenže modrobílí zaveleli k rychlému vyrovnaní. Dvě minuty před koncem třetiny přišlo snížení, když Tansey před modrou čárou jen tak lehce nahodil kotouč na Bowa a tomu propadl mezi betony. Kladenský gólman se musel červenat i o 66 sekund později. Od modré čáry napřáhl další obránce Gulaši a sváteční střelec si připsal první gól v sezoně, junior Malý pro změnu první bod v nejvyšší soutěži. Pět sekund před přestávkou mohlo jít Kladno znovu do vedení, pumelice Kubíka ale orazítkovala pouze tyč Sedláčkovy branky.

Prostřední třetinu načala pro změnu lépe Kometa. Holík se ocitl zcela sám před Bowem, ale v jeho blízkosti neuspěl. Moravané byli dál o něco aktivnější a dočkali se branky, byť po velké hrubce kladenského brankáře. Ten ve 30. minutě rozehrál středem hřiště na úplně volného Šalého, pro šestnáctiletého mladíčka byla připravená prázdná branka a tím i první gólová radost v extralize.

Rytíři pak hráli přesilovku. Kladenská pětice si vytvořila obrovský tlak, v něm se zastřeloval nejprve Indrák, jenž těsně minul, následně Melka pálil podruhé v utkání do tyče. Mohutnou převahu korunoval po přihrávce Plekance na pravém kruhu nachystaný Kubík a Sedláček byl bez šance - 3:3.

Střelecké dostihy pokračovaly i v posledním dějství. Ihned po buly střílel Roth a od Zbořilovy brusle se puk doklouzal do branky - 3:4. Kladenská reakce mohla přijít po střele Jágra, Sedláček ho však vychytal. Za brněnským brankářem pak zvonila potřetí v zápase tyč, tentokrát pálil tvrdě Filip. Domácí se však v 47. minutě dočkali vyrovnání: Kubík vydoloval kotouč u zadního mantinelu, našel najetého Ticháčka, jehož bomba málem protrhla síť.

Početní výhody rozhodovaly i ve třetí třetině. Rytíři dostali k dispozici už šestou přesilovku a tu osm minut před koncem využil Plekanec - 5:4. Kometa si pak vzala v závěru oddechový čas, pokusila se srovnat při power play, ale 15 sekund před koncem poslal kotouč do prázdné branky Dotchin.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vedli 2:0. Pak jsme ale dostali smolné góly, což nás trochu vyvedlo z tempa. Brno se dostalo do vedení, ale jsem rád, že jsme vždy dokázali zareagovat a v závěru jít do vedení. Jak nás držel většinu sezony brankář Bow, tak mu to dnes hráči vrátili."

Jiří Kalous (Brno): "Bylo to vyrovnané utkání, šance byly k vidění na obou stranách. My jsme bohužel udělali v závěru naprosto nesmyslný hloupý faul a nabídli domácím přesilovku, kterou využili. Dostali jsme tři góly v oslabení, což bylo pro výsledek rozhodující."

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Plekanec (M. Indrák, Hlava), 14. Zikmund (Melka, Pytlík), 34. Kubík (Plekanec, Baránek), 47. Ticháček (Kubík), 53. Plekanec (Baránek, Kubík), 60. Dotchin - 19. Tansey, 20. Gulaši (Malý), 30. Šalé, A. 42. Zbořil (Roth, R. Pavlík). Rozhodčí: Horák, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:6. Využití: 3:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek, Donaghey - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - M. Indrák, M. Filip, M. Beran - Jágr, Kuťák, Babka. Trenér: D. Čermák.

Brno: J. Sedláček - Roth, Bartejs, Tansey, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši - Kollár, P. Holík, Zaťovič - Šalé, A. Zbořil, R. Pavlík - Šik, Střondala, Meluzín - Ostřížek, Rákos, Dočekal - Malý. Trenér: Kalous.