Kladno předvedlo další parádní obrat, přestřílelo Plzeň 7:5

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v gólově bohatém zápase 9. kola extraligy na domácím ledě Plzeň 7:5 a připsali si čtvrté vítězství v sezoně. Domácí prohrávali ve druhé třetině už 0:3, ale stejně jako koncem září proti Olomouci se nakonec radovali oni. Třemi body (2+1) pomohl obratu David Stach, dvě branky dal i Tomáš Redlich, Jaromír Jágr stihl gól a asistenci a skóroval tak ve čtvrtém utkání po sobě.

Začátek byl vyrovnaný a oba týmy si připravily zajímavé střelecké pozice. Do vedení šli Indiáni zásluhou Indráka, jenž v sedmé minutě využil zaváhání v kladenské rozehrávce a po vyjetí z rohu bekhendovou kličkou překonal domácího brankáře Godlu. Hosté pak byli nebezpečnější a druhého gólu se dočkali ke konci třetiny, kdy se v 18. minutě po nahrávce Budíka prosadil po úniku bekhendovou střelou mezi nohy Vojtěch Němec.

"První třetina v našem podání byla výborná, měli jsme dobrý pohyb a myslím si, že jsme pak zaslouženě vedli i 3:0. Samozřejmě jsme věděli, že výsledkově si tady Olomouc a Liberec natloukly, nechtěli jsme nic nechat náhodě a chtěli hrát pořád aktivně, přidat čtvrtý gól, ale nepodařilo se nám to," mrzelo kouče poražených Ladislava Čiháka.

Do druhé části vstoupili aktivněji hosté a ve 24. minutě zvyšoval už na rozdíl tří branek Pour střelou z levého kruhu. Tříbrankové vedení ale hostům vydrželo jen něco málo přes tři minuty, když se po nahrávkách Zikmunda a Jágra prosadil střelou z mezikruží Stach.

Domácí gól povzbudil a ve 30. minutě snížil na rozdíl jedné branky Jágr, který využil křížné nahrávky Stacha a nadvakrát překonal Frodla. "Střílím z voleje a hned, pak tam máš dorážku. Lepší než tam dělat kličku, protože máš jenom jednu šanci. Já jsem to říkal i klukům minulý zápas - pojďme střílet hned, protože gólman musí udělat zákrok a pak tam máš prázdnou branku," popsal Jágr.

Vyrovnání se aktivní domácí dočkali ve 36. minutě, když se po Machačově nahrávce prosadil střelou k levé tyči Redlich. Obrat dokonal ve 39. minutě svým druhým gólem Stach, který střelou pod horní tyčku překonal Frodla.

Závěrečná část pokračovala ve stejném duchu, jak probíhal konec druhé. Už po necelých dvou minutách zvýšil na 5:3 pro domácí svým druhým gólem Redlich, jenž překonal Frodla střelou z levého kruhu pod vyrážečku. Hosté ještě protestovali a sáhli k trenérské výzvě, jenže neúspěšně. Další gól na sebe nenechal dlouho čekat, tentokrát se však prosadili hosté, konkrétně Moravčík, který ve 43. minutě snižoval dorážkou na 4:5.

Přestřelka pokračovala dále a ve 47. minutě Frodl inkasoval pošesté, když ho překvapil výjezdem zpoza branky Kaut a vrátil Kladnu dvoubrankové vedení. Gól si připsal také nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš, který proměnil trestné střílení kličkou do forhendu poté, co byl zastaven nedovoleně Indrák. Jenže Kladno si opět vzalo dvougólové vedení zpět v 53. minutě, kdy se prosadil Machač. A utkání už pak s přehledem dohrálo.

"Bohužel jsme se sesypali ze smolného prvního gólu Kladna a absolutně nechápu proč. Kdyby to bylo poprvé, tak si řeknu, že se to stane. Ale tohle rozhodně není poprvé a určitě s tím musíme něco udělat," prohlásil plzeňský trenér Čihák.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "První třetinu nám vůbec nešly nohy, Plzeň byla jasně lepší, měla pohyb, měla šance, mohla vést ještě větším rozdílem než 2:0. Pak navíc zvýšila i na 3:0. Nás ale dostal do hry gól na 1:3, hned pak jsme dali i na 2:3, tím se chytili i diváci a najednou jsme se zlepšili a dokázali jsme to celé otočit. V poslední třetině jsme si to sami zbytečnými chybami zkomplikovali."

Ladislav Čihák (Plzeň): "První třetina v našem podání byla výborná, měli jsme dobrý pohyb a myslím si, že jsme zaslouženě vedli 3:0. Do druhé třetiny jsme samozřejmě věděli, že výsledkově si tady Olomouc a Liberec natloukly, nechtěli jsme nic nechat náhodě a chtěli hrát pořád aktivně, přidat čtvrtý gól, ale nepodařilo se nám to. Bohužel jsme se sesypali ze smolného prvního gólu Kladna a absolutně nechápu proč. Kdyby to bylo poprvé, tak si řeknu, že se to stane. Ale tohle rozhodně není poprvé a určitě s tím musíme něco udělat."

Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 7:5 (0:2, 4:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 27. Stach (Zikmund, Jágr), 30. Jágr (Stach, B. Nash), 36. Redlich (Machač, A. Lakos), 39. Stach (Zelingr), 42. Redlich (Barinka), 47. Kaut (Strnad, O'Donnell), 53. Machač - 8. Indrák, 18. V. Němec (Budík), 24. Pour (Roman Vlach, Budík), 43. Moravčík (Pour), 51. Gulaš z trest. střílení. Rozhodčí: Pražák, Micka - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:6, navíc Zikmund - Moravčík oba 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 4623.

Sestavy:

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Smetana, od 21. navíc A. Lakos - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, T. Kaut, O'Donnell - Redlich, P. Machač, J. Strnad - Hajný, Melka, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Plzeň: D. Frodl - L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Budík, Vráblík, Pulpán, od 41. navíc Houdek - Gulaš, Mertl, M. Heřman - Indrák, V. Němec, Rob - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, Roman Vlach, Pour. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.