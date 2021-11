Kladno porazilo Jágrovým gólem Karlovy Vary po obratu 3:2

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v dohrávaném utkání 21. kola extraligy Karlovy Vary 3:2. Rytíři zůstávají po druhé výhře za sebou i nadále předposlední, ale manko na svého dnešního soupeře a také na Vítkovice, které dnes podlehly Plzni 2:3, snížili na čtyři body. Zápas plný zvratů rozhodl gól Jaromíra Jágra v čase 46:57. Hrající majitel středočeského klubu zaznamenal také asistenci.

Navrátilec ze Sparty Zikmund se zařadil na křídlo elitní formace Středočechů s Jágrem a Plekancem a stačilo mu pouze 170 sekund, aby ve staronovém působišti slavil gól. Jágr přidržel puk, parádní kličkou se vyhnul jednomu z hostujících hráčů a předložil ho na Zikmunda, jemuž stačilo trefit odkrytou branku.

V deváté minutě nechybělo mnoho, aby si oba role prohodili, ale tentokrát měl navrch strážce hostující branky Habal. Hra se přelila na druhou stranu a rázem bylo vyrovnáno po Plutnarově trefě. Střelecky aktivnější Západočeši šli o chvilku později dokonce do vedení, když se z dorážky prosadil Beránek. Zvýšit mohl Flek, sám proti Bowovi ale neuspěl. Krátce před přestávkou už hosté slavili znovu, jenže předčasně, po kontrole situace na videu sudí gól neuznali kvůli zásahu vysokou holí.

Karlovarští v úvodu druhé části nevyužili první početní výhodu v utkání, stejně dopadli i Rytíři. I proto, že Hlava z ideální pozice mezi kruhy těsně minul a další více než slibné šance zlikvidoval Habal. Na začátku 34. minuty střílel Kubík, sám se dostal také k dorážce a bylo znovu vyrovnáno.

V signalizované výhodě pro hosty se mohlo skóre změnit na obou stranách. Po pěkné Flekově akci zakončoval Plutnar jen těsně vedle, vzápětí si ale hosté nerozuměli ideálně a jen se modlili, aby na modré čáře nezachycený kotouč skončil těsně vedle jejich prázdné branky, z níž odjel Habal, aby umožnil naskočit jednomu ze spoluhráčů do pole.

Rozhodující chvíle přišla ve 47. minutě, kdy elitní kladenská formace - jako v průběhu celého zápasu v podstatě pokaždé - zavřela hokejisty Energie před Habalem. Plekancovu dobře mířenou ránu vytěsnil sice Habal se štěstím hřbetem lapačky mimo, ale tlak domácích pokračoval, právě Plekanec našel lahůdkovou nahrávkou Jágra a ten zblízka nezaváhal.

Velká komplikace pro domácí přišla ještě v čase 57:52, kdy byl za krosček vyloučen Baránek, hosté umocnili svou výhodu hrou bez gólmana, ale Středočeši už si cenné dva body nenechali vzít a oplatili tak Energii porážku ze západu Čech 4:7 z prvního vzájemného duelu této sezony.

Hlasy trenérů po dohrávce:

Jiří Burger (Kladno): "Jsme hodně spokojení se třemi body. První třetina byla z naší strany velice špatná. Vstřelený gól nám spíš uškodil a soupeř nás jednoznačně přehrával. Tam nás podržel Bowsie (Bow) v brance. V kabině jsme si něco řekli a myslím, že od druhé třetiny jsme se zlepšili a zaslouženě jsme vyrovnali. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá gól. Podařilo se to nám, na konci zápasu jsme pak dvě minuty parádně ubránili přesilovku hostů šest na čtyři. Musím klukům poděkovat za ty dvě třetiny, v nichž odvedli velice obětavý výkon."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás je to určitě ztráta. Neměli jsme dobrý vstup do utkání, nebyl tam dobrý pohyb, ale myslím, že po první obdržené brance jsme se do toho zápasu vrátili a odskočili do vedení 2:1. Myslím, že za tohoto stavu byla klíčová pasáž, kdy nám nebyl nejdříve uznaný gól a pak jsme ve druhé třetině z několika dobrých šancí nedokázali odskočit na větší rozdíl ve skóre, což nás pak vytrestalo. Byli jsme nedůrazní v obranném pásmu, neuhlídali jsme první lajnu domácích a proto dnes bohužel odjíždíme bez bodu."