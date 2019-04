Kladno - Hokejisté Kladna zdolali ve 3. kole baráže o extraligu České Budějovice 2:0 a dočkali se prvních bodů. Premiérový gól Rytířů v bojích o nejvyšší soutěž vstřelil ve 12. minutě v přesilové hře Antonín Melka a ve druhém dějství pojistil vedení kanadský obránce Brendon Nash. Hráči Motoru gólmana Lukáše Cikánka nepřekonali a klesli na poslední místo tabulky o bod za své přemožitele.

Rytíři se museli hned v úvodu při vyloučeních Plekance a Kauta bránit v dlouhém oslabení včetně 40 sekund ve třech proti pěti, ale tlaku Motoru odolali. Největší šanci měl už při klasické výhodě Gilbert, ale Cikánek zasáhl. Za Kladno zahrozil poprvé až v deváté minutě Plekanec a vzápětí pálil nebezpečně Nash.

V polovině úvodní části pykali hosté za Kváčovo posunutí branky a Středočeši první přesilovku využili. Z pravého kruhu překonal českobudějovického gólmana přesnou střelou na bližší tyč Melka a ukončil po 131 minutách a čtyřech sekundách půst Rytířů v letošní baráži.

Další možnost měl Plekanec, který bekhendem na Kváču nevyzrál. Neuspěl ani Machač. Za Motor zahrozil Gilbert, ale kladenský gólman situaci vyřešil.

V úvodu druhého dějství si při Pavlinově trestu poradil Kváča s Říhovou ranou od modré čáry a Motor se ubránil i při následném vyloučení Martina Janduse. Ve 31. minutě vyřešil Plekanec přečíslení dvou na jedno s Jágrem, ale Kváča jeho pokus vytěsnil.

Motor se neprosadil při Machačově trestu, při kterém měl možnost zvýšit kapitán Rytířů Strnad, ale v úniku ztroskotal na Kváčově pravém betonu. V 35. minutě Plekanec při přečíslení hledal Jágra, ale ten nebyl v ideální pozici. O chvíli později se už domácí radovali, když se přes stínícího Jágra trefil od modré čáry po ledě Nash.

Další šanci Kladna měl Melka, pojistku náskoku ale Kladno nepřidalo ani na začátku závěrečného dějství při Gilbertově trestu. Jihočeši dostali možnost početních výhod po Keharově faulu a následně po špatném střídání domácích, ale Cikánek byl nadále neprůstřelný.

Ve 49. minutě mohl z brejku zvýšit Jágr, ale jeho pokus se otřel o pravou tyč. Kladno se neprosadilo při vyloučeních Karabáčka ani Pavlina, Kváča si v závěru poradil i s šancí Strnada, ale Rytíři náskok uhájili i při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Šli jsme do zápasu s tím, že už musíme bodovat a pokud možno získat tři body. Ze začátku nám to trošku zkomplikovalo oslabení ve třech, ale odehráli jsme ho velmi dobře. Jak už to tak bývá, když se ubrání takové oslabení, tak se většinou vyhrává. Měli jsme i hodně šancí, dali jsme jen dva góly, ale tři body bereme a to bylo dneska nejdůležitější."

Václav Prospal (České Budějovice): "My jsme si nezasloužili vyhrát. Nehráli jsme dobře, Kladno bylo ve všem lepší a zaslouženě vyhrálo. Rád bych znal tu příčinu už teď. Věděli jsme, že Kladno má svým způsobem nůž na krku a potřebuje bodovat. Jeho výsledky z prvních dvou zápasů neodpovídaly jejich průběhu. Měli jsme možnost pět na tři, prvních deset minut nebylo vůbec špatných, ale jako když mávneš kouzelným proutkem a nehráli jsme dobře. My se musíme sakra zlepšit, jestli se chceme někam posunout."

Rytíři Kladno - ČEZ Motor České Budějovice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Melka (B. Nash), 36. B. Nash (Plekanec, A. Lakos). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Bryška, Lederer. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4720.

Kladno: Cikánek - J. Říha, Kehar, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, J. Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

České Budějovice: Kváča - Pavlin, Pýcha, Plášil, Kutlák, M. Jandus, Vydarený - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - Endál, Gilbert, M. Novák - J. Doktor, M. Heřman, M. Čermák - Babka, Dančišin, M. Beránek. Trenéři: Prospal, Totter a S. Hrubec.