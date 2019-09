Kladno poprvé po návratu do extraligy vyhrálo

Zlín - Hokejisté Kladna se dočkali první výhry po návratu do extraligy po pěti letech. Rytíři zvítězili v 5. kole na ledě Zlína 2:1 a rozhodl o tom v 53. minutě útočník David Stach. Berani zůstávají bez bodu poslední.

Postavení obou týmů v tabulce se projevilo na hře a diváci na téměř zaplněném Zimním stadionu Luďka Čajky sledovali hlavně boj. Jako první měli větší tlak domácí, z čehož vyplynula přesilová hra, ve které však Godla, nová posila kladenského brankoviště, zasahovat nemusel.

Následně si vzali slovo Rytíři. Nejprve se dostal do samostatného úniku Zikmund, ale Kašíka nepřekonal. Následně zahrozil Valský a v 16. minutě otevřel skóre z hranice brankoviště Hajný. Za 57 sekund ale při Kautově vyloučení vyrovnal Švéd Palmberg, který si připsal první gól v české extralize.

Po 49 vteřinách druhé části musel odstoupit ze hry domácí brankář Kašík. Freibergs fauloval Jágra, který bruslí vrazil do Kašíka a zlínská opora musela přepustit své místo dvacetiletému Hufovi, který má za sebou v extralize pouze jediný start v play out v roce 2017.

Do vedení mohli jít Berani v polovině duelu, kdy seděl na trestné lavici právě Jágr, Freibergs ale trefil tyč. Další ztrátu domácí počítali krátce před koncem druhé třetiny, kdy po Austinově zákroku skončil s krvavým zraněním elitní centr Zlína Sedláček. Při souboji mu spadla přilba a duel pro něj skončil.

Ve závěrečné části byli mírně lepší hosté, což proměnili celkem snadno v gól v 53. minutě. Strnadovu lehkou střelu Huf neudržel v lapačce, čehož pohotově využil Stach. Domácí mohli vyrovnat za pár sekund, kdy chyboval za bránou Godla, ani zcela prázdná branka ale domácím ke gólu nestačila. Poslední možnost k prvnímu bodovému zisku v sezoně měl Zlín krátce před koncem při početní výhodě, nic překvapivého ale nevymyslel.

Hlasy trenérů po utkání:

Antonín Stavjaňa (Zlín): "Šli jsme do zápasu se šesti beky a třinácti útočníky. Nevěděli jsme totiž, jak se u některých hráčů vyvine zdravotní stav. Všichni nakonec hráli, ale ne všichni dohráli. Přišli jsme o Kašíka a Sedláčka, je to komplikace. Náš výkon nebyl optimální, není tam lehkost. Porážka je špatná. U Kašíka to vypadá na vazy, určitě to není na týden nebo na dva. Až budeme vědět konkrétní nález, budeme řešit, co bude dál."

David Čermák (Kladno): "Potkaly se dva týmy, které potřebovaly body. Chtěli jsme tady bodovat, hra tomu odpovídala. Byla neurovnaná. Každý tým byl chvíli lepší, za stavu 1:1 rozhodl náš gól. Bylo to o něm. Denis Godla odchytal velmi dobré utkaní. Měl velmi dobré zásahy, kdy to pro něj nebylo lehké. Gól inkasoval jen ze střely, kterou neviděl."