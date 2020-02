Kladno podlehlo Zlínu 2:3 a prohrálo posedmé za sebou

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli ve 44. kole extraligy Zlínu 2:3 a připsali si sedmou porážku za sebou. Při této sérii získali Rytíři jediný bod. Berani po předešlých třech porážkách v řadě uspěli podruhé za sebou. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jiří Ondráček a Pavel Kubiš. Domácím nepomohla ani trefa Jaromíra Jágra.

Středočeši nastoupili do duelu o důležité body bez slovenského útočníka Réwaye, který se s klubem dohodl na konci smlouvy a odešel do Popradu, ale zato opět se zkušeným Vampolou, hostem z prvoligové Slavie.

Už ve třetí minutě se proti pravidlům provinil Řezníček a hosté jeho trest přestáli jen se štěstím. Jágrovo zakončení z kruhu pokryl brankář Kašík, při Austinově šanci mu vypomohl spoluhráč Fryšara.

Rytíři pak nevyužili ani druhou přesilovku, krátce po jejím skončení se naopak dostal k nebezpečné dorážce Kubiš, ale Cikánek ho vychytal. V 16. minutě si nachystal kotouč na střelu zpoza kruhu Nash a po 15 asistencích se dočkal také prvního gólu v sezoně.

V průběhu druhého dějství se ale karta obrátila. V polovině 28. minuty fauloval právě úspěšný kladenský střelec a na trestné lavici nakonec nepobyl ani polovinu menšího trestu: Dufek zakončil z obdobné pozice, jak se to předtím podařilo Nashovi, a vyrovnal. Na konci 33. minuty se navíc prosadil tečující Ondráček a zařídil tak obrat.

Do třetí třetiny Kladno nastoupilo i s útočníkem Melkou, který na konci druhé části utrpěl po zásahu pukem krvavé zranění v obličeji. Ve 43. minutě krátce poté, co si Kašík poradil s Jágrovým pokusem, Berani zvýšili. Buchtovu střelu tečovanou Ondráčkem Cikánek jen vyrazil a Kubiš pohodlně do odkryté branky skóroval. Za 83 sekund to bylo opět jen o gól. Při Řezníčkově vyloučení se prosadil střelou z pravého kruhu Jágr.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale marně. Zlín se ubránil při Buchtově trestu, potom minul při tlaku Rytířů branku Nash a skóre se nezměnilo ani při závěrečné power play Kladna.

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. B. Nash (O'Donnell), 44. Jágr (O'Donnell, Austin) - 29. Dufek (Claireaux, Freibergs), 33. J. Ondráček (M. Novotný, Kubiš), 43. Kubiš (J. Ondráček, Buchta). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2916.

Sestavy:

Kladno: Cikánek - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, Melka, J. Strnad - Hovorka, Stach, P. Machač - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta - Dufek, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Claireaux, Fryšara, Köhler - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.