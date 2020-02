Kladno podlehlo Zlínu 2:3 a prohrálo posedmé za sebou

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli ve 44. kole extraligy Zlínu 2:3 a připsali si sedmou porážku za sebou. Při této sérii získali Rytíři jediný bod. Berani po předešlých třech porážkách v řadě uspěli podruhé za sebou. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jiří Ondráček a Pavel Kubiš. Domácím nepomohla ani trefa Jaromíra Jágra.

Středočeši nastoupili do duelu o důležité body bez slovenského útočníka Réwaye, který se s klubem dohodl na konci smlouvy a odešel do Popradu, ale zato opět se zkušeným Vampolou, hostem z prvoligové Slavie.

Už ve třetí minutě se proti pravidlům provinil Řezníček a hosté jeho trest přestáli jen se štěstím. Jágrovo zakončení z kruhu pokryl brankář Kašík, při Austinově šanci mu vypomohl spoluhráč Fryšara.

Rytíři pak nevyužili ani druhou přesilovku, krátce po jejím skončení se naopak dostal k nebezpečné dorážce Kubiš, ale Cikánek ho vychytal. V 16. minutě si nachystal kotouč na střelu zpoza kruhu Nash a po 15 asistencích se dočkal také prvního gólu v sezoně.

V průběhu druhého dějství se ale karta obrátila. V polovině 28. minuty fauloval právě úspěšný kladenský střelec a na trestné lavici nakonec nepobyl ani polovinu menšího trestu: Dufek zakončil z obdobné pozice, jak se to předtím podařilo Nashovi, a vyrovnal. Na konci 33. minuty se navíc prosadil tečující Ondráček a zařídil tak obrat.

Do třetí třetiny Kladno nastoupilo i s útočníkem Melkou, který na konci druhé části utrpěl po zásahu pukem krvavé zranění v obličeji. Ve 43. minutě krátce poté, co si Kašík poradil s Jágrovým pokusem, Berani zvýšili. Buchtovu střelu tečovanou Ondráčkem Cikánek jen vyrazil a Kubiš pohodlně do odkryté branky skóroval. Za 83 sekund to bylo opět jen o gól. Při Řezníčkově vyloučení se prosadil střelou z pravého kruhu Jágr.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale marně. Zlín se ubránil při Buchtově trestu, potom minul při tlaku Rytířů branku Nash a skóre se nezměnilo ani při závěrečné power play Kladna.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "V první třetině jsme měli víc šancí, bohužel jsme z toho dali jenom jeden gól. Ve druhé třetině jsme začali hrát zbytečně pasivně a nechali jsme iniciativu Zlínu. Byla tam i zbytečná vyloučení a pustili jsme Zlín do vedení. Ve třetí třetině jsme to chtěli otočit, bohužel jsme dostali další nešťastný gól. Potom jsme snížili. I když jsme měli další velké šance, tak jsme je neproměnili. Proto jsme prohráli. Naši hráči říkali, že před druhým gólem Zlína byl puk jasně ve středním pásmu. Rozhodčí stál od toho půl metru, ale asi to neviděl."

Robert Svoboda (Zlín): "My jsme do zápasu vůbec nevstoupili dobře. Byl tam zbytečný respekt a byli jsme moc zakřiknutí a opatrní. Přitom jsme věděli, co nás tady čeká. Že domácí budou ze všech sil bojovat, aby získali body. Přesto jsme si v první třetině vytvořili dvě vyložené gólové šance. Druhá třetina byla lepší. Řekli jsme si, že musíme víc bojovat, herně jsme to zvládali. Nakonec to byl boj až do konce. Rozhodly šťastné góly. My jsme rádi, že si odvážíme body."

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. B. Nash (O'Donnell), 44. Jágr (O'Donnell, Austin) - 29. Dufek (Claireaux, Freibergs), 33. J. Ondráček (M. Novotný, Kubiš), 43. Kubiš (J. Ondráček, Buchta). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2916.

Sestavy:

Kladno: Cikánek - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, Melka, J. Strnad - Hovorka, Stach, P. Machač - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta - Dufek, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Claireaux, Fryšara, Köhler - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.