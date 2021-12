Kladno podlehlo v Karlových Varech 4:6, hattrickem se zaskvěl Hladonik

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 36. extraligového kola Kladno 6:4. Ze sestavy Rytířů vypadl na poslední chvíli legendární útočník Jaromír Jágr, v dresu domácích stihl během první třetiny čistý hattrick útočník Jan Hladonik. Potřeboval na něj jen šest minut a 44 sekund. Energie navýšila náskok na předposlední Kladno na 15 bodů.

Utkání sousedů z konce extraligové tabulky začalo překvapením, když Jaromír Jágr po rozbruslení zůstal nakonec pouze v civilu na střídačce Středočechů.

I bez svého lídra začali hosté aktivněji, ale nebezpečné střely Račuka a Berana skončily jen v náruči Novotného. Karlovarští v úvodním dějství byli efektivnější zejména zásluhou Hladonika, který stihl rychlý hattrick. Poprvé se trefil v osmé minutě z mezikruží po zaváhání kladenských hráčů ve svém obranném pásmu, ve 14. minutě dosáhl druhé branky střelou z kruhu a hattrick dovršil o chvilku později při vyloučení Filipa.

Kladno ve snaze korigovat nepříznivý vývoj zápasu zvýšilo svou aktivitu směrem k Novotného brance, ale větší příležitost si dlouho nevytvořilo. Hostům se podařilo snížit až ve 28. minutě při vyloučení Redlicha po křížné Plekancově přihrávce a Kubíkově střele z první.

Od kladenské branky uplynuly pouze dvě minuty a díky Vondráčkem využité přesilovce měli domácí na své straně opět tříbrankový náskok. Vstřelený gól musel ještě potvrdit videorozhodčí. Poklidný ráz utkání opepřila ve 36. minutě rozmíška mezi hráči obou mužstev, po které se na trestnou lavici odebrali tři hostující a dva domácí borci.

Poté, co domácí nevyužili další z přesilových her, začalo se na ledě odehrávat drama. Na kontaktní branku Routy ve 44. minutě dokázali domácí o minutu později ještě díky Flekově střele odpovědět. Rytíři však pro ně nepříznivě se vyvíjející zápas nezabalili. Ve 48. minutě po přečíslení dvou na jednoho prudce vystřelil Plekanec a Novotným vyražený puk vrátil do karlovarské branky Kubík.

O 103 sekund později po chybě Dlapy povzbuzení hosté díky Indrákově střele z mezikruží dostali průběžné skóre již jen na rozdíl jediné trefy. Po této brance si domácí střídačka vyžádala oddechový čas. Z tempa vyvedení hráči Energie ale i po něm kupili chybu na chybu a z tlaku hostů se dostávali jen za cenu vyhazování puků.

Když Račuk nevyužil velkou příležitost ke srovnání skóre, odhodlala se hostující střídačka 101 sekund před koncem základní hrací doby k power play. Ve hře bez brankáře se však dostal na modré čáře k puku Rachůnek a střelou do prázdné branky dal výsledku konečnou podobu.

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 6:4 (3:0, 1:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 8. Hladonik (Vondráček), 14. Hladonik (Vondráček, Plutnar), 15. Hladonik (T. Rachůnek, Plutnar), 30. Vondráček (Koblasa), 45. Flek (T. Mikúš, Pulpán), 59. T. Rachůnek - 28. Kubík (Plekanec, Baránek), 44. Routa (Kristo, Indrák), 48. Kubík (Plekanec, Hlava), 49. Indrák (Kristo). Rozhodčí: Lacina, Pilný - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, Mikyska, Pulpán, L. Doudera, Dlapa, Tureček - Kohout, Černoch, Koblasa - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O. Beránek, Hladonik, Vondráček - Jiskra, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Kladno: Bow - Dotchin, Zelingr, Baránek, Wood, J.Suchánek, Funk - Zikmund, Plekanec, Hlava - Kristo, M. Filip, Pytlík - Melka, Kubík, Račuk - Routa, Indrák, M. Beran. Trenér: D. Čermák.