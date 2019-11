Kladno podlehlo rozjeté Spartě 2:4, Jágr se zranil

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli ve 23. kole extraligy vedoucí Spartě 2:4 a utrpěli třetí porážku z posledních čtyř zápasů. Ve 27. minutě přišli o svou hvězdu Jaromíra Jágra, který nedohrál utkání kvůli zranění. Pražané si připsali díky vítězné brance obránce Milana Jurčiny z 56. minuty osmou výhru za sebou. Venku zvítězili dokonce po jedenácté v řadě, čímž opět vylepšili extraligový rekord.

Sparta, která nastoupila bez zraněného kapitána a ofenzivního lídra Řepíka, začala aktivně a ve třetí minutě se ujala vedení. Po Růžičkově vyhraném vhazování v levém kruhu překonal Godlu střelou na bližší tyč Dvořáček. Pražané Rytíře do šancí nepouštěli. V 15. minutě si po Barinkově zaváhání narazil puk s Buchtelem Forman, ale kladenský gólman ukryl jeho zakončení v lapačce.

Vzápětí se radovalo z vyrovnání Kladno. O'Donnell přenechal puk na pravém kruhu Machačovi, který prostřelil Machovského. Sparta mohla v 19. minutě opět získat vedení. Po Kudrnově akci ale Sukeľ trefil levou tyč a Říčka z dorážky před prázdnou brankou nezasáhl skákající puk.

Úvod druhého dějství patřil domácím, ale Machovský pokusy Jágra a Bílka kryl. Následně sice Rytíři nezužitkovali přesilovku, ale ve 26. minutě už udeřili. Z pravého kruhu trefil přesně bližší horní roh Machovského branky obránce Zelingr a v 18. utkání v extralize oslavil premiérovou branku.

V dalším střídaní přišli domácí o Jágra, kterému se v souboji s Poláškem v útočném pásmu při pokusu o otočku nekontrolovaně rozjela levá noha. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL už se do hry ze střídačky nevrátil, přestože zkusil skluz po ledě ještě v přečíslení vzápětí i před startem třetí třetiny. Místo něj se zařadil do sestavy osmnáctiletý debutant Matyáš Filip.

Ve 33. minutě Sparta vyrovnala. Při Melkově vyloučení prostřelil Godlu z pozice za levým kruhem na vyrážečku obránce Košťálek. V závěru druhé části ještě viděl vyprodaný ČEZ Stadion bitku domácího Nashe s Formanem.

Vrátit Rytířům náskok mohl ve 45. minutě kapitán Strnad, ale jeho pokus skončil na horní tyči. Kladno se neprosadilo ani při Jurčinově trestu, kdy pálil O'Donnell, a v 56. minutě otočil stav ve prospěch favorita bombou od modré čáry bek Jurčina. O chvíli později Machovskému pomohla znovu horní tyč po Zikmundově pokusu.

Pojistit vedení mohl v 59. minutě bekhendovým pokusem Rousek, ale puk odvrátil z brankové čáry obránce Romančík. Při power play Rytířů 42 sekund před koncem už Rousek do prázdné branky dovršil výsledek.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Rytíři Kladno): "V první třetině byla Sparta jasně lepší, my jsme vůbec nestíhali. Sparta je v laufu a hraje velmi dobře. Je velmi dobře fyzicky připravená a jasně nás přehrávala. Nevím, jestli jsme měli až zbytečný respekt, ale měli jsme veliké štěstí, že to bylo jen 0:1. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a hra se vyrovnala. Když jsme se dostali do vedení, tak jsme se ho samozřejmě snažili udržet, ale padl gól v našem oslabení. V poslední třetině jsme chtěli hrát aktivně. Byli bychom ale spokojení i s bodem. Bohužel jsme udělali v závěru chybu při rozebírání hráčů a soupeř to potrestal."

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to velmi dobrý zápas. Líbilo se mi, jak jsme do něj vstoupili, v první třetině jsme hráli aktivně, vytvořili jsme si šance ke skórování a měli jsme tlak. Podařilo se nám vstřelit poněkud šťastný gól, na který Kladno odpovědělo. I za stavu 1:1 jsme ale odvedli velmi dobrou práci. Dál jsme se dostávali do šancí, byli jsme aktivní a hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Jen jsme se nemohli prosadit, což je vždycky nebezpečné. Kladno tvrdě bojovalo. I když nemělo tolik šancí, tak dokázalo potrestat naši chybu. Za stavu 2:2 před naším gólem domácí ještě trefili horní tyč. My jsme se pak prosadili od modré čáry a do prázdné branky. Byl to velmi dobrý zápas, jen mě mrzí naše nevyužité šance. Nemuselo to být tak vyrovnané. Kladno hrálo velmi dobře, bojovalo a dalo do toho všechno. Byl to napínavý zápas plný osobních soubojů, což se divákům muselo líbit. My jsme rádi za tři body."

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. P. Machač (O'Donnell, Bílek), 26. Zelingr (T. Kaut) - 3. Dvořáček (V. Růžička), 33. Košťálek (Polášek, Rousek), 56. Jurčina (Buchtele), 60. Rousek (Smejkal, Tomášek). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:5, navíc B. Nash - Forman oba 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Romančík, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Stach, Zikmund - Bílek, P. Machač, O'Donnell - Redlich, Melka, J. Strnad - Hajný, T. Kaut, Š. Jelínek - od 30. navíc Filip. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Sparta: Machovský - Jurčina, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Košťálek, Polášek, Piskáček - A. Kudrna, Sukeľ, Říčka - Rousek, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, V. Růžička, Vitouch. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.