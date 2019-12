Kladno podlehlo Olomouci 3:4 v prodloužení

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli v utkání 32. kola extraligy Olomouci 3:4 v prodloužení. Přímý souboj o desítku Rytíři, kteří se opět museli obejít bez majitele klubu Jaromíra Jágra, lépe rozehráli a po první třetině vedli 2:0. Po vyrovnání měli opět navrch, ale na začátku 58. minuty vyrovnal druhým gólem v utkání bek Jiří Ondrušek. Po 25 sekundách prodloužení pak i díky Ondruškově asistenci rozhodl v početní výhodě Lukáš Klimek. Tři body (1+2) stihl i jejich spoluhráč Zbyněk Irgl.

Hned v úvodu zahrozil Nahodil, poté zachránila domácího gólmana Godlu tyčka po Dujsíkově nahození, ale jinak bylo v průběhu první třetiny o něco aktivnější a nebezpečnější Kladno. V její polovině zakončil Kaut do Konrádovy lapačky.

Pak už přišly i góly. A hosté k tomu napomohli svými fauly. Po Burianově prohřešku byl na konci povedené souhry Bílek, jenže těsně přestřelil. Dujsíkův krosček znamenal 51 sekund přesilovky pět na tři pro Středočechy. A ti nepohrdli - po 16 sekundách O'Donnell ze stejné pozice, z níž předtím zakončoval Bílek, otevřel skóre.

Hajný pak už při hře pět na pět neprostřelil Konráda. O chvilku později se ale prosadil z dorážky Kaut a Rytíři vedli už o dva góly. Snížit mohl ještě do přestávky Irgl, jenže Godla byl proti.

Zkušený lídr hostující ofenzivy měl také první větší šanci druhé části, když si vybruslil v početní výhodě do šance před domácím brankovištěm, i tento minisouboj ale vyhrál Godla. Irgl se pak ale přece jen dočkal, když povedenou ranou využil přesilovku a v 39. minutě vrátil Hanáky do hry.

Kladenští znervózněli a herní převaha se přestěhovala na hokejky hostů. V polovině 49. minuty pálil po Irglově nahrávce tvrdě od modré čáry Ondrušek a trefil přesně - 2:2. Půl minuty nato navíc fauloval Barinka, hosté ale možnost k dokonání obratu nevyužili.

Na tahu tak byli opět Rytíři. V 53. minutě udělal velkou chybu Škůrek, když prohrál souboj v blízkosti pravé Konrádovy tyčky s Redlichem, ten našel Strnada a domácí kapitán vrátil vedení Středočechům. Další Ondruškova bomba na začátku 58. minuty ale znamenala opětovné vyrovnání a zápas dospěl do prodloužení.

Pro Rytíře bylo však velkou komplikací naprosto zbytečné vyloučení Nashe z konce základní hrací doby. Jeho seknutí přišlo domácí draho - hned v čase 60:25 rozhodl nekompromisní ranou Klimek.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Olomouc dnes byla v celém zápase lepší. My jsme se trochu šťastně dostali v první třetině do dvougólového vedení, ale nešly nám nohy, byli jsme pomalí. Chtěli jsme se tak soustředit spíše na obranu a udržet ten stav. Když jsme vedli 2:0 a pak jsme se dostali šťastným gólem i na 3:2, chtěli jsme to udržet, ale bohužel tam nezblokujeme střely a navíc pak uděláme další nesmyslnou blbost, když se necháme vyloučit v přerušené hře. Nechali jsme tak Olomouc rozhodnout v prodloužení. Myslím, že dnes jsme si více než bod určitě nezasloužili."

Zdeněk Moták (Olomouc): "První třetina z naší strany špatně. Ani ne tak herně, ale spíše výsledkově. Dostali jsme gól v oslabení tři na pět, pak z dorážky. To pro nás byla špatná zpráva, nicméně jsme se z toho dokázali dostat. A myslím, že v těch dvou třetinách jsme pak byli lepší. Dostávali jsme se do tlaku, do střel, srovnali jsme zaslouženě. Dokázali jsme se pak dostat i z toho stavu 2:3, pár minut před koncem jsme srovnali, ale myslím, že jsme si to zasloužili, a to včetně toho vítězného gólu. Dnes jsme byli dobří, musím hráčům poděkovat. Pro nás jsou to zlaté dva body."