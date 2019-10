Kladno počtvrté za sebou prohrálo, od Třince dostalo sedm gólů

Kladno - Hokejisté Kladna utrpěli ve 14. kole extraligy doma s Třincem debakl 1:7, prohráli počtvrté za sebou a ze série tří domácích zápasů vytěžil nováček jediný bod. Mistrovští Oceláři si spravili chuť po sobotní prohře v Plzni 1:6 a v desátém venkovním utkání v sezoně se radovali z teprve třetí výhry.

Dva góly vstřelil Matěj Stránský a tři asistence si připsal Petr Vrána. V dresu domácích vyšel poprvé po sedmi zápasech bodově naprázdno sedmačtyřicetiletý hrající majitel Jaromír Jágr, který při své sérii vstřelil sedm branek a na čtyři přihrál.

Rytíři nastoupili poprvé v sezoně ve třetí sadě zlatých dresů a fanouškům nachystali na kostce na ledem halloweenské představení v maskách. Do utkání vstoupili aktivně, ale Zikmund a Strnad úvodní šance nevyužili. Na druhé straně ve čtvrté minutě trefil Marcinko horní tyč.

Oceláři se dočkali před polovinou úvodní části vedení, když Melkovo vyloučení potrestali hned po třech vteřinách. Vrána vyhrál v levém kruhu vhazovaní na Hrňu, který nedal ranou do protějšího horního rohu Godlovi šanci. Při Gernátově trestu ve 13. minutě uvolnil Jágr ideálně Stacha, ale ten možnost na vyrovnání nevyužil. Své příležitosti neproměnil ani Valský.

Ve 22. minutě Kladenští dvakrát zaváhali v defenzívě a hosté během 11 sekund zvýšili na tříbrankový rozdíl. Nejdříve po Hrehorčákově akci dorážel úspěšně Kofroň a vzápětí se dostal snadno ke své desáté brance v sezoně Marcinko.

Třinec měl přes snahu domácích zápas plně ve svém moci. Při Nashově trestu se sice ještě neprosadili, ale v polovině utkání při signalizované výhodě zamířil přesně obránce Roth. Zmar Kladna domunentovala přesilovka při trestu Ondřeje Kovařčíka, při které ujali do přečíslení hosté a po přihrávce Michala Kovařčíka zakončil do okryté branky Stránský. Při trestu Hajného ještě zamířil do tyč Roth.

Do závěrečné části nahradil v kladenské brance Godlu Cikánek a hned po 40 sekundách inkasoval, když přesilovku využil Stránský. Ve 44. minutě sebral Kváčovi čisté konto Melka, ale při Smetanově vyloučení vrátil Ocelářům šestibrankový náskok Chmielewski. Domácí měli k dispozici ještě dvě přesilové hry, ale prohru nezmírnili.

Hlasy trenérů po utkání: David Čermák (Kladno): "My jsme dnes snesli měřítko jen v první třetině. Byli jsme v ní lepší, měli jsme víc šancí, ale bohužel je neproměňujeme. Třinec vedl 1:0, my na začátku druhé třetiny přežijeme oslabení a pak uděláme během půl minuty dvě obrovské chyby. Nechat Třinec s jejich hráči vést 3:0 je sebevražda. I když jsme se snažili, tak si na to Třinec zkušeně počkal." Václav Varaďa (Třinec): "Tento výjezd na dva zápasy za dva dny byl pro nás z poloviny úspěšný. Po těžkém zápase včera, který nám moc nevyšel, jsme začali malinko nervózně. Myslím, že jsme vystřelili až v páté minutě a byl z toho gól, nebo to byla druhá střela. To nám pomohlo. Domácí měli hodně šancí hlavně v přesilových hrách, ale zůstaly neproměněné. Ve druhé třetině jsme ukázali velkou produktivitu a šlo si za tím. Když jsme měli příležitost, tak jsme ji proměnili a pomaličku jsme odskakovali. Velmi se cením týmového výkonu všech hráčů a samozřejmě bych vyzdvihl Petra Kváču, který byl velmi dobrý. Hráči dnes byli odměněni za tvrdou práci. Na domácích byla vidět velká snaha a bojovnost. Udělali to pro nás těžké a výsledek neodpovídá průběhu utkání."

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 44. Melka (Hajný, Austin) - 9. Hrňa (P. Vrána), 22. Kofroň (Hrehorčák), 22. Marcinko (Dravecký, D. Musil), 30. Roth (Gernát, P. Vrána), 38. M. Stránský (M. Kovařčík), 41. M. Stránský (Marcinko, P. Vrána), 46. Chmielewski. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 4623.

Kladno: Godla (41. Cikánek) - B. Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Romančík, od 41. navíc Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, T. Kaut, Réway - J. Strnad, P. Machač, Redlich - Hajný, Melka, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Třinec: Kváča - Roth, Gernát, Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Krajíček - M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Kofroň, Hladonik, Hrehorčák - O. Kovařčík, Polanský, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.