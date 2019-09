Kladno po dokonalém obratu zdolalo Olomouc 4:3 v prodloužení

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v 6. kole doma po dokonalém obratu Olomouc 4:3 v prodloužení a po úvodních čtyřech porážkách po návratu mezi elitu po pěti letech vyhráli podruhé za sebou. Návrat Rytířů do zápasu odstartoval gólem ve 24. minutě za stavu 0:3 sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr. Dvě branky dal Ladislav Zikmund, který na konci druhé třetiny vyrovnal a v čase 61:15 i rozhodl.

Rytíři měli v úvodu dvě přesilové hry, ale Olomouc se ubránila. Už po 23 vteřinách šel pykat Knotek za faul na Jágra a Konrád musel krýt v oslabení nebezpečný pokus Valského z úhlu. Godlu pak prověřil tvrdou ránou Škůrek. Při Ondruškově vyloučení Hanáci byli sice pod tlakem, ale do šance Kladno nepustili. Až při plném počtu hráčů na ledě v sedmé minutě musel Konrád krýt možnosti Zelingra a Redlicha.

Godla měl minimum práce, ale v 10. minutě inkasoval. Olesz protečoval Švrčkovu přihrávku do úniku na Nahodila, který slovenského gólmana překonal blafákem do forhendu mezi betony. Potom pálil tvrdě Burian a ve 13. minutě hosté zvýšili, když se po rychlém protiútoku z levého kruhu trefil Skladaný. Potom zaváhání kladenské defenzívy nepotrestal Kolouch.

Po 67 vteřinách druhého dějství už Olomouc zvýšila. Irgl vystihl v obranném pásmu Stachovi přihrávku na modrou čáru na Kehara, ujel do úniku a forhendovým zakončením překonal Godlu. Ve 24. minutě snížil Jágr a připsal si ve čtvrtém duelu v sezoně druhý gól. Za modrou čárou převzal Zelingrovu přihrávku, najel na pravý kruh a prostřelil na bližší tyč Konráda.

Hanáci také hrozili, ale Godla byl spolehlivý. Hosté se v polovině utkání sice ubránili při Ondruškově trestu, ale v 34. minutě už Středočeši znovu udeřili. Puk za Konráda dostal po Machačově průniku z dorážky Redlich.

Kladenští se tlačili za vyrovnáním a po sérii nebezpečných situací se dočkali v 38. minutě. Z Jágrova souboje s dvěma protihráči mezi kruhy se dostal puk k Zikmundovi, který zamířil k levé tyči. Odpovědět mohl Irgl, Godla byl však na místě. Na druhé straně ještě před pauzou zahrozil Redlich.

Ve 43. minutě Rytíři mohli otočit stav. Austinova rána od modré čáry se odrazila od horní tyče a Zikmund už neměl prostor na dorážku. Godla kryl Irglův pokus, Konrád zase Stachovo zakončení po individuální akci. V 50. minutě se probil domácí kapitán Strnad, ale na zakončení už neměl ideální pozici.

Olomouc byla blízko opětovného vedení v 53. minutě. Kolouch se dostal do úniku, ale při kličce do forhendu jej Godla podrazil. Irglovo trestné střílení však slovenský gólman zlikvidoval lapačkou. Potom mělo šance Kladno. Konrád si poradil se Zikmundovým výpadem a při Ondruškově trestu i se zakončením Valského z otočky.

Rytíři se dočkali v nastavení, kdy po 75 sekundách v přečíslení rozhodl z pravého kruhu zápěstím Zikmund.

Hlasy po utkání:

David Čermák (Kladno): "Chtěli jsme dnes potvrdit vítězství ze Zlína a opět bodovat. Do zápasu jsme vstoupili dobře, v prvních deseti minutách jsme byli aktivnější a měli jsme dvě přesilovky, které jsme sice nesehráli dobře, ale získali jsme díky nim tlak. Potom jsme bohužel udělali dvě chyby, které soupeř potrestal a dostal se do vedení. Když navýšil na 3:0, tak to s námi nevypadalo dobře. Gól na 1:3 nás ale vrátil do hry, zase jsme začali být aktivní a vytvářeli jsme si šance v útočném pásmu. Se štěstím se nám podařilo vyrovnat."

Jan Tomajko (Olomouc): "Zápas se pro nás začal vyvíjet dobře, první třetinu jsme vyhráli 2:0 a hned na začátku druhé jsme zvýšili na 3:0. Kladno ale od první minuty hrálo výborně a mělo výborný pohyb. I v té první třetině, v které jsme z dvou protiútoků dali góly. Za stavu 3:0 jsme trochu vypnuli a už jsme se do toho nemohli dostat. Ve třetí třetině mělo Kladno více šancí, ale my jsme měli trestné střílení, ze kterého jsme mohli rozhodnout. Bohužel jsme nerozhodli. Prodloužení už je loterie - jedno přečíslení. Pro nás je to ztráta, protože vedení 3:0 bychom si neměli nechat utéct."