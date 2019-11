Kladno otočilo zápas v Ostravě, dvakrát skóroval Strnad

Ostrava - Hokejisté Kladna vybojovali v 17. kole extraligy dva body za vítězství 4:3 v prodloužení ve Vítkovicích. Hosté sice prohrávali 0:2 a 1:3, ale hlavně zásluhou dvou branek Jakuba Strnada nakonec výsledek otočili ve svůj prospěch. Ostravané proti Kladnu dokázali zabodovat ve vzájemných utkáních poosmé za sebou, v aktuální sezoně už ale šest kol čekají na výhru v normálním čase.

Tým s Jaromírem Jágrem po čase vyprodal ostravské halu. K její radosti měli převážnou část utkání v režii Vítkovičtí. Šidlíkův volej reflexivně vyrazil Godla, Roman pak v přesilovce orazítkoval tyč. Sotva se vyloučený Machač vrátil na led, propasíroval v čase 9:10 zblízka kotouč do kladenské branky Mallet.

Během 50 vteřin domácí své vedení zdvojnásobili. Bukarts dostal, byť na ofsajdové hranici, ideální pas do jízdy od Schleisse a z levého křídla prostřelil Godlu podruhé.

Kladno dokázalo zápas zdramatizovat 58 sekund před koncem první části. Stach před brankovištěm ze vzduchu sklepl Austinovo nahození od modré čáry a regulérnost jeho trefy posvětil až videorozhodčí.

Druhou část sice Rytíři načali aktivně a úvodní střídání kroužili kolem Svobody, ale Stach zazvonil jen na tyč a naopak domácí z prvního brejku zavěsili ve 24. minutě Romanem a znovu odskočili na dvoubrankový rozdíl. Ostravané byli i v dalším průběhu nebezpečnější. Z brejků i závarů mohli přidat další branky, ale ani Romanova dorážka v odkryté bráně neskončila.

A tak znovu v poslední minutě druhé třetiny zadělali na drama hosté, když po Melkově akci doklepl puk za Svobodova záda Strnad. Středočeši ožili a v opticky vyrovnaném závěru dokázali srovnat krok i gólově. Krátce po nevyužité přesilovce se v 57. minutě trochu se štěstím dostal k odraženému puku Melka a z úhlu přehodil ležícího Svobodu.

Aktivněji působící Kladno nejprve v prodloužení mohlo rozhodnout díky O’Donnellovi, ale skórovat se povedlo až Strnadovi, který se probil před Svobodu a opakovanou dorážkou vstřelil vítězný gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Povedl se nám vstup. Poněkolikáté jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Lámalo se to ve druhé třetině, kdy se nám otvíraly dveře ke kladenské brance, ale řešili jsme ty situace špatně a překombinovali jsme to. Ve třetí třetině jsme byli všude o krok později, prohrávali jsme osobní souboje. Kladno za třetí třetinu získalo plusový bod asi zaslouženě."

David Čermák (Kladno): "My jsme dneska prospali úplně první třetinu. Chyběl nám pohyb, nechali jsme iniciativu Vítkovicím. Měli jsme štěstí, že neskončila větším gólovým rozdílem. Od druhé třetiny se hra vyrovnávala a dokázali jsme se vrátit z 1:3 do zápasu. Druhý bod z prodloužení bereme."

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mallet (P. Zdráhal, Trška), 10. Roberts Bukarts (Schleiss, M. Svoboda), 24. O. Roman (Roberts Bukarts, Schleiss) - 20. Stach (Austin, B. Nash), 40. J. Strnad (Melka, T. Kaut), 57. Melka, 64. J. Strnad. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 9833 (vyprodáno).

Vítkovice: M. Svoboda - D. Krenželok, Gregorc, Kvasnička, Šidlík, Bodák, Trška - Schleiss, O. Roman, Roberts Bukarts - P. Zdráhal, Š. Stránský, Lakatoš - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, Vopelka. Trenéři: Petr a Trnka.

Kladno: Godla - Austin, B. Nash, A. Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Zikmund, Stach - Valský, P. Machač, Š. Bláha - Redlich, Melka, J. Strnad - Hajný, T. Kaut, O’Donnell. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.