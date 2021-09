Kladno otočilo zápas s Třincem, Rytířům opět pomohl gólem Jágr

Chomutov - Hokejisté Kladna zdolali v 7. kole extraligy ve svém azylu v Chomutově mistrovský Třinec 4:3 po samostatných nájezdech, přestože ještě v 51. minutě prohrávali 1:3. Rytíři tak navázali na výhru nad Litvínovem 3:2 z posledního domácího vystoupení a po druhém úspěchu ze sedmi utkání se posunuli z posledního místa před Zlín. V rozstřelu rozhodl zápas ve prospěch extraligového nováčka Jakub Strnad.

Rytířům pomohl i gól devětačtyřicetiletého majitele Jaromíra Jágra, který si z posledních čtyř zápasů připsal osm bodů za pět branek a tři asistence. Oceláře v čele tabulky předstihly o skóre Karlovy Vary.

Kladno už po 81 sekundách muselo hrát v oslabení po Nilsenově faulu, ale v oslabení mohlo otevřít skóre. Do úniku se dostal kapitán Plekanec, gólmana Mazance však neprostřelil. Pět sekund před koncem přesilovky se nakonec dočkal Třinec. Kanonýr Růžička, který nastoupil k 700. utkání v extralize, sice trefil před odkrytou brankou jen pravou tyč, ale puk doklepl do sítě Marcinko.

Při Plekancově trestu se Rytíři ubránili a sami udeřili v 15. minutě krátce po skončení Marinčinova pobytu na trestné lavici. Po Plekancově pokusu z pravého kruhu se prosadil z dorážky Beran. V závěru úvodní části po faulech Daňa a Nestrašila se Oceláři ubránili v 92 sekund trvajícím oslabení tří proti pěti a po Jágrově ráně jim pomohla levá tyč.

Ve 24. minutě vrátil favorizovaným Ocelářům náskok Daňo, který se trefil z dorážky po Draveckého pokusu. Za 75 vteřin zvýšil Michal Kovařčík, který proměnil přihrávku bratra Ondřeje. Rytíři odolali při Donagheyově vyloučení. V 36. minutě předvedl gesto fair play domácí Račuk, který odvolal signalizovaný faul. Po Marcinkově faulu se už Rytíři dočkali početní výhody, ale na kontakt se v ní nedostali.

V závěrečné části si nejdříve Bow poradil s Růžičkovou šancí, na druhé straně zahrozil Strnad. Oceláři se neprosadili při Keharově vyloučení a naopak v 51. minutě Marinčinův faul potrestal po Plekancově přihrávce střelou z levého kruhu Jágr. V čase 58:42 v přesilové hře podpořené power play vyrovnal Račuk, jehož pokus z úhlu si Mazanec srazil do branky betonem.

Kladno po vyloučeních Marinčina a Kundrátka mělo na přelomu třetí třetiny a prodloužení na 99 sekund výhodu pěti proti třem, ale nevyužilo ji. Stejně tak neuspěl v závěru nastavení v úniku Plekanec. Nakonec se ale Rytíři radovali po nájezdech díky úspěšným pokusům Krista a Strnada, za hosty uspěl jen Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "První třetinu jsme neodehráli špatně, bohužel vstup do druhé od nás byl katastrofální. Jak jsme prohrávali 1:3, tak si myslím, že Třinec zápas kontroloval a byl jasně lepší. Do zápasu jsme se víceméně vrátili, když jsme dali gól na 2:3. To nás hodně povzbudilo, povedlo se nám v závěru vyrovnat a zvládli jsme i nájezdy. Pro nás obrovská spokojenost proti tak silnému soupeři."

Marek Zadina (Třinec): "Myslím si, že jsme nevstoupili do utkání špatně. Věděli jsme, jak Kladno hraje. Jsou hodně živí a agresivní, ale po první třetině jsme si něco řekli a nástup do té druhé byl skvělý. Dali jsme rychlé góly a hráli přesně to, co jsme chtěli. Měli jsme víc ze hry, ale vystoupení ve třetí třetině bylo hodně špatné. Byla tam spousta zbytečných faulů, to nás stálo vítězství."