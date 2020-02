Kladno nastoupí proti Pardubicím v duelu z chvostu tabulky

Praha - Hokejisté Kladna budou v pátečním 47. kole extraligy usilovat v bitvě s Pardubicemi o přerušení série devíti porážek. Pokud ale v souboji dvou aktuálně nejhorších týmů soutěže bodově neuspějí, dopadnou na dno, kde je nyní se stejným ziskem právě Dynamo. Liberec se může v Olomouci přiblížit na dosah Prezidentskému poháru, který získal ve třech z předchozích čtyř sezon.

Kladno půjde do důležitého duelu s novou posilou - realizační tým rozšířil bývalý útočník Jiří Tlustý, jenž se zúčastnil už dnešního tréninku. "Měl bych dohlížet na to, aby se dodržovaly herní detaily, na kterých pracujeme na tréninku. V této fázi sezony to bude důležité. Stejně tak bych měl klukům přinést nové povzbuzení a nový impulz. Extraligu tady chceme za každou cenu udržet," prohlásil Tlustý.

"Je to zápas za tři body. Tím, že jsme s Pardubicemi nastejno, tak samozřejmě stoupá jeho důležitost. Je ale úplně jedno, kde sebereme body. Na konci se to sečte a uvidíme. Nálada po devíti porážkách nemůže být dobrá. Tenhle zápas je ale hrozně důležitý," dodal trenér David Čermák.

Pardubičtí naopak za poslední tři utkání neztratili ani bod. "Kladno podalo velmi dobrý výkon v Liberci, kde sehrálo výborné utkání. Myslím si, že v našem zápase se všechno maže a začíná první minutou. Jako tým jsou velmi nebezpeční v útočném pásmu. Ve svém středu mají Jardu Jágra, osobnost, která si i ve svých letech, když je na ledě, zaslouží pozornost. Bude to boj až do poslední chvíle," řekl pardubický kouč Milan Razým.

Dramatický vývoj na chvostu tabulky velí Vítkovicím proti Plzni minimálně zabodovat. "Musíme jednoznačně eliminovat naše vynucené a především nevynucené chyby. To znamená i zbytečné fauly, hlavně v útočném pásmu. Ano, s Plzní jsme třikrát padli, ale musíme věřit. Například v Plzni jsme naposledy nastříleli čtyři góly, takže i to může být takový nepatrný fakt, který naši motivaci a naši psychiku může zase o něco více podpořit," prohlásil trenér Mojmír Trličík.

Plzeň ještě nepřenechala v sezoně domácím ani bod. V případě úspěchu v základní hrací době se Škoda vrátí na druhé místo za Liberec před Spartu i Mladou Boleslav. Oba celky předehrály vzájemný souboj 47. kola již v úterý a Pražané v něm smetli svého soka 6:2. Indiáni ale už pět zápasů v řadě neuhráli v arénách soupeřů ani bod.

"Chceme být co nejvýš. Ale nijak nespekulujeme. Stojíme si v tabulce velice dobře. Nevím, proč se nám nedaří teď venku. Na každý tým někdy padne deka. Pro nás je důležité, že vyhráváme aspoň doma. Hodně nám pomáhají fanoušci. Ani doma to však nejsou v poslední době ideální zápasy, ale jsme schopni to ubojovat a uválčit," řekl brankář Dominik Frodl.

Hráči Karlových Varů mohou stále usilovat o šestku, přestože na Brno ztrácejí už pět bodů. V pátek je čeká obhájce titulu Třinec. "Určitě bude nejdůležitější hrát týmově a obětavě, musíme přepnout do play off módu, protože nám vyřazovací boje pomalu začínají. Musíme se o šestku poprat, jít rovnou do čtvrtfinále a nehrát předkolo. Uděláme maximum, takže je třeba se semknout a bojovat jako tým," uvedl pro klubový web útočník Jiří Černoch. V neděli na ledě Sparty se Energii zranil kapitán Skuhravý a přijde patrně o zbytek základní části.

Hokejisté Třince se do Karlových Varů přesunuli již ve středu večer po porážce v dohrávce 30. kola v Litvínově (2:5). "Je to lepší než jet zpět do Třince a za den nebo dva zpět. V klidu zregenerujeme a nemusíme se trápit v autobuse," pochvaloval si útočník Erik Hrňa.

Oceláři prohráli tři z posledních čtyř zápasů, na západě Čech se ale budou snažit navázat na lednovou výhru. "Vary hrají hodně bruslivý a kombinační hokej, pro diváka pěkný. My se jim to budeme snažit pokazit. Hlavně jsou ale v tabulce blízko nás. Musíme zabrat a odvézt si od nich tři body," řekl Hrňa. Oba celky dělí v tabulce dvě místa a 11 bodů.

Olomouc zvítězila ve třech ze čtyř posledních utkání, ale proti Liberci v tomto ročníku ještě vůbec nezabodovala. "Přesto věřím, že jsme schopni Liberec potrápit. Pokud to utkání odpracujeme na sto procent a necháme tam maximum," řekl trenér Zdeněk Moták, kterému schází marodi Strapáč s Tomečkem a nejistý je rovněž start Konráda a Švrčka.

Bílí Tygři mají sedm zápasů na to, aby pokořili stobodovou hranici. Schází jim sedm bodů a jsou velmi blízko dalšímu triumfu v základní části.

"Čeká nás velmi těžký zápas. V Olomouci je to stále náročné, nejspíše bude vyprodáno a lidé budou domácí tlačit dopředu. Musíme jít do zápasu s pokorou. Hlavně se soustředit, abychom nedostávali tolik branek jako v posledních několika zápasech. Myslím, že to bude z naší strany trochu jiné utkání oproti tomu, jak hrajeme doma," řekl útočník Libor Hudáček.

Hradec Králové ztrácí po úterní porážce v Brně na šestku už osm bodů. "Nepodali jsme tam špatný výkon, ale bohužel jsem prohráli. Litvínovu jde také o hodně, určitě nemají špatný tým, takže to bude určitě těžký zápas. Doma by se ale nemělo prohrávat. Chceme do toho dát maximum a naladit se na nějakou vlnu, abychom zase vyhráli více zápasů po sobě," řekl obránce Filip Pavlík.

Litvínov se středeční výhrou nad Třincem odpoutal z posledního místa tabulky. Severočeši si ale uvědomují, že vyhráno nemají. Na východě Čech chtějí navázat na výkon z duelu proti Ocelářům. "Všichni víme, o co jde. Bude to další náročný zápas. Hradec je taky top mužstvo. Musíme se vyhnout výpadku, který jsme opět měli, kdy jsme dostali góly. Musíme hrát náš hokej," řekl obránce David Štich.

Statistické údaje před pátečním 47. kolem Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (11.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 0:5, 4:6. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 42 zápasů/38 bodů (15 branek + 23 asistencí) - Milan Gulaš 45/70 (32+38). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 2,98 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,87 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,95 a 87,73 - Dominik Frodl 2,44, 91,18 a sedmkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli šest z posledních osmi zápasů a získali v nich 16 bodů. - Plzeň po sérii tří porážek vyhrála dva z posledních tří duelů. - Škoda venku pětkrát za sebou nebodovala při skóre 5:24 a naposledy mimo svůj led uspěla 10. ledna, kdy vyhrála v Kladně 3:1. - Plzeň ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic může odchytat 100. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (7.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 6:1, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 46/49 (23+26) - Matěj Stránský 46/36 (17+19). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,53, 92,41 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 3,96, 89,49 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,25, 92,02 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,79, 89,52 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Energie prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Oceláři dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli jediný z posledních čtyř duelů. - Třinec vyhrál jedenáct z posledních dvanácti vzájemných soubojů. - Obránce Michal Plutnar z Karlových Varů oslaví v pátek 26. narozeniny. Rytíři Kladno (13.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:2, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 46/35 (15+20) - Robert Kousal 37/30 (10+20). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,88, 91,42 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,15 a 87,87, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 2,92 a 89,61. Zajímavosti: - Rytíři devětkrát za sebou prohráli a získali jediný bod. Naposledy uspěli 17. ledna, kdy doma porazili Kometu Brno 5:1. - Pardubice třikrát za sebou naplno bodovaly a naprázdno vyšly v jediném z posledních osmi duelů, z nichž pět vyhrály. - Kladenský útočník David Stach v sobotu oslaví 28. narozeniny. - Útočník Tomáš Kaut z Kladna může v neděli v Plzni sehrát 200. zápas v extralize. HC Olomouc (10.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 1:3, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 45/34 (15+19) - Michal Birner 37/56 (19+37). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,32, 91,93 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,51, 91,21 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 1,87, 92,83 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc po sérii tří výher, při kterých neztratila ani bod, prohrála v neděli v Plzni 0:3. - Hanáci doma pětkrát za sebou bodovali a čtyřikrát z toho vyhráli. - Bílí Tygři vyhráli třikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Liberec ve vzájemných zápasech vyhrál třikrát za sebou a neztratil ani bod. - Útočník Pavel Musil z Olomouce může v neděli v Brně sehrát 300. zápas v extralize. - Liberecký obránce Tomáš Hanousek by mohl v neděli v Pardubicích nastoupit ke 100. utkání v nejvyšší soutěži. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:6, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 45/32 (20+12) - Richard Jarůšek 45/33 (18+15). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,19, 91,61 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84 - Jaroslav Janus 3,27 a 89,96, David Honzík 3,00 a 89,73. Zajímavosti: - Hradec Králové, který se vrací domů po sérii tří utkání venku, prohrál tři z posledních čtyř duelů. - Litvínov po třech porážkách zabral a ve středu doma porazil Třinec 5:2. - Mountfield vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Tabulka: 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. Sparta Praha 48 20 12 1 15 162:137 85 3. Mladá Boleslav 47 21 7 6 13 140:114 83 4. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 5. Třinec 46 23 3 4 16 144:118 79 6. Brno 46 19 5 6 16 130:140 73 7. Karlovy Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Hradec Králové 45 17 5 4 19 111:113 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Litvínov 45 13 2 8 22 126:153 51 13. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 14. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 Další program: Sobota 22. února - dohrávka: 15:00 PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (vzájemné zápasy v této sezoně: 7:0, 5:4, 3:2 po sam. nájezdech; O2 TV Sport). Neděle 23. února - 48. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (3:4 v prodl., 2:1, 2:3 v prodl.), 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové (0:2, 1:0, 3:2 v prodl.), 16:30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (5:7, 3:1, 3:1), 17:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc (3:1, 4:3, 2:1), 17:30 HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec (3:2, 2:3 po sam. nájezdech, 2:5; ČT sport).