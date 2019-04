Praha - Hokejisté Kladna mohou v pátečním 10. kole baráže o extraligu ukončit čekání na návrat mezi elitu, které se protáhlo od sestupu v roce 2014 na pět let. Rytíři se představí v Českých Budějovicích s vědomím, že jim stačí z posledních tří barážových zápasů získat dva body. Chomutov, který na ně ztrácí osm bodů, potřebuje případný zázrak podpořit výhrou v Pardubicích, které již extraligovou příslušnost uhájily. Zápas v Pardubicích začne v 17:00, na jihu Čech o hodinu později.

Hokejisté Motoru dohrávají baráž zklamaní. I přes zisk pouhých dvou bodů z 27 možných ale nechtějí nic vypustit, což potvrdili i tuhým odporem, který kladli v úterý Kladnu.

"Nechceme dopustit to, abychom někomu zavdali příčinu k domněnce, že jsme se na to vybodli. Nemáme už žádnou šanci, ale nechceme celou tu sezonu zahodit. Chceme se prezentovat bojovným výkonem, bohužel nás v baráži sráží detaily hry a k tomu nízká produktivita," uvedl kouč Jihočechů Václav Prospal.

Kladenští vědí, že jsou hodně blízko, ale dobře si pamatují nelehké duely na jihu Čech. V základní části první ligy tam vcelku jasně prohráli, v baráži vedli v polovině utkání 4:0, ale nakonec museli bránit těsnou výhru 4:3.

"Ještě není nic hotového. Musíme jet do Budějovic, které nám ukázaly, že nám nic nedají zadarmo. Musíme se o to poprat a získat dva body. Když se nám to nepodaří, budeme tu mít v neděli rozhodující zápas proti Chomutovu," zdůraznil Jaromír Jágr.

Pardubice mají splněno. Baráž zvládli Východočeši skvěle, dosud ztratili jen tři body a mohli slavit udržení již po odehrání třetí čtvrtiny soutěže. Definitivu pro ně znamenala úterní výhra 7:5 na chomutovském ledě.

"Uvidíme, jakou trenér postaví sestavu do těch zbývajících zápasů. Teď už hlavně nedostat žádné příděly a odehrát to slušně. Uvidíme, jak to bude vypadat," konstatoval zkušený útočník Tomáš Rolinek.

Piráti jsou smíření s pádem o patro níž. Porážkou s Pardubicemi a úspěchem Kladna narostla jejich ztráta na osm bodů, ve hře jich přitom zbývá už jen devět.

"Víceméně jsme si podepsali ortel a de facto padáme z extraligy. Je to realita a obraz celé sezony, strašné zklamání," řekl asistent trenéra Jan Šťastný. "Kladno vyhrálo a jsou tři zápasy do konce. Nevím, co by se muselo stát, aby si to neuhráli," doplnil.

Záleží mu však na tom, aby Piráti baráž důstojně dohráli bez ohledu na to, jak dlouho bude hořet plamínek jejich poslední naděje. "Pořád jsme profíci, máme tady smlouvy a máme pár fanoušků, které hokej baví. Je tady spousta mladých kluků z Chomutova, parádní mládež a musím říct, že za tyhle kluky se sluší a patří dohrát sezonu důstojně," uvedl Šťastný.

V neděli je na programu 11. kolo, v němž se utkají Kladno s Chomutovem (16:00) a České Budějovice nastoupí proti Pardubicím (17:00).