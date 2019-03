Praha - Hokejisté Kladna porazili ve čtvrtém semifinále první ligy doma Jihlavu 5:3 a mají v boji o postup do baráže o extraligu proti vítězi základní části mečbol. Sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr k tomu přispěl asistencí. Konec sezony odvrátil Vsetín, který vyhrál v Českých Budějovicích 4:3 a snížil stav série na čtyři vítězné zápasy na 1:3. Série pokračují v pátek v Jihlavě a ve Vsetíně.

Kladno se dostalo proti Jihlavě do vedení po 121 vteřinách, kdy překvapil gólmana Davida Honzíka bekhendem z úhlu Šimon Jelínek. Dukla ale v přesilových hrách otočila skóre. Ve 14. minutě se při vyloučení Andrého Lakose prosadil volný Adam Zeman a při trestu Brendona Nashe 74 sekund před první přestávkou skóroval z dorážky Matěj Pekr, který v minulých dvou sezonách hrál za Kladno.

V 28. minutě vyrovnal střelou od modré čáry Švéd Linus Svedlund, ale za tři minuty získal Dukle opět náskok Pekr, který v úniku překonal Lukáše Cikánka blafákem do forhendu. Do závěrečného dějství šli po vyloučeních Mihy Stebiha a Jana Holého Rytíři s možností hrát 100 sekund přesilovku pěti proti třem. Už po 22 vteřinách ji využili, když po Jágrovu nepovedeném pokusu o střelu skóroval Ladislav Zikmund.

"Hlavně, že jsme to nějak dali. Byla tam půlka brány volná a zametl jsem to tam po zemi. Nastartovalo nás to hodně. André to tam pak poslal a už jsme byli ve vedení, takže paráda," prohlásil Zikmund. Ve 44. minutě se domácí znovu radovali, Honzíka prostřelil z pravého kruhu rakouský obránce Lakos. Pojistku Kladnu zařídil 32 sekund před koncem při power play Petr Vampola.

"Jsme zklamaní, že neodvážíme ani jedno vítězství. Dneska nevyhrál lepší tým, ale chytřejší tým. Dojeli jsme na hloupost. Oslabení před koncem druhé třetiny tak zkušený tým s takovými hráči na přesilovou hru dokáže využít. Můžu pogratulovat soupeři k vítězství a v neděli se tady uvidíme," věřil kouč Jihlavy Petr Vlk v páteční výhru na domácím ledě.

Mrzelo jej také, že před každou třetinou čelil cestou z kabiny na střídačku útokům fanoušků. "Abych byl třikrát za utkání politý pivem, to mi připadá moc na tým, který pomýšlí na extraligu, má takovou tradici a takto vychované fanoušky. Aniž bych na ně reagoval, tak jediné, co dělám, je vůle dovést svůj tým k vítězství. I přesto, že se mnou šla dvakrát pořadatelská služba, tak nejsou schopní pohlídat, aby tam nepřiběhl chlap s pivem a nepolil mě," zlobil se Vlk.

Motor už v osmé minutě vedl 2:0 díky dvěma gólům Codyho Bradleyho. Nejdříve se kanadský útočník v čase 3:14 prosadil z dorážky a potom zakončil kombinaci Václava Karabáčka a Zdeňka Doležala. Vsetín se ale nevzdal a ještě v úvodní části smazal ztrátu.

Ve 13. minutě se natlačil před branku od pravého mantinelu David Březina a ukončil po 192 minutách a jedné vteřině gólový půst Valachů v semifinále. To Vsetín nastartovalo a 125 sekund před první pauzou vyrovnal tečí střely Petera Mikuše Vít Jonák.

Před polovinou druhého dějství Vsetín poprvé vedl, když střelu Ondřeje Slováčka tečoval Michal Hryciow. V 36. minutě ve vlastním oslabení vyřešil nejlepší střelec základní části Luboš Rob individuálně přečíslení dvou na jednoho a zvýšil už na 4:2.

Za 81 vteřin stále ještě při trestu Tomáše Pituleho snížil Václav Karabáček. V závěrečném dějství ale Vsetín při šancích Motoru odolal a uhájil těsný náskok.

"Takhle jsme si průběh zápasu nepředstavovali. Vedli jsme 2:0, ale pár minut poté jsme úplně přestali hrát. To samé se nám stalo i na začátku druhé třetiny. Hrajeme se silným soupeřem, série se vrací do Vsetína. Víc bych utkání rozebírat nechtěl," řekl klubovému webu kouč Českých Budějovic Václav Prospal.

Semifinále play off první hokejové ligy - 4. zápasy:

--------

Motor České Budějovice - Vsetín 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 4. a 8. Bradley, 38. Karabáček - 13. Březina, 18. Jonák, 28. Hryciow, 36. Rob. Rozhodčí: Barek, Pilný - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:8, navíc Šilhavý (Vsetín) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Kladno - Jihlava 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Branky: 3. Š. Jelínek, 28. Svedlund, 41. Zikmund, 44. A. Lakos, 60. Vampola - 19. a 31. Pekr, 14. A. Zeman. Rozhodčí: Souček, Veselý - Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:2. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 3:1.