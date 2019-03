Praha - Hokejisté Kladna využili i ve druhém utkání čtvrtfinále play off první ligy výhody domácího prostředí a porazili Přerov jasně 4:0. Vítěznou branku dal Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr nebodoval. Čisté konto vychytal Lukáš Cikánek. I podruhé využil domácí prostředí už jen Vsetín, který zdolal Prostějov 4:3 v prodloužení.

Naopak na úspěšný vstup do čtvrtfinále nenavázali další favorité. Jihlava, která ovládla základní část, podlehla Litoměřicím 1:4. Motor České Budějovice prohrál s Havířovem 0:3.

Kladno mělo zápas pevně v rukou. Rytíři sice nevyužili brzkou početní výhodu, ale pak zkusil štěstí bekhendem z nulového úhlu Plekanec a po zaváhání brankáře Lukáše Klimeše mohl slavit. "Hodně nám pomohl ten první šťastný gól, uklidnilo nás to. Skvěle nám chytal Lukáš Cikánek. Poté, co jsme přidali další góly, jsme chtěli zápas ve třetí třetině především kontrolovat," uvedl trenér Kladna David Čermák.

Hned na začátku druhého dějství měli Středočeši k dispozici 27 vteřin přesilovku pět na tři. Dva Jágrovy pokusy zápěstím během ní přišly vniveč, vyrovnat mohl naopak v poslední sekundě prvního z obou trestů jeho osudový protihráč Marek Sikora. Sólo se pokusil zakončit mezi betony, jenže Cikánka nepřelstil. "Počkal jsem si, co udělá. Trefil mě do hokejky, takže to dopadlo super," uvedl Lukáš Cikánek.

Šlo patrně o poslední okamžik, kdy se mohli Přerovští vrátit do hry. Místo toho už při hře v pěti na obou stranách navýšil vedení Ladislav Zikmund a na začátku 32. minuty přidal třetí gól Rytířů Linus Svedlund.

Poté co nedohrál druhou třetinu kvůli potížím s bruslemi, naskočil Jágr opět do třetí dvacetiminutovky. Gólu se ale nedočkal, ačkoli Rytíři hráli ještě dalších 83 sekund v pěti proti třem. Po parádní nahrávce Petra Vampoly zpečetil skóre Antonín Melka.

"Včerejší zápas byl hrozně těžký a důležitý. Dnes jsme samozřejmě chtěli druhé vítězství, protože nevíme, co se stane v Přerově. Bude to tam hodně těžké. I když nám tam dnes dvakrát třikrát ujeli, bylo to super odbráněné, v tomto ohledu jsme se určitě zlepšili," uvedl Cikánek.

Vsetín načal cestu za druhým úspěchem v sérii ve 27. minutě, kdy přihrávku Ondřeje Slováčka proměnil zblízka Jiří Karafiát. Devět minut před koncem zvýšil po asistenci Luboše Roba rovněž z pozice před brankovištěm Jakub Teper. Prostějovu vykřesal naději v čase 53:01 střelou od pravého mantinelu Daniel Kolář, který tak ukončil neprůstřelnost běloruského gólmana Jana Šelepňova, jenž v pátek udržel nulu.

Při power play Jestřábů sice 133 sekund před koncem druhé třetiny zvýšil na 3:1 Antonín Pechanec, ale za 29 vteřin snížil Jakub Husa a 40 sekund před vypršením základní hrací doby v power play vynutil prodloužení Lukáš Volf. V čase 61:08 rozhodl devětatřicetiletý Radim Kucharczyk.

Suverén základní části Jihlava sice na rozdíl od úspěšného prvního zápasu vedla, ale na úvodní gól Josefa Skořepy z dorážky z poloviny úvodní části odpověděl v 18. minutě Peter Jánský, který se prosadil z otočky.

Mezi 24. a 33. minutou Litoměřice třemi brankami rozhodly. Jen krátce po skončení přesilovky hostů otočil stav Ondřej Smetana, po brejku zužitkoval přihrávku Davida Merty Jiří Průžek a na 4:1 upravil v přesilové hře Daniel Voženílek. Potom už se skóre nezměnilo a přibývaly pouze trestné minuty, kterých sudí Filip Vrba a Štěpán Souček rozdali celkem 77.

"Vyhrocené bylo utkání až v závěru druhé třetiny, kdy jsem některým věcem nerozuměl. Když zhodnotím utkání, tak jsme byli lepší v tom, že jsme proměnili oproti minulému zápasu přesilové hry," řekl trenér Litoměřic David Bruk.

Motor také nenavázal na páteční úspěch. Havířov se ujal vedení ve 13. minutě po dorážce Ondřeje Procházky. V polovině utkání pojistil vedení Slezanů v přesilové hře pěti proti třem Jakub Kotala a výsledek dovršil 44 sekund před koncem při power play do prázdné branky Aleš Rašner. Brankář Ondřej Bláha udržel díky 26 úspěšným zákrokům čisté konto.

"Prohráli jsme zaslouženě. Nebylo nic, co by nám dalo šanci vyhrát. Jsem hrubě nespokojený s tím, co jsme dneska předvedli. Těžko říct, proč tomu tak bylo. Teď nás čeká dlouhá cesta do Havířova a tam dva těžké zápasy," prohlásil kouč Českých Budějovic Václav Prospal.

Plekanec nasměroval Kladno k výhře svým prvním gólem v play off

Útočník Tomáš Plekanec se v dnešním druhém čtvrtfinále první ligy proti Přerovu dočkal prvního gólu v českém play off. Ukázal při něm zkušenost, přehled i chytrost, hokejové vlastnosti, které k němu dlouhodobě patří. Bekhendovým nahozením z úhlu překonal brankáře Lukáše Klimeše a jeho zásah ze šesté minuty byl nakonec vítězný.

"Jsou to takové věci, co vyplynou ze situace. Někdy to tam propadne tak, že tam je náš hráč na brankovišti, jindy zase gólman nedává pozor a spadne mu to tam, což byl asi tento případ. Jsem rád, že to tam propadlo, protože to byl důležitý první gól, který nás uklidnil. Když se dostanete do vedení, hraje se vám samozřejmě líp," řekl Plekanec novinářům.

Že se v tuzemsku trefil v utkání play off poprvé, bývalý dlouholetý tahoun Montrealu v NHL ani netušil. "Ale já jsem jich tady zrovna moc neodehrál. Nevnímám to rozhodně nijak speciálně. Já přišel s cílem pomoci Kladnu, abychom se dostali do baráže a zabojovali o extraligu. Góly nebo body nejsou pro mě podstatné. Důležité naopak je, jak se to za první dva zápasy rozdělilo mezi více kluků," připomněl Plekanec.

Na úvodní výhru 4:2 navázali Rytíři dalším vítězstvím, když dali znovu čtyři góly, ale tentokrát žádný neinkasovali. "Dnes jsme celý zápas odehráli docela v klidu, jak se nám podařilo odskočit na dva a pak i na tři góly. I když tam hosté měli nějaké šance, Lukáš Cikánek to všechno pochytal. Nebýt toho, ten zápas mohl vypadat jinak, ale celkově si myslím, že jsme ho odehráli dobře," pochvaloval si Plekanec.

Klíčové chvilky se odehrály v úvodu druhé třetiny, kdy pláchl Rytířům během dvojnásobného oslabení Marek Sikora, ale své sólo nedotáhl ke gólové tečce. I když Kladnu slibná šance zvýšit nevyšla, krátce po skončení druhého z obou trestů upravil na 2:0 Ladislav Zikmund.

"Tohle bylo hrozně důležité, že tam Lukáš (Cikánek) vychytal těch pár nájezdů. Opravdu nás podržel. Odchytal dva výborné zápasy a s takovým gólmanem se pak hraje jednodušeji, když víte, že pochytá důležité věci právě v těch klíčových momentech zápasu. A to se přesně stalo," ocenil šestatřicetiletý Plekanec.

Se stoprocentním využitím výhody domácího prostředí na úvod celé série vládla v domácí kabině přirozeně velká spokojenost. "Můžeme být spokojení, ale zase ne až moc. Teď se musíme soustředit na třetí zápas, který bude hodně důležitý. Postup je zatím ještě strašně daleko. Přerov je nepříjemný hlavně doma. Musíme hrát pořád stejně a ještě vylepšit nějaké věci, které neděláme úplně dobře," prohlásil Plekanec.

Ve druhé třetině vypadl na delší dobu ze hry hrající majitel klubu Jaromír Jágr. "Nějak tam uklouznul, nebo co. Pak si dělal brusle a už se mu nechtělo nazpátek. Asi už nemělo cenu se vracet. A než by si ty brusle zase zavázal, tak by byl stejně konec třetiny," smál se Plekanec.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 2. zápas:

Kladno - Přerov 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Plekanec, 25. Zikmund, 32. Svedlund, 56. Melka. Rozhodčí: Zubzanda, Grech - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 6:11. Využití: 1:0. Diváci: 4628. Stav série: 2:0.

Motor České Budějovice - Havířov 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 13. O. Procházka, 30. Kotala, 60. Rašner. Rozhodčí: Wagner, Šindel - Zídek, Šimán. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 6255. Stav série: 1:1.

Vsetín - Prostějov 4:3 v prodl. (0:0, 1:0, 2:3 - 1:0)

Branky: 27. Karafiát, 52. Teper, 58. Pechanec, 62. Kucharczyk - 54. D. Kolář, 59. Husa, 60. L. Volf. Rozhodčí: Dědek, Kopeček - Poruba, Rožánek. Vyloučení: 7:9, navíc L. Havlík (Prostějov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4810. Stav série: 2:0.

Jihlava - Litoměřice 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 10. Skořepa - 18. Jánský, 24. O. Smetana, 28. Průžek, 33. Daniel Voženílek. Rozhodčí: Vrba, Souček - Beneš, Gančarčík. Vyloučení: 4:7, navíc Jiránek 10 min., Pekr 5 min. a do konce utkání - M. Kadlec 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2884. Stav série: 1:1.

Další program:

Úterý 5. března - 3. zápasy:

18:00 Litoměřice - Jihlava, Prostějov - Vsetín, Havířov - Motor České Budějovice, Přerov - Kladno.

Středa 6. března - 4. zápasy:

18:00 Litoměřice - Jihlava, Prostějov - Vsetín, Havířov - Motor České Budějovice, Přerov - Kladno.