Kladno i s Jágrem prohrálo v Karlových Varech 4:7

Karlovy Vary - Hokejisté Kladna poprvé v sezoně s uzdraveným Jaromírem Jágrem v sestavě prohráli ve 3. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:7 a zůstávají po návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech stále bez bodu. Energie naopak i ve třetím duelu v sezoně naplno bodovala a dostala se do čela tabulky.

Sedmačtyřicetiletý Jágr se zařadil do sestavy po svalovém zranění poprvé od 1. září, kdy nastoupil na turnaji v Bolzanu proti Norimberku. Hrál v prvním útoku po boku Ladislava Zikmunda a Jakuba Valského. V extralize se představil poprvé od 8. ledna 2013, kdy před koncem výluky v duelu s Litvínovem pomohl Kladnu dvěma nahrávkami k výhře 3:2. Duel v Karlových Varech ale jednomu z hlavních lídrů Rytířů na jejich cestě zpět do extraligy zhořkl.

Středočeši mohli hrát v čase 3:35 celé dvě minuty přesilovou hru pěti proti třem po faulech Graňáka a Plutnara, ale po dvojí chybě na vhazování šel pykat i Stach. Energie se úspěšně bránila i poté, co po dalších 86 sekundách inkasovala další trest za posunutí branky gólmanem Novotným. Navíc přesně po sedmi minutách hry v oslabení otevřela skóre, poté co se Mikúšova nepřesná střela odrazila ke Kohoutovi, který u pravé tyče pohodlně zasunul puk za Brízgalu.

V polovině úvodní části ozdobil svoji extraligovou premiéru gólem Michnáč, který se zbavil Nashe a zvýšil na 2:0. Sudí Horák a Svoboda si ještě u videa ověřili, jestli přihrávající Kohout nezahrál vysokou holí. Rytíři se snažili odpovědět, ale ve 13. minutě opět udeřila Energie. Mikúš se trefil z pravého kruhu a Brízgalu nahradil Cikánek.

V 18. minutě putoval na trestnou lavici za vyseknutí hokejky Kubkovi Jágr a za 33 sekund putoval zpátky na led za stavu 4:0. Stříteského přihrávku usměrnil za Cikánka Rachůnek.

Karlovarští byli při chuti a ve 26. minutě vedli už 5:0. Beránek uvolnil Rašku, který překonal Cikánka blafákem do forhendu. Za 65 sekund se už prosadili i hosté. Nashovo nahození od modré čáry tečoval před Novotným Jelínek a ve druhém extraligovém duelu oslavil premiérový gól.

Za 38 vteřin vrátil Západočechům pětibrankový náskok Rachůnek, které se prosadil k zakončení přes Kehara a o pravou tyč skóroval. Kladno se ale nevzdalo. V polovině utkání našel Stach před brankou Hajného a ve 34. minutě snížil na 3:6 Zikmund. Oba oslavili také první branku v extralize ve svém třetím duelu.

Po 93 vteřinách závěrečného dějství využil přesilovou hru při Emingerově vyloučení Jágr, který se trefil z pravého kruhu, a Rytíři snížili ztrátu na rozdíl dvou branek. Domácí si ale vítězství pohlídali a 22 sekund před koncem zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Vondráček.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že Kladno má silnou stránku v ofenzivě. To také ukázalo a po celý zápas byli hosté extrémně nebezpeční. My jsme jen díky maximálně týmovému a obětavému výkonu dokázali jejich ofenzivě čelit. Z mého pohledu byly rozhodující dvě věci. Naše efektivita v první třetině a neproměněná šance hostů za stavu 6:4. Jsme rádi, že hráči nabírají sebevědomí a převádějí věci z tréninků také do zápasů. To je velmi pozitivní. Proti velmi těžkému soupeři jsme získali velmi důležité tři body."

David Čermák (Kladno): "Problém nemáme pouze v extralize, ale už od přátelských zápasů. Myslím si, že máme dobrý vstup do utkání. Podařilo se nám vybojovat přesilovku pět na tři. Vlastní chybou jsme o ni přišli. Nechali jsme se vyloučit za špatné vhazování. Zpočátku jsme měli tlak, ale následně jsme inkasovali ve vlastní početní převaze. V tu chvíli jsme se sesypali. Do hry jsme se vrátili za stavu 4:0 pro domácí. To už bylo pozdě. I když jsme byli od poloviny zápasu lepším týmem. Za stavu 6:4 jsme měli velkou šanci na 6:5 do prázdné brány, kterou jsme nevyužili. Počítají se body a ne výkon v půlce zápasu."

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 7:4 (4:0, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Kohout (T. Mikúš), 10. Michnáč (Kohout), 13. T. Mikúš (O. Beránek), 18. T. Rachůnek (Stříteský, Flek), 26. Raška (O. Beránek), 27. T. Rachůnek (Gríger), 60. Vondráček - 27. Š. Jelínek (B. Nash, T. Kaut), 31. Hajný (Stach), 34. Zikmund (Valský, Kehar), 42. Jágr (O'Donnell, Valský). Rozhodčí: Horák, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4961.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Michnáč - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Kladno: Brízgala (13. Cikánek) - A. Lakos, Austin, B. Nash, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Zikmund, Valský - Réway, Stach, O'Donnell - Redlich, Machač, J. Strnad - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha - Š. Jelínek. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.