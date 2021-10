Kladno i s Jágrem podlehlo Kometě v prodloužení a prohrálo popáté v řadě

Chomutov - Hokejisté Kladna prohráli v předehrávce 14. kola extraligy ve svém azylu v Chomutově s Kometou Brno 5:6 v prodloužení, přestože vedli už 5:3. Připsali si tak pátou porážku za sebou. Do sestavy se po jednozápasové absenci způsobené zraněním vrátil devětačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr a pomohl k zisku bodu jednou asistencí. Brňané po čtyřech porážkách z předešlých pěti duelů uspěli podruhé za sebou, rozhodl o tom v čase 63:47 Luboš Horký.

Kladno se muselo obejít bez potrestaných beků Marka Baránka a Jakuba Suchánka. Před utkáním převzal centr elitní řady Kladna Tomáš Plekanec Cenu Tomáše Zelenky pro nejlepšího hráče minulé sezony první ligy.

Po 94 sekundách hry prokázal Plekanec své kvality a při Kučeříkově vyloučení nabil mezi kruhy Kubíkovi, který otevřel skóre. Za Kometu mohli odpovědět Zaťovič, který trefil horní tyč, Kollár i Horký, povedlo se to až v 7. minutě Vincourovi. Bowa překonal z úniku a vyrovnal na 1:1.

Za 89 sekund Rytíři znovu vedli. Jágr obral o puk Muellera, našel Hlavu a ten překonal Tomka bekhendovým zakončením. Zvýšit náskok Kladna mohl Filip, přesně po 11 minutách hry však bylo vyrovnáno na 2:2. Po Muellerově šanci doklepl puk za Bowa Kollár.

Za 49 vteřin Kometa otočila stav, když se při Jágrově vyloučení trefil po Krištofově ideální přihrávce z pravého kruhu Mueller. V 16. minutě ale Mueller ve velké šanci po přečíslení tří na jednoho trefil jen horní tyč a v čase 16:52 vyrovnal po Melkově přihrávce Filip.

V úvodu druhé části se Rytíři ubránili při Hlavově vyloučení, při kterém hosté Bowa nepřekonali a za Kladno zahrozil v oslabení Filip. V polovině utkání mohl otočit průběh ve prospěch Středočechů tečí Plekanec, Tomek si poradil i se střelami Krista a Berana.

Největší šance měl v 32. a 35. minutě shodně po Jágrových přihrávkách Hlava. V čase 35:23 už se Kladno dočkalo. Dvořáček si dojel puk po vlastní střele z levé strany a zasunul jej po objetí branky u pravé tyče. V závěru druhé třetiny mohl smazat ztrátu ve zkrácené přesilovce Mueller, ale minul branku.

Na začátku třetí části nepřekonal Tomka v šanci Kristo, který si to ale vynahradil v čase 45:32, kdy proměnil trestné střílení za Kučeříkův faul na Kubíka. Kometa se následně ubránila při Malletově vyloučení a v 51. minutě po vhazování v levém kruhu prostřelil Bowa Krištof a snížil na 4:5. Za 21 sekund našel Horký mezi kruhy Zaťoviče a náskok Rytířů se rozplynul.

Na konci třetí třetiny zasáhl Kubík vysokou holí Vincoura, ale Kladno se ve čtyřminutovém oslabení ubránilo. Kometa se pak v prodloužení radovala po průniku Horkého, který se trefil z pravého kruhu.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Po hodně divoké první třetině, kdy padlo šest gólů, jsme druhou třetinu neodehráli špatně. Hlavně druhých deset minut jsme v ní hráli hokej, který jsme si představovali. Vytvořili jsme si šance a dostali jsme se do vedení. Ve třetí třetině se nám podařilo odskočit na rozdíl dvou gólů, bohužel potom přišla minuta, která nás víceméně stála zápas. V prodloužení se nám ještě podařilo ubránit čtyřminutové oslabení tří proti čtyřem a i přesto jsme potom ještě dostali gól. Je to zklamání. Musíme se z toho oklepat a v neděli nás čeká další hodně těžký zápas na Spartě. Pokusíme se bodovat tam."

Jiří Kalous (Brno): "Zaprvé jsme samozřejmě rádi za vítězství vzhledem k vývoji, jaký utkání mělo. Nám to s kolegy připadalo, že chvílemi přijelo dvacet lidi z Bohnic a přišli si zahrát hokej, protože to byly momenty, kdy jsme se úplně zbláznili a dělali jsme nesmyslné věci. Byl jsem v šoku. Nicméně se nám to podařilo obrátit a vyhrát, za což jsme rádi. To je asi jediné pozitivum, které jsme na tom zápase měli. Zítra budeme mít asi velmi důrazné pohovory."

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 5:6 v prodl. (3:3, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kubík (Plekanec, Dotchin), 9. Hlava (Jágr), 17. M. Filip (Melka), 36. Dvořáček (Nilsen, Bow), 46. Kristo z trestného střílení - 7. Vincour (Bartejs), 11. Kollár (Mueller, Krištof), 12. Mueller (Krištof, Roth), 51. Krištof, 51. Zaťovič (L. Horký, Bartejs), 64. L. Horký. Rozhodčí: Jeřábek, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 1238.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Donaghey, Baránek, Ticháček, Nilsen – Jágr, Plekanec, Hlava - Dvořáček, Kubík, M. Beran - Račuk, M. Filip, Melka - Kristo, Pitule, Hajný. Trenér: D. Čermák.

Brno: Tomek - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, D. Mikyska - Mueller, Krištof, Kollár - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - Vincour, Rákos, R. Pavlík - Magee, Dočekal, Mallet. Trenér: Kalous.