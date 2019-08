Kladno dostalo výprask, Vítkovice v Prostějově nedohrály

Praha - Hokejistům Kladna nevyšel start na turnaji Südtirol Summer Classic v Bolzanu, kde v rámci přípravy podlehli domácím vysoko 3:7. Příliš prostupnou obranu měli i hráči Pardubic a prohráli s Eisbären Berlín 4:5. Zápas v Prostějově, který otočili hokejisté Vítkovic v poslední třetině, zůstal kvůli rasistickým pokřikům z hlediště nedohraný.

S Rytíři se do místa svého bývalého působiště ze sezony 1994/95, kdy zámořskou NHL dočasně ochromila výluka, vrátil i legendární útočník Jaromír Jágr. Zatímco tehdy si v dresu Bolzana připsal v pěti startech 16 bodů za osm gólů a stejný počet nahrávek, dnes nebodoval.

Před více než třemi tisíci diváků měl extraligový nováček zápas slibně rozehraný. Po dvou třetinách byl stav 2:2. Jenže pak přišla smršť ze strany italského celku v podobě pěti branek, takže když se podruhé v duelu trefil Patrik Machač, bylo to málo.

V neděli tak čeká Středočechy, kteří si v přípravě na novou extraligovou sezonu připsali třetí debakl po sobě, jen souboj o třetí místo v turnaji.

Pardubičtí podlehli v přetahované Eisbären, nepomohly jim ani dvě branky z hole Martina Látala. Za Východočechy se trefili také Ondřej Machala a Marek Hovorka. Stínem utkání bylo zranění Radoslava Tybora.

Ostravané v Prostějově vyhráli první třetinu, ale po druhé prohrávali 1:2. Třemi góly během závěrečného dějství vývoj otočili, když výhru potvrdil střelou do prázdně branky při power play domácích Dominik Lakatoš. Protože ale následovala sprcha rasistických nadávek z hlediště na jeho adresu, hosté zamířili v čase 59:03 do kabin a zápas zůstal nedohrán.

"Herní aspekt ponechám tentokrát stranou. Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo. Proto jsme se rozhodli odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí nic podobného dovolit," okomentoval rozhodnutí Ostravanů na klubovém webu trenér Jakub Petr.

Výsledky přípravných hokejových zápasů

LHK Jestřábi Prostějov - HC Vítkovice Ridera 2:4 nedohráno (0:1, 2:0, 0:3)

Branky: 33. Žálčík, 39. Luňák - 16. D. Krenželok, 44. Mallet, 51. Kvasnička, 60. Lakatoš.

* * *

Eisbären Berlín - HC Dynamo Pardubice 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Branky: 19. Backman, 21. Aubry, 31. Lapierre, 39. Ortega, 44. Rankel - 19 a 55. M. Látal, 12. Machala, 32. Hovorka.

* * *

Turnaj Südtirol Summer Classic v Bolzanu (Itálie):

HC Bolzano - Rytíři Kladno 7:3 (0:1, 2:1, 5:1)

Branky: 32. a 53. Sylvestre, 27. Hargrove, 43. Miceli, 52. Giliati, 53. Alberga, 55. Arniel - 14. a 58. Machač, 36. Redlich.