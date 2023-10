Kladno dostalo pokutu za Jágrovu kritiku sudího, Budějovice zaplatí za diváky

Utkání 8. kola hokejové extraligy: Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec., 5. října 2023 v Českých Budějovicích. Budějovičtí fanoušci si vyřizují účty se sudími a hostujícími hráči při odchodu do šaten.

Utkání 8. kola hokejové extraligy: Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec., 5. října 2023 v Českých Budějovicích. Budějovičtí fanoušci si vyřizují účty se sudími a hostujícími hráči při odchodu do šaten. ČTK/Pancer Václav

Praha - Hokejové Kladno dostalo pokutu 10 tisíc korun za vyjádření majitele Jaromíra Jágra na adresu rozhodčího na sociálních sítích během nedělního utkání 9. kola extraligy v Mladé Boleslavi. České Budějovice musí zaplatit 90 tisíc korun za porušení povinností pořádajícího klubu v 8. kole proti Liberci. Mimo jiné za to, že po zápasu nezabránil domácí klub v kontaktu diváka s rozhodčími. O verdiktech disciplinární komise dnes informovala Asociace profesionální klubů ledního hokeje na svém webu.

Legendární útočník Jágr, který na mladoboleslavském ledě v sestavě Kladna chyběl a byl v zápise o utkání veden jako funkcionář, se neudržel při situaci z 26. minuty. Když byl vyloučen útočník Eduards Tralmaks za nedovolené bránění, legendární útočník reagoval na facebookovém profilu. "Vyloučení Edy, to si dělá rozhodčí pr..l," napsal Jágr.

Jeho mužstvo inkasovalo vzápětí v oslabení gól, jímž Mladá Boleslav snížila na 2:3, ale Kladno si nakonec odvezlo první tříbodovou výhru v sezoně po výsledku 4:3.

V Českých Budějovicích vyvolal před týdnem velké emoce závěr zápasu. Zkraje prodloužení upadl domácí bek Milan Doudera po kontaktu s Tomášem Filippim, který rozhodčí jako faul neposoudili. Liberecký útočník Douderu obral o puk a akce skončila vítězným gólem hostů na 4:3, který vstřelil právě Filippi.

Ačkoliv Doudera dostal dodatečný trest a přijde o 10 procent ze základního platu za přihraný pád, mnozí příznivci Motoru měli na situaci odlišný pohled. Podle nich měl být Filippi vyloučen. Proto zasypali led odpadky a rozhodčí i hostující hráče polili pivem. Do výše pokuty se promítlo, že klub nezabránil tomu, aby se jeden z diváků dostal až do bezprostřední blízkosti k rozhodčím.

"Fanoušci Českých Budějovic se cítili poškození, zasypali led, lili pivo na hráče soupeře i na rozhodčí. Někdy se takové věci bohužel stávají. Ale největší průšvih byl v tom, že přes domácí střídačku přelezl jeden fanoušek Budějovic a přišel až k dvířkům, kde se dostal do blízkosti rozhodčích a strkal do nich. Došlo tedy dokonce na fyzický kontakt. To je pro nás naprosto nepřípustné, tím spíš v takhle vypjaté situaci," řekl ČTK předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík.

Situaci měl možnost posoudit z videozáznamu. "Na něm je všechno zcela jasně viditelné a patrné. Největší flastr je právě za ten kontakt s rozhodčími a za to, že tomu nikdo nezabránil. Přelézat tam více lidí najednou, tak to chápu a nějak i respektuju. Ale ten divák byl sám a pořadatel na něj kouká bez jakékoliv zásahu. Je jen na klubu, na kom bude peníze vymáhat dál, zda na konkrétních fanoušcích, nebo na ochrance," uvedl Ujčík.