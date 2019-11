Kladno díky Zikmunově gólu porazilo Zlín těsně 1:0

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v utkání 18. kola extraligy Zlín těsně 1:0. Rytíři vyhráli třetí z posledních čtyř utkání, Berany přeskočili v tabulce a jsou jedenáctí. Rozhodl gól Ladislava Zikmunda, který se prosadil již v šesté minutě po nahrávce Jaromíra Jágra. První čisté konto v české nejvyšší soutěži uhájil slovenský brankář Denis Godla.

"O tu nulu ani tak nejde, důležité jsou body. Hlavně se musíme poučit z toho, že to skončilo 1:0. Potřebujeme góly. V Hradci Králové jsme také za stavu 1:0 dostali gól v oslabení před koncem. A dneska jsme mohli dopadnout stejně, ale ubránili jsme to," uvedl Godla.

V domácí sestavě byl tentokrát už od úvodního buly navrátilec Bílek. Berani měli v prvním dějství výrazně střelecky navrch (15:7), jenže naráželi na spolehlivě chytajícího Godlu. V šesté minutě navíc posadil Rytíře do sedla Zikmund, který převzal kotouč od Jágra, po objetí branky se dostal ke střele a propálil Čiliaka.

Vyrovnat mohl Řezníček, z dobré pozice ale nezamířil přesně. V 17. minutě si právě se zlínským bekem pohrál Jágr, který po bruslařském souboji zmátl zády k brance Řezníčka pohybem, vypálil bekhendem, Čiliak ale jeho úmysl dobře přečetl. Na druhé straně rozezvonil pravou tyčku za Godlovými zády Ondráček. Krátce před přestávkou se pak do sóla dostal v oslabení Machač, jenže Čiliak k sobě sklapl betony včas.

Po návratu na led si vylámal zuby na Čiliakovi i Kaut. Zlínští se v první polovině druhé třetině dopustili hned třikrát přestupku proti pravidlům, Středočeši je ale potrestat nedokázali. Největší šance přišla ve 26. minutě při druhé z přesilovek domácích, kdy Réway skvěle našel Strnada, jehož zakončení z první ale skryl do lapačky Čiliak.

Berani pak zlobili hlavně v závěru třetiny. Ve 38. minutě Herman bekhendovým blafákem přestřelil. Brzy poté se až před Godlu dostal i Fořt, ani on ale nedokázal odmazat jeho čisté konto.

"Zatímco první třetinu jsme byli ještě v autobusu, druhá byla z naší strany dobrá. Jinak ale zápas odpovídal postavení v tabulce. Byl to boj, oba gólmani to drželi. Možná, že kdyby se to rozstřílelo, byl by to lepší hokej," uvedl asistent hostujícího trenéra Martin Hamrlík.

Zkraje třetího dějství měl další možnosti Zikmund, skóre se však neměnilo. Ve 48. minutě mělo Kladno jedinečnou možnost k navýšení těsného náskoku, když hrálo symbolicky 68 sekund pět na tři, právě Jágr a Réway měli v dvojnásobné přesilovce hlavní slovo, Čiliak už ale neinkasoval.

"Nám dnes přesilovky nešly. První dvě se nám nepovedly a každé další vyloučení na straně soupeře nám vneslo na hole spíše nervozitu. Přesilovky jsme dnes sehráli velmi špatně," přiznal domácí kouč David Čermák.

Na pět sekund měl následně stejnou početní výhodu i Zlín, nic během ní však nestihl. O vyrovnání pak hosté usilovali marně i v závěru, kdy při Zikmundově trestu a odvolání gólmana hráli šest na čtyři.

"Nebyl to od nás dobrý zápas. Máme hrozné výkyvy. Je škoda, že nedokážeme zopakovat výkon, jaký jsme předvedli třeba ve středu proti Brnu," mrzelo hostujícího útočníka Antonína Honejska.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Věděli jsme, že Zlín po výměně trenéra úplně změnil styl hry. Že jsou velmi aktivní, hodně bruslí a napadají. My jsme s tím měli trošku problémy a dnes můžeme poděkovat jen brankáři a těm klukům, kteří odehráli oslabení, protože ti nás dovedli k výhře."

Martin Hamrlík (Zlín): "Bez gólu jsme nemohli pomýšlet na žádný bod. Kdybychom ten gól dali, tak věřím, že by z toho i nějaký bod byl, ale dneska jsme bohužel nenašli žádného střelce. Je to kruté. Gratuluji soupeři k výhře."

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 6. Zikmund (Jágr, Austin). Rozhodčí: Lacina, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:9. Bez využití. Diváci: 4016.

Sestavy:

Kladno: Godla - Austin, B. Nash, A. Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Melka, Zikmund - J. Strnad, P. Machač, Redlich - Bílek, Stach, Réway - O'Donnell, T. Kaut, Hajný. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Řezníček, Gazda, Buchta, M. Novotný - Fořt, P. Sedláček, Kubiš - J. Ondráček, Claireaux, Köhler - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, Dufek. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.