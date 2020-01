Kladno díky povedenému závěru porazilo Brno 5:1

Kladno - Hokejisté Kladna porazili ve 37. kole extraligy Brno 5:1. Všechny góly padly až v posledních 13 minutách, dvakrát se prosadil kapitán Jakub Strnad. Rytíři s Kometou poprvé v sezoně bodovali a připsali si čtvrtou výhru z posledních pěti zápasů, bilance Brna je za stejné období zcela opačná.

V hostující sestavě scházel vedle zraněných Vincoura s Holíkem i nemocný střelec Mueller. Nechyběl naopak další útočník Plekanec a došlo tak na očekávaný souboj s Jágrem.

První větší šanci měl ve čtvrté minutě Zaťovič, když prolétl domácí defenzivou, jenže ztroskotal na Godlovi. Domácí si na větší možnost museli počkat do sedmé minuty, kdy zakončoval Jágr, zblízka ale trefil pouze strážce brněnské branky Vejmelku.

Na konci 12. minuty při první přesilovce zápasu nechybělo mnoho Kucserovi, aby ukončil Lakosův trest, jenže Godla vytáhl fantastický zákrok. Právě Kucsera měl pak ještě do první přestávky další více než slibnou příležitost, jeho zakončení zblízka však znovu vykryl Godla.

V první polovině druhé třetiny zaskočil několikrát za Jágra dnešní třináctý útočník Rytířů Bílek, obavy o Jágrův zdravotní stav se ale později rozplynuly. Na konci 26. minuty se Godla vyznamenal parádním zákrokem lapačkou při šanci Erata v početní výhodě.

Na začátku 36. minuty musel Rákos na trestnou lavici k již pykajícímu Němcovi a před Kladnem se otevřela obrovská možnost na vedoucí trefu v podobě 67 sekund trvající hry pět na tři. Jágr připravil několik šancí svým spoluhráčům, Vampola zkusil překvapit hosty samostatným průnikem, ale stav se nezměnil.

Ještě před druhou pauzou zblokoval Plekanec Jágrův pokus s velmi dobré palebné pozice. Góly ale nakonec přišly ve třetím dějství.

O ten první se zasloužil smolně v den svých sedmnáctin hostující bek Svozil, když těsně před Bláhou umístil ve 48. minutě do vlastní branky Stachovu nahrávku. Už o 85 sekund později to bylo 2:0: Kaut sice minul při přesilovce v obrovské šanci branku, ale u puku byl okamžitě Stach, vrátil ho před brankoviště a Strnad už se nemýlil.

Už v 53. minutě přišla zápletka, když Jágrovo vyloučení potrestal dorážející Plekanec. Tři minuty před koncem vrátil O'Donnell Středočechům dvoubrankový náskok. Hostující střídačka sáhla k trenérské výzvě kvůli jeho možnému zpracování puku vysokou holí, po hodně dlouhém zkoumání videa byl ale gól uznán.

Brňané to pak zkusili bez brankáře, čehož využil k dalšímu gólu Melka. A 11 sekund před koncem ještě uzavřel skóre Strnad tečí Nashova pokusu při Bartejsově vyloučení.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Výsledek neodpovídá hře. Sledovali jsme naprosto vyrovnané utkání, v němž jsme měli asi největší šance při té přesilovce pět na tři, kterou jsme ale bohužel neproměnili. Pak asi rozhodlo to, že my jsme vstřelili první gól. Uklidnil nás a rozhodlo to asi i celý zápas. Jarda Jágr se tam chvíli necítil, tak místo něj na pár střídání naskočil Víťa Bílek, ale pak už to bylo zase lepší."

Kamil Pokorný (Brno): "Osmačtyřicet minut to byl vyrovnaný zápas. Šance na obou stranách nebyly moc velké, i když si myslím, že my jsme měli ke gólu malinko blíže. Pak bylo zřejmé, že kdo dá gól, bude v obrovské výhodě. Po našem zaváhání ve středním pásmu se to povedlo domácím, následně využili přesilovku, čímž určili ráz závěrečných minut. I když jsme snížili na 1:2, pak domácí gólem na 3:1, který dlouho zkoumali rozhodčí, překlopili zápas na svou stranu a získali tři body. Nás mrzí samozřejmě to, že jsme schopní 48 minut hrát trpělivě, ale pak přijde takový zkrat a dostaneme zbytečný gól."