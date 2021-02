Kladno dalo devět gólů Ústí, Jágr měl tři asistence

Praha - Hokejisté Kladna deklasovali Ústí nad Labem 9:2 a drží se v čele prvoligové tabulky o bod před Přerovem. Třemi asistencemi k tomu přispěl majitel Rytířů Jaromír Jágr, který minulý týden v pondělí oslavil 49. narozeniny a o té doby si ve třech zápasech připsal sedm bodů za jednu branku a šest přihrávek. Přerovští Zubři doma vyhráli nad Benátkami nad Jizerou 2:0.

Kladno si připsalo třetí výhru za sebou. Kanonádu proti dvanáctému Ústí načal v polovině úvodní části z úniku blafákem do bekhendu Šimon Jelínek. Ve 13. minutě zvýšil v přesilové hře Nicolas Hlava po asistenci Jágra, jenž do sezony vstoupil až v polovině prosince a měl z úvodních 13 zápasů jen tři body (1+2).

Ve druhé třetině se prosadili Marek Račuk, který ujel v oslabení, a Antonín Melka. Po 21 sekundách třetí třetiny si připsal Jágr přihrávku u trefy Tomáše Plekance a po brankách Tomáš Gumana a Matyáše Filipa, který skóroval také při přesilovce Slovanu, zvýšili Rytíři už na 7:0. Brankáři Andreji Košarišťanovi sebral čisté konto v přesilovce pěti proti třem Jiří Drtina a v klasické výhodě se prosadil i Michal Trávníček. Za domácí se ještě trefili Plekanec, jemuž opět asistoval Jágr, a Rostislav Marosz.

Přerov si připsal šestou výhru za sebou. V polovině úvodní třetiny otevřel skóre Jiří Krisl a v 36. minutě ho v přesilové hře uzavřel Vlastimil Dostálek. Gólman Michael Petrásek udržel při čtvrtém startu v sezoně podruhé nulu. Benátky počtvrté v řadě nebodovaly a zůstaly třinácté o čtyři body za postupem do play off.

Třetí Vrchlabí doma vyhrálo posedmé za sebou, poslední Kadaň porazilo 7:4. Už v 10. minutě vedl favorit 4:0, když po 45 sekundách otevřel skóre Ján Niko, poté proměnil trestné střílení Patrik Urban, přesilovku pěti proti třem proměnil Ondřej Matýs a skóroval i Pavel Mrňa. Vzápětí sice snížil Matěj Morong a ve 33. minutě i Roman Chlouba, ale Vrchlabí rychle vrátili čtyřbrankový náskok Matýs a Filip Moník. Za hosty se pak prosadil Jakub Veselý, ve třetí třetině upravil na 7:3 David Chalupa a výsledek ještě zkorigoval Lukáš Adámek.

Po sérii tří porážek uspěla podruhé za sebou čtvrtá Jihlava, která zdolala v derby celků z Vysočiny pátou Třebíč 4:3 po nájezdech. Dukla prohrávala už 1:3, ale obrat dovršil v rozstřelu Jakub Illéš.

Litoměřice po sobotním debaklu v Jihlavě 0:6 porazily Slavii 7:4. Třemi body za dvě branky a asistenci přispěl Patrik Miškář. Pražané nenavázali na dvě výhry venku a neuspěli popáté z uplynulých sedmi duelů.

Vsetín po porážce ve Frýdku-Místku vyhrál pod novým koučem Romanem Stantienem čtvrtý z pěti duelů, doma uspěl proti Prostějovu 5:1. Tři body za dvě branky a přihrávku si připsal Sebastián Gorčík, dvakrát se trefil také Adam Zeman.

Čtrnáctý Kolín vyhrál nad Porubou 5:4 po nájezdech a na postup do play off ztrácí čtyři zápasy do konce pět bodů. Čtyři asistence si za domácí Kozly připsal Zdeněk Král. Patnáctý Frýdek-Místek vyhrál v Havířově 4:1 a také živí naděje na play off. Bodů ztrácí šest. Gól a asistenci si připsali Ondrej Šedivý a Milan Mikulík.

Naopak klid má devátý Sokolov, který vyhrál na ledě předposledního Šumperka 5:0. Dva góly dal Michal Gut, brankář Jakub Neužil udržel potřetí v ročníku čisté konto.

První hokejová Chance liga:

--------

Dohrávka 10. kola:

Litoměřice - Slavia Praha 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

Branky: 32. a 44. Miškář, 1. J. Holý, 15. Pajer, 22. P. Moravec, 23. T. Urban, 58. M. Beran - 10. Jaroslav Bednář, 27. Kuťák, 34. M. Ondráček, 42. Šmerha. Rozhodčí: Petružálek, Kostourek - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Bez diváků.

Dohrávka 16. kola:

Jihlava - Třebíč 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:3, 2:0 - 0:0)

Branky: 30. T. Harkabus, 46. Pekr, 54. Fronk, rozhodující sam. nájezd Illéš - 25. a 26. P. Beránek, 34. Bittner. Rozhodčí: Zubzanda, Grech - Baxa, Hnát. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:1. Bez diváků.

30. kolo:

Přerov - Benátky nad Jizerou 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 10. Krisl, 36. Dostálek. Rozhodčí: Kašík, Šudoma - Otáhal, Zedník. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Bez diváků.

Vrchlabí - Kadaň 7:4 (4:1, 2:2, 1:1)

Branky: 5. a 33. Matýs, 1. Niko, 4. P. Urban z trestného střílení, 10. Mrňa, 35. F. Moník, 46. D. Chalupa - 13. Morong, 33. Chlouba, 37. Jakub Veselý, 50. L. Adámek. Rozhodčí: Čáp, Souček - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Bez diváků.

Havířov - Frýdek-Místek 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

Branky: 41. Rudovský - 43. O. Šedivý, 47. R. Veselý, 48. Husák, 59. Mikulík. Rozhodčí: Koziol, M. Dědek - Gančarčík, Blažek. Vyloučení: 7:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Vsetín - Prostějov 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 17. a 22. A. Zeman, 45. a 46. Gorčík, 40. Půček - 39. Žálčík. Rozhodčí: Cabák, Květoň - Vašíček, Komínek. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. Bez diváků.

Šumperk - Sokolov 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 5. a 27. Gut, 10. V. Kropáček, 28. J. Vrána, 53. Vracovský. Rozhodčí: Vrba, Marek - Hanzlík, Kráľ. Vyloučení: 5:4, navíc Dosek (Šumperk) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Kladno - Ústí nad Labem 9:2 (2:0, 2:0, 5:2)

Branky: 41. a 58. Plekanec, 10. Š. Jelínek, 13. Hlava, 35. Račuk, 39. Melka, 43. Guman, 46. M. Filip, 58. Marosz - 47. J. Drtina, 49. Trávníček. Rozhodčí: Zavřel, J. Doležal - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 7:5. Využití: 3:2. V oslabení: 2:0. Bez diváků.

Kolín - Poruba 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:3, 1:1 - 0:0)

Branky: 54. a rozhodující sam. nájezd L. Krejčík, 1. Husa, 21. Jankovský, 34. Šafránek - 27. Marek Špaček, 33. Szathmáry, 37. Korkiakoski, 51. Stloukal. Rozhodčí: Valenta, Jaroš - Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 7:5, navíc hráčská lavice, Zumr, M. Němec (všichni Kolín) 10 min. Využití: 1:2. Bez diváků.

Tabulka:

1. Kladno 30 17 3 5 5 113:77 62 2. Přerov 31 15 7 2 7 103:76 61 3. Vrchlabí 30 18 2 1 9 112:72 59 4. Jihlava 30 14 6 4 6 111:72 58 5. Třebíč 30 16 1 5 8 93:77 55 6. Poruba 30 15 2 4 9 97:76 53 7. Litoměřice 30 13 4 3 10 110:101 50 8. Vsetín 30 14 3 2 11 83:77 50 9. Sokolov 29 13 3 2 11 115:91 47 10. Prostějov 30 13 3 2 12 110:93 47 11. Slavia Praha 31 12 3 4 12 92:93 46 12. Ústí nad Labem 30 10 4 4 12 80:96 42 13. Benátky nad Jizerou 30 10 2 4 14 80:96 38 14. Kolín 30 10 3 1 16 87:114 37 15. Frýdek-Místek 30 11 1 1 17 82:100 36 16. Havířov 30 9 2 4 15 79:84 35 17. Šumperk 31 5 1 4 21 75:136 21 18. Kadaň 30 4 2 0 24 72:163 16

Další program:

--------

Čtvrtek 25. února - dohrávka 24. kola:

17:00 Frýdek-Místek - Sokolov.

Sobota 27. února - 31. kolo:

16:00 Benátky nad Jizerou - Vsetín, Ústí nad Labem - Přerov,

17:00 Šumperk - Kolín, Sokolov - Vrchlabí, Kadaň - Kladno, Prostějov - Havířov, Frýdek-Místek - Litoměřice,

17:30 Třebíč - Slavia Praha, Jihlava - Poruba.