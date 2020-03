Kladno čeká boj o zachování naděje záchrany v extralize

Praha - Hokejisty posledního Kladna čeká v úterním 51. extraligovém kole boj o zachování naděje na udržení mezi elitou. Rytíři ale nejenže potřebují uspět proti Mladé Boleslavi, musí zároveň doufat, že se před pátečním závěrečným kolem sníží jejich tříbodové manko alespoň na některého z tria soupeřů Vítkovice, Pardubice, Litvínov. Týmy na druhém až pátém místě mohou pomýšlet na účast v Lize mistrů, kterou si vedle Liberce zajistí i druhý celek po základní části. Utkání začnou shodně v 17:30.

Kladno udrželo ve hře vydřené vítězství v Brně. "Jenže i přes tu výhru je to pořád kritické, na tři týmy ztrácíme tři body. Je nám jedno, koho dostat pod sebe, ale ani šest bodů nám nemusí stačit na záchranu," řekl kouč David Čermák. Tým s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem má totiž se všemi soupeři v boji o udržení horší bilanci vzájemných utkání.

Mladá Boleslav půjde do středočeského derby jako jeden z kandidátů na účast v Lize mistrů. Bruslařský klub má také nejlepší výchozí pozici. Mladoboleslavští jsou aktuálně druzí se stejným bodovým ziskem, jako má třetí Plzeň, s Indiány mají navíc lepší vzájemné zápasy. O bod zpět je Sparta, ještě bod navíc ztrácí obhájce titulu Třinec.

Hokejisté Pardubic vyhráli šest z posledních sedmi utkání, přesto potřebují ještě zabrat. Nyní je čeká tradiční soupeř Sparta. "Všichni okolo nás vyhrávají a musíme i my. Každý zápas je pro nás psychicky náročný. Ale bojujeme, snažíme se hrát, co umíme. Musíme šlapat dál. Je to furt to samé, máme to ve svých rukách," řekl útočník Michal Vondrka.

Sparta se bude v Pardubicích snažit ukončit sérii pěti porážek na kluzištích soupeřů. Kapitán Michal Řepík si ale uvědomuje, že Dynamo bude s ohledem na aktuální formu těžkým sokem. "Posílili v závěru kádr zkušenými hráči a teď jsou druhý nejlepší tým v zisku bodů za poslední zápasy. V neděli porazily Třinec, víme, že to nebude jednoduché. Nedají nám nic zadarmo. Bojují o své, ale my taky," řekl Řepík.

Aktuálně čtvrtí Pražané se touží posunout na druhé místo. "Jako každý bychom chtěli skončit co nejlépe. A začínat play off doma. Teď nás čeká ale dlouhých šest třetin, ve kterých musíme odvést dobrý výkon," podotkl nejproduktivnější hráč Sparty Řepík.

Vítkovice budou hrát o extraligovou jistotu proti Karlovým Varům. Podle trenéra Mojmíra Trličíka už je klíčovým faktorem výkonu hlava. "Daleko víc to už bude o psychice. Naše situace se přitom nezměnila. I když někteří už mluvili jinak, my jsme pořád v záchranářských bojích od poloviny listopadu a tak to je také potřeba brát. Vary hrají jednoduchý hokej, velmi bruslivý a statistika s nimi, přestože se naše mužstvo personálně obměnilo, je negativní," řekl Trličík, jehož tým s Energií v sezoně dosud nebodoval.

Karlovy Vary čeká předkolo, ale stále není jisté, zda ho budou začínat doma, nebo venku. "S jistotou předkola z nás určitě něco spadlo, že se už nemusíme spoléhat na někoho jiného a uhráli jsme si to sami. Tyto nadcházející zápasy bereme jako kvalitní přípravu," uvedl pro klubový web obránce Matěj Stříteský.

Olomouc už si v tabulce nemůže polepšit, ale její sedmé místo je stále v ohrožení. Hanáci potřebují udržet za zády Hradec Králové i Karlovy Vary a v úterý je čeká o záchranu bojující Litvínov. "Bude to nesmírně náročný duel. Litvínov hraje o bytí a nebytí, v poslední čtvrtině pravidelně boduje. Ač jsme s ním třikrát v sezoně vyhráli, vůbec nic to neznamená," odtušil trenér Zdeněk Moták.

Litvínov bodoval v sedmi z posledních osmi zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. "Všichni makáme na tisíc procent a je to jen na nás. Když v úterý tři body urveme, tak máme vystaráno," prohlásil útočník Richard Jarůšek.

Plzeň se chystá na souboj s Brnem. "První cíl v podobě jistoty play off jsme si splnili, ale je ještě stále o co hrát. Je jen na nás, jak se s tím popereme. Chceme poslední dva zápasy vyhrát, abychom šli s vítěznou sérií do play off. Teď máme cíl se udržet do čtvrtého místa, abychom začínali sérii doma," uvedl útočník Bohumil Jank.

Kometa má dvě kola před koncem základní části jistotu, že skončí šestá a čtvrtfinále bude zahajovat venku. A možná znovu na plzeňském ledě. "Soupeře si nevybíráme, díváme se jen na sebe," řekl zkušený obránce Ondřej Němec.

Výkony Komety jsou ale nyní hodně nečitelné. "Jsme jako den a noc," ohodnotil asistent trenéra Kamil Pokorný duely proti Liberci a Kladnu. "Naše výkony prostě musíme stabilizovat a dobře se připravit na play off," zdůraznil útočník Tomáš Plekanec.

Zlín má jisté předkolo play off, ale mohl by i poskočit na lepší než na současné desáté místo. V úterý hostí tabulkového souseda Hradec Králové, který má o čtyři body více.

"Nedíváme se na to. My se musíme dostat do vlastní pohody. Poslední dva zápasy budou sloužit k tomu, abychom si zvykli na nasazení pro play off," uvedl trenér Robert Svoboda a nad případným soupeřem pro vyřazovací část odmítl jakkoliv kalkulovat. "To bývá vždy ošidné," dodal. V kádru zatím postrádá zraněného kapitána Žižku.

"My už musíme najet na režim hokeje play off a chodit do toho po hlavě, protože ten poslední zápas tam nebylo vůbec nic. Zlín je hodně nepříjemný, může to být i náš soupeř do předkola. Musíme na ně vlítnout, zastrašit je a vyhrát tam, abychom byli v tabulce co nejlépe," prohlásil hostující útočník Patrik Miškář.

V souboji těžkých vah na sebe narazí Liberec jakožto čerstvý vítěz Prezidentského poháru a obhájce titulu Třinec. Bílí Tygři potřebují bod k pokoření stobodové hranice, Oceláři ještě stále živí šanci na druhé místo. K tomu ale potřebují při vyrovnaném pořadí za vedoucími Severočechy uspět v Liberci a pak jsou odkázáni i na pomoc dalších týmů.

Vedení extraligy dnes potvrdilo, že úterní kolo bude odehráno podle rozpisu a v běžném režimu. Podoba posledního 52. kola, jež je na programu v pátek, a dalších částí soutěže bude záviset na rozhodnutích Bezpečnostní rady státu, která se sejde ve středu, a na vývoji epidemiologické situace.

Statistické údaje před úterním 51. kolem Tipsport extraligy: Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 5:0, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 40 zápasů/61 bodů (20 branek + 41 asistencí) - Matěj Stránský 50/40 (21+19). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,86, 92,91 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,68, 89,71 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,22, 92,07 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,69, 90,17 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec dvakrát za sebou nebodoval, doma ale vyhrál třikrát v řadě. - Oceláři po sérii tří vítězství v neděli doma podlehli Pardubicím 2:3. - Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Útočník Michal Birner z Liberce dnes slaví 34. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (12.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 4:3, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 43/33 (18+15) - Michal Řepík 46/37 (23+14). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 2,73 a 90,06 - Matěj Machovský 2,66, 90,98 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,68 a 90,59. Zajímavosti: - Dynamo vyhrálo šest z uplynulých sedmi duelů a ztratilo jen tři body. - Sparta zvítězila v pěti z posledních sedmi zápasů, venku ale pětkrát za sebou nebodovala při skóre 8:23. - Pardubice bodovaly ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a z toho třikrát vyhrály. - Dynamo se v případě tříbodového zisku zachrání v extralize bez ohledu na výsledek posledního Kladna při lepší bilanci ze vzájemných zápasů. - Sparťanský obránce Jan Košťálek může sehrát 100. zápas v extralize. - Pardubický útočník Martin Látal může nastoupit k 600. duelu v nejvyšší soutěži. HC Škoda Plzeň (3.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 4:2, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 50/75 (35+40) - Martin Zaťovič 49/50 (29+21). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,49, 90,99 a sedmkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35 - Karel Vejmelka 2,71, 91,09 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,73, 91,02 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň doma jedenáctkrát za sebou bodovala a z toho desetkrát vyhrála. - Kometa prohrála dva z posledních tří duelů, které sehrála shodně v domácím prostředí. Přesto si v neděli už zajistila účast ve čtvrtfinále. - Brňané vyhráli šest z posledních osmi vzájemných duelů. - Útočník Petr Holík z Komety v úterý oslaví 28. narozeniny. HC Olomouc (7.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 3:1, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 49/37 (15+22) - Richard Jarůšek 50/38 (22+16). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,32, 91,93 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,40, 91,77 a dvakrát udržel čisté konto, Vojtěch Mokrý 1,68 a 93,90 - Jaroslav Janus 3,21, 89,89 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,00 a 89,73. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála šest z posledních osmi zápasů. - Litvínov bodoval v sedmi z uplynulých osmi utkání a z toho čtyřikrát vyhrál. - Olomouc bodovala ve vzájemných soubojích šestkrát za sebou, z toho pětkrát naplno a jednou prohrála v prodloužení. - Litvínov se v případě tříbodového zisku zachrání v extralize bez ohledu na výsledek posledního Kladna při lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Rytíři Kladno (14.) - BK Mladá Boleslav (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:6, 3:1, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 50/39 (15+24) - Pavol Skalický 49/44 (17+27). Statistiky brankářů: Denis Godla 3,05, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, Adam Brízgala 2,50 a 91,67, Lukáš Cikánek 4,12 a 87,87 - Gašper Krošelj 2,18, 91,95 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 2,94, 89,26 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Kladno po sérii jedenácti porážek, během kterých získalo jediný bod, dvakrát za sebou naplno bodovalo. - Mladá Boleslav třikrát za sebou vyhrála a bodovala v deseti z uplynulých 11 zápasů, během kterých devětkrát zvítězila. - Bruslařský klub vyhrál osm z posledních devíti vzájemných zápasů v extralize. - Mladá Boleslav v případě tříbodového zisku skončí druhá po základní části a zajistí si účast v nacházejícím ročníku Ligy mistrů. - Kladno potřebuje snížit ztrátu alespoň na jednoho z trojice Litvínov, Pardubice, Vítkovice ze současných tří bodů minimálně proto, aby mělo šanci na záchranu i v posledním kole, kdy hraje v Litvínově. Rytíři mají se všemi horší bilanci ze vzájemných zápasů. - Obránce František Hrdinka z Mladé Boleslavi dnes slaví 22. narozeniny, a dalšímu zadákovi Bruslařského klubu Marku Hrbasovi bude ve středu 27 let. PSG Berani Zlín (10.) - Mountfield Hradec Králové (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:5, 0:4, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 49/36 (12+24) - Radek Smoleňák 50/36 (23+13). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,66, 91,44 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,88, 90,21 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,26, 91,31 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84. Zajímavosti: - Zlín prohrál pět z posledních šesti zápasů a získal jen tři body. - Mountfield prohrál šest z uplynulých sedmi duelů a dosáhl jen na šest bodů. - Hradec Králové ve vzájemných zápasech po předešlých třech porážkách dvakrát za sebou vyhrál. - Zlínský obránce Daniel Gazda může sehrát 100. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (13.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 1:9, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 45/40 (16+24) - Tomáš Rachůnek 50/52 (25+27). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,90, 92,04 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,96 a 87,71 - Filip Novotný 2,58, 92,25 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 4,33, 88,71 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané dvakrát za sebou prohráli a získali jen bod. Předtím vyhráli sedm z devíti utkání. - Energie dvakrát za sebou bodovala, ale vyhrála jen jeden z posledních pěti zápasů. - Karlovy Vary po předešlých třech porážkách ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrály při skóre 16:2. - Útočník Martin Dočekal z Vítkovic může sehrát 400. zápas v extralize. - Obránce Michal Plutnar z Karlových Varů může nastoupit k 200. utkání v nejvyšší soutěži. - Vítkovice se v případě tříbodového zisku zachrání v extralize bez ohledu na výsledek posledního Kladna při lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Tabulka: 1. Liberec 50 29 5 2 14 174:124 99 2. Mladá Boleslav 50 21 10 6 13 150:121 89 3. Plzeň 50 26 2 7 15 159:137 89 4. Sparta Praha 50 21 12 1 16 169:142 88 5. Třinec 50 25 4 4 17 156:125 87 6. Brno 50 21 5 6 18 141:151 79 7. Olomouc 50 19 5 6 20 118:125 73 8. Karlovy Vary 50 16 9 5 20 169:155 71 9. Hradec Králové 50 18 5 7 20 123:131 71 10. Zlín 50 18 4 5 23 148:146 67 11. Litvínov 50 15 3 9 23 146:168 60 12. Pardubice 50 15 3 9 23 118:158 60 13. Vítkovice 50 13 8 5 24 124:168 60 14. Kladno 50 15 3 6 26 125:169 57 Další program: Pátek 6. března - závěrečné 52. kolo základní části: 18:00 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno (3:2 v prodl., 4:1, 5:3), HC Sparta Praha - HC Olomouc (4:0, 1:2, 1:4), BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (0:4, 3:6, 1:4), HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec (4:0, 3:2 po sam. nájezdech, 3:2), HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (5:1, 2:6, 2:4), HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (1:6, 5:2, 2:5), Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera (2:3 po sam. nájezdech, 2:0, 4:1).