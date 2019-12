Kladno bez zraněného Jágra neudrželo v Brně vedení a prohrálo 1:4

Brno - I ve třetím zápase po změně trenéra a návratu Libora Zábranského na lavičku dokázali hokejisté brněnská Kometa vyhrát na vlastním ledě. Ve 24. kole extraligy zdolali Kladno 4:1. Hosté přijeli do Brna bez zraněného Jaromíra Jágra a dostali se do vedení v první třetině díky brance Tomáše Redlicha. Domácí ale po vývoj otočili po gólech Lukáše Kucsery a Ondřeje Němce. Výhru v závěrečném dějství pojistili Jan Hruška a Luboš Horký. Kladno prohrálo potřetí za sebou.

Kromě Jágra chyběly Kladnu i další opory v čele s gólmanem Godlou a útočníkem Zikmundem. Jejich absence se ovšem v úvodu na hře nijak neprojevila. Kladno dobře bránilo střední pásmo, nepouštělo Kometu do plánovaného náporu.

A dočkalo se i vedení. Při přesilovce Brna zachytil Redlich špatnou rozehrávku Pyrochty, přečíslení dva na jednoho vyřešil střelou na Vejmelku, kterou brněnský gólman lacino pustil za svá záda. Byla to jediná střela hostí na branku Komety za první třetinu.

Kometu postavil na nohy také gól v oslabení. Na začátku druhé třetiny ujel Kucsera Stachovi s Bílkem a nedal Cikánkovi šanci. Brňané zvýšili důraz, byli aktivnější, rychlejší a odměny se dočkali při hře šesti proti pěti při signalizovaném vyloučení, kdy Němec usměrnil do sítě pokus Kucsery.

Brno ovládlo dění na ledě, ale střelecky se neprosadilo ani ve třech přesilových hrách. Naopak mohlo zase inkasovat. Kladno se nevzdávalo, dokázalo otupit tlak Komety, která ale nakonec nepřipustila drama. Pátou přesilovku, kterou Brňanům nabídlo nesportovní chování kladenského trenéra, využil Jan Hruška, čímž zajistil týmu klidný závěr duelu. Výsledek ještě dovršil Horký.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina byla z naší strany taková utahaná, jako bychom měli zataženou ruční brzdu. Nepomohl tomu ani gól v oslabení. Od druhé třetiny jsme to odbrzdili, kluci to rozbalili, měli jsme tlak, drželi jsme se na puku a pomohl gól taky v našem oslabení. Ve třetí třetině jsme přidali gól až pět minut před koncem a jsem rád, že jsme proti urputnému a obětavému soupeři vyhráli."

David Čermák (Kladno): "My jsme přijeli do Brna v kombinované sestavě, proto jsme chtěl hrát především zodpovědně dozadu, což se nám v první třetině dařilo a navíc jsme dali gól v oslabení. Nepouštěli jsme Brno do vyložených šancí. Bohužel druhou třetinu jsme začali moc pasivně, náš výkon byl katastrofální. Ve třetím dějství jsme se pokusili vývoj zvrátit, ale to se nám nepovedlo. Jaromír Jágr si v pátek natáhl třísla, od té doby netrénoval, takže teprve uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet."

HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Kucsera, 28. O. Němec (Kucsera, Plekanec), 55. J. Hruška (Plekanec, Pyrochta), 59. L. Horký (O. Němec) - 13. Redlich. Rozhodčí: Šír, Obadal - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 1:5. Využití 1:0. Oslabení: 1:1. Diváci: 7770 (vyprodáno).

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Svačina, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Plekanec, Jenyš - Lev, J. Hruška, Orsava - Kucsera, Kusko, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Kladno: Cikánek - Austin, B. Nash, Romančík, Kehar, Zelingr, Barinka - Š. Bláha, T. Kaut, Hajný - Bílek, Stach, J. Strnad - Š. Jelínek, P. Machač, O'Donnell - Kružík, Melka, Redlich. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.