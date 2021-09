Kladno bez Jágra v sestavě vstoupilo do extraligy prohrou s Vítkovicemi 1:2

Chomutov - Hokejisté Kladna bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra v sestavě vstoupili do extraligy porážkou s Vítkovicemi 1:2. O výhře hostů rozhodl v 53. minutě obránce Patrik Koch, gól a asistenci si připsal Rostislav Marosz. O jedinou branku Rytířů se postaral Tomáš Plekanec. Utkání, které se hrálo s ohledem na rekonstrukci kladenského stadionu v Chomutově, sledovalo dva tisíce diváků.

Po opatrném úvodu si oba celky vypracovaly hned několik šancí, kladenský Donaghey však stejně jako Hruška na druhé straně skóre otevřít nedokázali. Ve 4. minutě nevyužil slibnou příležitost ani osamocený Kubík.

Kladnu k výraznějšímu náporu napomohla vyloučení Poláka, Stezka ve vítkovické brance však chytal spolehlivě. Nepřišla si na něj ani další zámořská posila Rytířů Ciampini. Při Keharově vyloučení se sám před Stezkou zjevil po chybě hostů v rozehrávce Machala, gólmana soupeře ale nepřekonal.

Špatnou koncovku Středočechů poté dokumentoval ve 22. minutě Kristo, jenž z brejku Stezku prostřelil, puk ale skončil těsně vedle pravé tyčky. I díky tomu se mohli hosté dostat do vedení. Ve 25. minutě totiž střelou z otočky od modré čáry překonal Bowa útočník Marosz. Kanadský gólman však své zaváhání následně několikrát odčinil, když Kladno podržel při Baránkově vyloučení.

Ve 34. minutě byli domácí blízko vyrovnání, když po rychlém brejku stihl Stezka jen vyrazit Kubíkovu střelu, dorážejícímu Beranovi však ve skórování zabránil faulem Plášil. Štěstí měl ostravský brankář i na začátku třetí části, kdy Pitule z dobré pozice trefil jen horní tyč.

Ve 47. minutě se již Kladno vyrovnání dočkalo. Po rychlém protiútoku a Hlavově přihrávce skóroval kapitán Plekanec. Při následném Kochově vyloučení již domácí zvedali ruce, střela Krista ale skončila jen na tyči. Při Kalusově vyloučení poté hosty podržel Stezka, jenž ustál souboj s Pitulem. O šok pro domácí se poté postaral Koch, jenž v 53. minutě prostřelil Bowa od modré čáry. Vyrovnat se domácím nepodařilo ani v téměř dvouminutové power play.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Mrzí nás, že jsme nezískali ani bod. Myslím si, že první třetina byla vyrovnaná. Měli jsme několik závarů při přesilovce, Vítkovice měly taky šance. Druhá třetina patřila jasně soupeři. Byl jsem rád, že jsme se poslední třetinu zvedli. Bohužel v našem největším tlaku jsme inkasovali gól na 2:1 a už jsme nedokázali srovnat. Jsme velmi rádi, že přijelo hodně fanoušků z Kladna a doufáme, že budou jezdit dál. Víme, že to není zrovna blízko a cesta není dobrá, ale my jim děkujeme."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Z našeho pohledu to bylo vyrovnané utkání, ve kterém bylo hodně nepřesností. Byl to první zápas, hodně nervozity. Byli jsme hodně bojovní a dokráčeli jsme si pro vítězství právě bojovným výkonem. Samozřejmě se mi to hodnotí dobře, ale je to start, nechci to přeceňovat, je před námi spousta utkání. Určitě se nám ale lépe dýchá, když jsme to zvládli."

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Plekanec (Hlava, Kubík) - 26. Marosz, 53. Koch (Dej, Marosz). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:6, navíc Račuk - Flick oba 5 min. Bez využití. Diváci: 2016.

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Donaghey, Baránek, Nilsen, Ticháček - Hlava, Plekanec, Ciampini - Kristo, Kubík, Machala - Beran, Pitule, Račuk - Bílek, Filip, Hajný. Trenér: Čermák.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Plášil, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch, Machů - Svačina, J. Hruška, Roberts Bukarts - Fridrich, Marosz, L. Krenželok - Kalus, Flick, Bondra - Dej, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.