Kladno a Sparta podpořily Ukrajinu, připojila se i NHL

Praha - Pražská O2 arena se při dnešním utkání hokejové extraligy mezi Kladnem a Spartou zahalila do modré a žluté barvy na podporu Ukrajiny, která čelí ruské invazi. Výtěžek ze vstupného na zápas hraný pod sloganem "Rivalita stranou" poputuje ukrajinským rodinám a dětem, které utíkají před válkou a hledají azyl v Česku. Nápad hrajícího majitele Rytířů Jaromíra Jágra podpořila na dálku i NHL.

Krátce před začátkem zápasu jedna z největších multifunkčních hal v Evropě potemněla. V zaplněném hledišti byla vidět jen světélka z mobilních telefonů. Diváci mohli vzápětí na kostce sledovat záběry z války na Ukrajině, podbarvené písní Another Love od Toma Odella. Následovala emotivní zpověď ukrajinských sester Ljuby a Olgy, které spolu s třemi dětmi utekly za pomoci sportovního novináře Jana Denemarka před válkou z Ukrajiny.

Nechyběla pozvánka od obou kapitánů. "Válka na Ukrajině zasáhla nás všechny. Největším vítězstvím v dnešním utkání bude pomoc Ukrajině. Dneska přicházíme na led společně jako jeden tým," uvedl sparťanský útočník Michal Řepík. "Veškerá rivalita jde stranou. Víme, že spolu dokážeme nejvíc," zdůraznil kladenský Tomáš Plekanec.

Silným momentem byl vzápětí nástup obou celků na hrací plochu, neboť hráči dokonale naplnili slova kapitánů. Ve stejný moment se z obou střídaček linuly na led dva zástupy, v nichž se na střídačku mísili hokejisté ve sparťanských a kladenských barvách. Stejně tak se postavili i na obě modré čáry a vyslechli hymny Česka a Ukrajiny.

Kostka nad ledem i zaplněné ochozy zůstaly obarvené modro-žlutě po celý zápas. Několikrát se z řad fanoušků ozval pokřik "Ukrajina, Ukrajina", ale i jiný s urážkou ruského prezidenta Vladimira Putina, který za invazí na Ukrajinu stojí.

O chvilku později přišel videovzkaz ze zámoří od šéfa NHL Garyho Bettmana, jenž připomněl dlouhé Jágrovo působení v NHL a jeho úchvatnou kariéru. "Dnes však vzdáváme poctu tvému srdečnému srdci, Jaromíre," uvedl Bettman a následně oznámil, že NHL uvolnila na pomoc Ukrajině 68 tisíc dolarů (téměř 1,6 milionu korun) symbolizujících číslo, které je s českou legendou neodmyslitelně spojeno.

"Je to skvělé gesto. Já osobně ještě musím natočit video a poděkovat za něj celé NHL; nejen za tu částku, kterou věnovali, ale také za to, že ten zápas takhle zpropagovali. Myslím si, že i díky nim každý hokejový fanoušek o tomhle zápasu věděl. A to je skvělé, je to možná ještě víc než peníze," ocenil krátce po utkání druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr.

"Bylo fantastické, že se takový zápas podařilo zorganizovat. Jardovi Jágrovi i oběma klubům patří velké díky. NHL poslala obrovské peníze, není to určitě malá částka. Každá pomoc se může hodit, bylo to od nich hezké gesto. Člověk si tím spíš říkal, že to celé tady mělo rozhodně smysl. Je nepříjemné slyšet, co se děje, ale my nejsme politici, jsme sportovci, tak jsme se snažili odvést svou práci. Jsme však rádi za každou možnost, jak můžeme přispět a pomoct," řekl sparťanský útočník Filip Chlapík.

Oba celky měly duel původně odehrát v Chomutově, který se stal na celou sezonu dočasným domovem Rytířů při rozsáhlé rekonstrukci jejich stadionu v Kladně. Po Jágrově nápadu se však obě strany rychle dohodly a zápas se přesunul do O2 areny, v níž trvale působí Sparta. Dnes v ní však byli domácím mužstvem Rytíři.

Velký zájem o vstupenky podpořil Jágr při snaze vybrat co nejvyšší finanční částku ještě výzvou určenou všem hokejovým fanouškům po celém světě, aby si zakoupili na zápas virtuální vstupenku za 68 korun. "Lidé potřebují pomoc a toto je nástroj, jak jim pomoci," vzkázal Jágr.

Zápasu přihlíželo 14.512 diváků. V součtu s podporou ze strany NHL se tak vybralo již přes tři a půl milionu korun. Na duel naváže vedle jiného také aukce dresů deseti hráčů obou týmů - doplněných navíc o našitou ukrajinskou vlajku - a to včetně legend Jágra s Plekancem či nejproduktivnějšího hráče základní části Chlapíka.