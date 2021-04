Kladno a Jihlavu dělí jediné vítězství od postupu do finále první ligy

Utkání semifinále play off Chance ligy - 3. zápas: HC RT TORAX Poruba 2011 - Rytíři Kladno, 6. dubna 2021 v Ostravě. Antonín Melka z Kladna se raduje z druhého gólu Kladna.

Praha - Hokejistům Kladna chybí v boji o návrat do extraligy už jen jediná výhra k postupu do finále první ligy, jejíž vítěz získá právo účasti mezi elitou. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra zvítězil ve třetím semifinálovém utkání play off na ledě Poruby 4:1 a v sérii vede 3:0 na zápasy. Stejně dobře jako nejlepší tým základní části je na tom i druhá Jihlava, která vyhrála ve Vsetíně 2:1 po samostatných nájezdech a rovněž uspěla potřetí.

Kladno nastoupilo už s útočníkem Nicolasem Hlavou, který si po trestu ve hře z úvodního duelu série odpykal automatickou jednozápasovou stopku. Bezbrankový stav v úvodní části neprolomil únik porubského Lukáše Endála či 58 sekund trvající přesilová hra Ostravanů v pěti proti třem. V závěru první třetiny nabídli domácí dvě přesilové hry Rytířům, ale ti je také nevyužili.

Ve 24. minutě už v početní výhodě uspěla Poruba. S koncem trestu Rostislava Melky se puk odrazil před branku k Marku Špačkovi, který otevřel skóre.

Poruba i potřetí v sérii skórovala jako první, ale vedení ztratila. Ve 28. minutě ještě pomohla brankáři Frederiku Foltánovi pravá tyč po střele Marka Račuka, ale v čase 34:03 už vyrovnal pokusem z levého kruhu Hlava. Rytíři se obratu dočkali 18 sekund před koncem druhé části. Puk odražený od zadního mantinelu poslal do odkryté branky Antonín Melka.

Ve 46. minutě byl blízko vyrovnání Petr Stloukal, ale neuspěl a náskok Rytířů pojistil po Hlavově akci Patrik Machač. Výsledek ještě dovršil 78 sekund před koncem při power play domácích do prázdné branky Tomáš Pitule.

Poruba až do startu semifinále po příchodu nového trenéra Karla Suchánka a jeho asistenta Davida Moravce, který je stejně jako Jágr olympijským vítězem z Nagana z roku 1998, držela od 3. března sérii deseti výher. Proti Rytířům ale zatím neuspěla ani jednou.

Vsetín v úvodní bezbrankové třetině nabídl soupeři výhodu třemi vyloučeními a sám si vynutil jen jednu zkrácenou přesilovku, ale ve 23. minutě se radoval z vedení. V přečíslení tří na jednoho zakončil kombinaci s Radimem Kuchacrzykem Roman Vlach.

Valachům ale radost vydržela jen 109 sekund, než situaci tří na jednoho vyřešil individuálně střelou z pravého kruhu Jakub Illéš. Další branka už ale ve hře nepadla ani v nastavení, nájezdy rozhodl v páté sérii Tomáš Havránek.

Dukla od pátého čtvrtfinále s Litoměřicemi, před kterým prohrávala 1:3 na zápasy, natáhla vítěznou šňůru už na šest utkání.

Výsledky 3. zápasů semifinále play off první hokejové ligy

Poruba – Kladno 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Branky: 24. Marek Špaček - 35. Hlava, 40. Melka, 53. P. Machač, 59. Pitule. Rozhodčí: Pražák, Vrba - Jindra, O. Polák. Vyloučení: 6:7, navíc Suchánek (Kladno) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 0:3. Vsetín – Jihlava 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0) Branky: 23. Roman Vlach – 25. Illéš, rozhodující sam. nájezd T. Havránek. Rozhodčí: R. Čech, Cabák - Hanzlík, Komínek. Vyloučení: 5:5, navíc Berger (Vsetín) 10 min. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 0:3. Další program: Středa 7. dubna - 4. zápasy: 17:30 Poruba - Kladno, Vsetín - Jihlava.