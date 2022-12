Kladenskou exhibici ovládl tým Rytířů, góly dali i Jágr s Eliášem

Exhibiční hokejové utkání "Poldi vs. Rytíři“, 18. prosince 2022, Kladno. Jaromír Jágr (uprostřed) z týmu Rytířů při děkovačce fanouškům.

Kladno - Čtyři desítky bývalých, ale i současných hokejistů Kladna se dnes představily na exhibici "Poldi vs. Rytíři", kterou zároveň vzdaly hold jedné z nejvýraznějších postav klubové a české historie Milanu Novému. Z vítězství 6:3 se radoval výběr Rytířů, v jehož dresu se představil i hvězdný majitel Jaromír Jágr.

"Bylo to moc hezké setkání a děkuji všem klukům, kteří přijeli, i Jaromírovi, který akci uspořádal," řekl Nový, jenž loni oslavil 70. narozeniny. S ohledem na tehdejší koronavirová opatření se ale podobné akce tehdy nemohly konat.

"Byla to akce trošku narychlo a ne všichni mohli přijet. Věřím ale, že za dva roky budeme slavit sto let kladenského hokeje a to bude ještě daleko lepší akce, i když si myslím, že i tahle byla povedená," uvedl Jágr,

V dresu Poldi se představili například obránce Libor Procházka nebo útočnici Patrik Eliáš, Otakar Vejvoda, Pavel Patera, Jiří Burger, Josef Zajíc, Václav Skuhraný či Tomáš Placatka, který speciálně na exhibici přiletěl z Dánska, kde v současnosti žije. Za Rytíře vedle Jágra nastoupili Tomáš Plekanec, Martin Ševc, Jiří Tlustý, otec a syn Petrové Tatíčkové, Ivan Huml nebo téměř sedmdesátiletý Jan Neliba.

Došlo i na částečné obnovení hvězdné kladenské "Blue line", ve které Pateru s Vejvodou doplnil Eliáš, Martin Procházka totiž dnes spolukomentoval v České televizi Švýcarský pohár. "Před 30 lety jsem si přál být v takové pětce a je vidět, že jsou to skvělí kluci. Času nikdo neutečeme, ale hokejové myšlení mají oba dva. Pro mě to byl zážitek," řekl Eliáš, který byl s kladenskou hvězdnou trojicí součástí týmu. "Musel jsem je sledovat. Seděl jsme na střídačce a nehrál. V letech, kdy jsem prorazil do extraligy, tak oni tři táhli náš tým a poté táhli i národní tým," podotkl s úsměvem Eliáš.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru na Kladně strávil pět let v mládežnických kategoriích. "Byla tady spousta kluků, se kterými jsem vyrůstal jako opravdu mladý, a neviděl jsme je dobrých 30 let. Je fajn se s nimi opět vidět. Některé třeba na první dobrou nepoznáte, ale je to milé. A přestože zde nejsou zdaleka všichni, uvědomíte si, jak moc kvalitních hráčů, kteří něco dokázali, prošlo kladenskou školou," řekl Eliáš.

Radost z obnovené spolupráce měli i Vejvoda s Paterou. "Škoda, že chyběl Martin, ale měli jsme velmi dobrou náhradu v podobě Patrika Eliáše. Samozřejmě, že hlavně mně chybí bruslení, kluci na ledě lítají. Byl jsem ale rád, že jsme se viděli," řekl Patera, jenž sám hokej hrát nechodí a výstroj neoblékl řadu let. "Pořád o sobě víme, ale nohy o nás nevědí," smál se Vejvoda.

Na úspěšnou spolupráci z minulosti zavzpomínal i Jágr, jenž hrál s Plekancem a Tlustým. "Je vidět, že Jirka chodí hodně trénovat a pořád mu to jezdí. S Plekym hrajeme pořád," řekl Jágr, jenž se stejně jako Eliáš na druhé straně zapsal mezi gólové střelce. "To ale neřeším. Doufám, že se mi to povede i v extralize," uvedl padesátiletý útočník.

Za Kladno zatím v aktuální sezoně nastoupil jednou před reprezentační přestávkou. "Kdy nastoupím příště? Nevím," řekl Jágr. V úterý 3. ledna ale Kladno nastoupí proti Plzni v retro dresech Poldi z roku 1993 a klub dopředu avizoval, že se nich představí na ledě i Jágr. "Uvidíme. Pokud se nezraním a budu v té době v dobré kondici, tak bych měl nastoupit," řekl Jágr. Předtím ale Rytíře čeká ještě pět extraligových utkání.

Poldi Kladno - Rytíři Kladno 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Eiselt (Burger), 25. Eliáš (Patera, Vejvoda), 45. L. Procházka (Vejvoda) - 2. Horna (Huml, Havel), 4. Martin Frolík (Plekanec), 16. Horna (Huml), 24. Bílek (Placatka, Martin Frolík), 29. Martin Frolík (Kalla, Bílek), 36. Jágr (Plekanec).

Poldi: Chlad (Kopřiva) - L. Procházka, Kruliš, Kuda, Ančička - Eliáš, Patera, Vejvoda, Burger, Z. Nedvěd, Placatka, Eiselt, Zajíc, Skuhravý, Ruchař, Hrabě, Jiří Kameš.

Rytíři: Cikánek (Chábera) - Ševc, J. Zeman, Tatíček st., Neliba, Ptáček - Jágr, Plekanec, Tlustý, Bílek, Huml, Kalla, Horna, Tatíček ml., Martin Frolík, M. Havel.