Kkoronaviru v Číně podlehlo 132 lidí, British Airways ruší lety

Peking - Nový koronavirus si v pevninské Číně k úterní půlnoci vyžádal životy 132 lidí, dalších 5974 osob se nakazilo. Uvedla to dnes čínská národní zdravotnická komise, která zaznamenala 1459 nových potvrzených případů. Britská letecká společnost British Airways dnes oznámila, že s okamžitou platností ruší kvůli epidemii koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou.

V Tokiu dnes přistál charterový letoun s více než dvěma stovkami japonských občanů na palubě, které přivezl z města Wu-chan, epicentra nákazy. Jedenáctimilionové město, metropole provincie Chu-pej, je od minulého čtvrtka uzavřené a podle úterního vyjádření japonských úřadů by se z něj chtělo dostat asi 600 občanů Japonska. Vláda se proto pro ně snaží zařídit další lety. Do Číny vyslala 20.000 roušek a další ochranné pomůcky, s jejichž nedostatkem se kvůli přibývajícímu počtu pacientů čínští zdravotníci potýkají.

Podle agentury AP z Wu-chanu dnes časně ráno místního času odstartoval letoun s 240 občany Spojených států. Letadlo si objednala vláda ve Washingtonu pro evakuaci zaměstnanců amerického konzulátu ve Wu-chanu a dalších Američanů. Během mezipřistání pro tankování ve městě Anchorage na Aljašce podstoupí cestující další kontrolu, zda nepřenášejí virus.

Evakuaci svých občanů plánují i další země, australský premiér Scott Morrison dnes oznámil, že jeho země se pokusí pomoci z provincie Chu-pej osamocených a ohroženým lidem. Čeká je však pobyt v karanténě na Vánočním ostrově, tisíce kilometrů vzdáleném od Austrálie.

Čínské úřady Wu-chan a dalších 16 měst v provincii Chu-pej uzavřely ve snaze zabránit šíření viru. Opatření, nejrozsáhlejší svého druhu, se dotkla 50 milionů lidí.

Vědci z australského Ústavu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu podle agentury DPA oznámili, že se jim podařilo koronavirus vyšlechtit v laboratorních podmínkách. Nyní mohou ve spolupráci s ostatními odborníky a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) hledat lék, který by proti viru fungoval.

Aerolinky British Airways zrušily lety do pevninské Číny

Britská letecká společnost British Airways dnes oznámila, že s okamžitou platností ruší kvůli epidemii koronaviru všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Učinila tak krátce poté, co britské ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby Britové do země necestovali, pokud to není nezbytně nutné.

Na stránkách britských aerolinek nyní není možnost rezervovat lety do Číny v lednu ani v únoru, upozornila agentura Reuters.