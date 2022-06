KKCG jedná s vládou o převodu firmy vlastnící zásobník plynu v Dambořicích

Praha - Investiční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka jedná s českou vládou o převodu výkonu akcionářských práv ve společnosti Moravia Gas Storage (MGS) na český stát. MGS vlastní podzemní zásobník plynu v Dambořicích na Hodonínsku. Spoluvlastníkem je ruský Gazprom. ČTK o tom informovala mluvčí KKCG Dana Dvořáková v tiskové zprávě.

Společnost Moravia Gas Storage je společným podnikem firmy MND (Moravské naftové doly), která patří do skupiny KKCG, a Gazprom export LLC. Kapacita zásobníku činí 448 milionů metrů krychlových plynu, jde o nejnovější zásobník plynu v ČR a jeden z nejmodernějších v Evropě. Podle informací na webu společnosti je nyní plný jen ze zhruba 4,6 procenta. Například zásobníky společnosti RWE Gas Storage, která je v ČR největším provozovatelem plynových zásobníků, jsou podle dostupných informací plné z téměř 77 procent.

Zástupci KKCG diskutují s českou vládou o provozu zásobníku Dambořicích pod českou kontrolou kvůli ruské invazi na Ukrajinu. "Podzemní zásobník plynu Dambořice je součástí kritické energetické infrastruktury země. KKCG vede jednání s vládou s cílem podpořit stát v jeho úsilí o energetickou nezávislost na Rusku," uvedla firma. Vláda nyní podle KKCG návrh analyzuje. Vyjádření ministerstva financí ČTK shání.

KKCG dále uvedla, že jedná také s polostátní společností ČEZ, která projevila zájem v Dambořicích skladovat plyn. Zásobník by sloužil jako dodatečná skladovací kapacita. Komentář ČEZ ČTK zjišťuje.

Společný podnik české společnosti MND a ruského Gazprom export vznikl v roce 2013, kdy byla také zahájena stavba podzemního zásobníku plynu (PZP) Dambořice. Společnost Moravia Gas Storage do projektu investovala více než 2,5 miliardy korun.

KKCG Group je mezinárodní investiční společností s celkovou účetní hodnotou přesahující devět miliard eur. Skupina rozvíjí své obchodní aktivity v 38 zemích světa a má vice než 9000 zaměstnanců. Zakladatel KKCG Karel Komárek se podle žebříčku časopisu Forbes řadí mezi nejbohatší Čechy, jeho majetek se odhaduje na 7,7 miliardy dolarů (asi 183 miliard Kč).

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) již dříve uvedl, že stát se myšlenkou vlastnictví zásobníků zabývá. Jednalo by se podle něj o strategickou investici, otázka ale je, do jaké míry je vlastnictví vhodné. Stát by jako majitel mohl kapacitou v zásobníku stejně disponovat pouze tak, že by ji pronajímal obchodníkům. Stát má i jiné mimořádné nástroje, jak by si mohl kapacitu zabezpečit, uvedl ministr. Před zimou musí být kvůli Síkelovu mimořádnému opatření zásobníky plynu v ČR naplněné nejméně z 80 procent.