Kiss pokračují v turné End Of The Road, příští rok 10. června vystoupí v Praze

Praha - Americká kapela Kiss příští rok 10. června opět vystoupí v Praze. Na přání fanoušků bude pokračovat ve svém turné End Of The Road (Konec cesty), které označila za své poslední - podobně jako už v letech 2000 až 2002 turné The Farewell Tour. V pražské O2 areně Kiss příští rok zahájí evropskou část světového turné. Skupina pak bude pokračovat koncerty v Nizozemsku, Belgii, Německu, Polsku, Francii a Itálii. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

"Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Na posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli... Nekompromisní a nezastavitelní," uvedli Kiss.

Ceny vstupenek na pražský koncert se pohybují od 1990 korun. Předprodej bude zahájen 8. prosince, uvedl Pojzl. Po vystoupení v Praze plánuje skupina koncerty v Amsterdamu, Bruselu, Mnichově, Krakově, Drážďanech, Berlíně, Lyonu a na Lucca Festivalu v Toskánsku, řekl. V červenci zahraje v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem, dodal.

Kapela známá svou jednoduchou a údernou hudbou na pomezí glam rocku a hard rocku, pomalovanými obličeji, divokými kostýmy a dalšími výstřelky, od svého vzniku v roce 1973 prodala více než 100 milionů alb. V aktuální sestavě Kiss jsou kromě původních členů, a to baskytaristy a zpěváka Genea Simmonse a kytaristy a zpěváka Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer.

Čtveřice převlečená za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku má na kontě celosvětové hity jako I Was Made for Lovin' You, Beth, Do You Love Me nebo Rock and Roll All Nite.

V Česku vystoupili několikrát, poprvé 14. a 15. prosince 1996 ve sportovní hale na pražském Výstavišti. Naposledy letos 13. července v pražské O2 areně.

Pro komunistický režim v bývalém Československu byli Kiss nepřijatelní nejen pro hlučnou muziku, ale také kvůli logu s runovými dvěma S evokujícími uniformy nacistických jednotek SS. Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních publicistů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.