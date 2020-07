Kiss oznámili náhradní termín koncertu v Praze

Praha - Americká glamrocková kapela Kiss oznámila náhradní termín svého zrušeného vystoupení v pražské O2 areně, kde zahraje 10. července příštího roku. Původně se měl koncert uskutečnit letos 1. července, přeložen byl kvůli opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru. Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

Kiss měli do Prahy přijet v rámci rozlučkového turné End of the Road (Konec cesty). Představitelé žánru glam rock vznikli roku 1973. Za tu dobu vydali 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. K jejich největším hitům patří Detroit Rock City, I Was Made for Lovin' You nebo Crazy, Crazy Nights.

"Všechno, co jsme vybudovali, a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony. Toto bude závěrečná oslava, pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás ještě neviděli," uvedli Kiss v prohlášení. "Rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli," dodali. Již v letech 2000 až 2002 absolvovala kapela turné The Farewell Tour, které tehdy označila za své poslední.

V ČR kapela vystoupila několikrát. Muzikanti na koncertech plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku a vystupují v převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku. Aktuální sestavu Kiss tvoří kromě původních členů, baskytaristy a zpěváka Genea Simmonse a kytaristy a zpěváka Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer.