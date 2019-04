Praha - Slovenský prezident Andrej Kiska dnes v Praze předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy převzal Zlatou medaili Karlovy univerzity. Studenty poté v debatě vyzval, aby se osobně zasazovali o lepší Česko a Slovensko a nečekali, že změny přijdou samy.

"Jsou věci, které my Slováci Praze závidíme, patří mezi ně i toto nádherné Národní muzeum," řekl Kiska po vyznamenání Lukeše Vyzdvihl jeho roli při rekonstrukci Národního muzea.

Lukeš uvedl, že si vyznamenání velice váží i proto, že vystudoval slovakistiku, a má tak k sousední zemi velmi blízko. "Slovensko je můj druhý domov, a to nehovořím z nějaké nostalgie po Československu. O to víc je dnešní vyznamenání pro mě nejen velkou ctí, ale i osobním zážitkem," řekl. Ocenění ale podle něj patří nejen jemu, ale také všem pracovníkům Národního muzea.

V Národním muzeu Kiska jednal také s českým ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Shodli se, že se Česko a Slovensko potýkají s nedostatkem finančních prostředků na udržování kulturních památek a že je třeba tyto peníze najít, aby se podařilo kulturní dědictví uchovat.

Na Univerzitě Karlově Kiska získal medaili za humanistické postoje a příspěvek k přátelství mezi Českem a Slovenskem. Na následnou besedu si ho přišlo poslechnout několik set lidí, zhruba polovinu zcela zaplněné auly Právnické fakulty tvořili Slováci. Kiska v debatě apeloval na osobní angažmá studentů ve společenských záležitostech. "Každý, kdo si myslí, že by chtěl mít lepší Českou republiku, Slovenskou republiku, ale nechce přiložit ruku k dílu, si lepší Česko ani Slovensko nezaslouží," uvedl. Jeho projev ocenili posluchači potleskem vstoje.

Kiska na dotaz studentů také zopakoval, že se po červnovém konci v prezidentské funkci hodlá dál politicky angažovat. Vytvoří politickou stranu a bude usilovat o spolupráci podobně zaměřených subjektů, které mají blízko k občanské společnosti, proti vládnoucí straně Směr a proti krajní pravici. "Musíme se spojit a vzít si zpět naši zemi," řekl Kiska.

Slovenského prezidenta v Praze přijal i primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který Kiskovi předal klíč od bran Prahy. S radními slovenský prezident diskutoval o vztahu mezi oběma národy i Prahou a Bratislavou a probrali i téma bydlení. Kiska uvedl, že díky počtu Slováků žijících ve městě je Praha neoficiálně třetím největším slovenským městem.

Kiska dnes rovněž položil věnce k pamětní desce Alexandera Dubčeka na budově bývalého Federálního shromáždění.

Kiska letos v červnu skončí ve funkci. Do konce svého volebního období navštíví Česko ještě jednou, a to 30. května. Při této návštěvě by se měl v Lánech sejít s českým prezidentem Milošem Zemanem. Prezidenti Česka a Slovenska tradičně na svou první a poslední oficiální zahraniční cestu jezdí do druhé země.