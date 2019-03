Ilustrační foto - Slovenský premiér Robert Fico (vlevo) předává demisi do rukou prezidenta Andreje Kisky.

Ilustrační foto - Slovenský premiér Robert Fico (vlevo) předává demisi do rukou prezidenta Andreje Kisky. ČTK/AP/Martin Baumann

Bratislava - Slovenský prezident Andrej Kiska vypovídal na policii k jeho údajnému zastrašování ze strany expremiéra Roberta Fica. Novinářům to řekl Kiskův právní zástupce Daniel Lipšic. Hlava slovenského státu v únoru tvrdila, že trestní stíhání jednatele její rodinné firmy ve věci daňového deliktu je Ficovou mstou za to, že ho Kiska již předem odmítl jmenovat předsedou ústavního soudu. Fico již dříve označil Kiskova obvinění za směšná a dnes prezidenta nazval fňukálkem. Oba politici mají dlouhodobě napjaté vztahy.

"Prezident popsal jednotlivá setkání s relevantními osobami. Přiložili jsme další důkazy, které výpověď prezidenta potvrzují. Nebudu blíže specifikovat, o jaké důkazy jde, aby se podezřelé osoby nemohly připravit na své výpovědi," uvedl Lipšic, který byl v minulosti ministrem vnitra i spravedlnosti.

Lipšic odmítl, že zmiňovanými důkazy jsou nahrávky ze setkání, kterých se zúčastnili i další přední politici země. Premiér a místopředseda Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini dříve odmítl, že by byl ve zmiňované záležitosti svědkem vydírání.

Fico v reakci před novináři opět označil Kisku za daňového podvodníka a tvrdil, že žádné důkazy o vydírání hlavy státu neexistují. "Jednoduše neměl co předložit, protože nic neexistuje," řekl expremiér.

Policie v případu zahájila trestní stíhání ve věci možného vydírání, Kiska vypovídal v pozici svědka a poškozeného. Fico vyslechnut zatím nebyl.

Kiska, který v roce 2014 porazil Fica v rozhodujícím kole voleb prezidenta, má se šéfem Směru-SD dlouhodobě napjaté vztahy. Fico se letos v únoru krátce před volbou kandidátů na ústavní soudce v parlamentu kandidatury vzdal. Tehdy přiznal, že měl zájem o funkci šéfa ústavního soudu. Sněmovna následně i kvůli postoji poslanců Směru-SD nezvolila žádné kandidáty na soudce zmíněné vrcholné soudní instance v zemi. V polovině února pak skončilo funkční období většině soudců ústavního soudu, jehož řádné fungování je od té doby paralyzováno.

Soudce ústavního soudu vybírá ze širšího seznamu kandidátů prezident, který podle ústavy také rozhoduje o předsedovi a místopředsedovi tohoto soudu.

Podle Lipšice policie obvinila jednatele Kiskovy rodinné firmy KTAG den poté, co se Fico vzdal kandidatury na ústavního soudce. Vyšetřování společnosti KTAG souvisí s tím, že firma účtovala do nákladů výdaje na Kiskovu propagaci před prezidentskými volbami v roce 2014. Kiska, který byl před složením prezidentského slibu rovněž jednatelem KTAG, dříve řekl, že v daňové kauze bude po skončení mandátu prezidenta zřejmě obviněn i on sám. Kiskovi skončí funkční období v polovině června, o znovuzvolení se již neucházel.

Pochybení KTAG v minulosti prověřovala policie, která ale vyšetřování ukončila s odůvodněním, že trestnost činu zanikla. Slovenský trestní zákoník totiž umožňuje u některých daňových deliktů dodatečně zaplatit daň i během policejního vyšetřování, aniž by viníkovi hrozilo stíhání, což KTAG učinila. Obnovit vyšetřování daňového deliktu KTAG policii předloni nařídila prokuratura. Podle Kisky dva vyšetřovatelé v případu trestný čin neshledali, učinil tak v pořadí až třetí policista, který se kauzou zabýval.