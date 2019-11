Kipchoge je opět atletem roku, mezi ženami vyhrála Muhammadová

Monte Carlo - Keňský maratonec Eliud Kipchoge je podruhé za sebou nejlepším světovým atletem roku. Mezi ženami zvítězila mistryně světa a světová rekordmanka v běhu na 400 metrů překážek Dalilah Muhammadová z USA. Výsledky tradiční ankety dnes vedení světové atletiky vyhlásilo v Monaku.

Nejlepší maratonec současnosti Kipchoge navázal na loňský triumf, ke kterému mu pomohl světový rekord z Berlína. Tentokrát historické tabulky oficiálně nepřepsal, ale v říjnu ve Vídni jako první uběhl maraton pod dvě hodiny. V nestandardních podmínkách zdolal trať za 1:59:40. V anketě předčil například evropského rekordmana na 400 metrů překážek Karstena Warholma nebo vítěze Diamantové ligy na 100 i 200 metrů a mistra světa na dvoustovce Noaha Lylese. Poprvé se světovou atletkou roku stala devětadvacetiletá Američanka Muhammadová. Konkurentka nejlepší české atletky Zuzany Hejnové dvakrát v sezoně překonala světový rekord. Nejprve šestnáct let staré maximum vylepšila na národním šampionátu na 52,20 a pak rekord ve finále mistrovství světa stlačila na 52,16 a získala svůj první světový titul. V anketě nechala za sebou například světovou rekordmanku v maratonu Brigid Kosgeiovou nebo nizozemskou běžkyni Sifan Hassanovou, která zaběhla světový rekord na míli a na MS získala nezvyklý double na tratích 10.000 a 1500 metrů. Vycházející hvězdou se stal devatenáctiletý Etiopan Selemon Barega, vicemistr světa v běhu na 5000 metrů z Dauhá. Mezi ženami tutéž kategorii ovládla osmnáctiletá ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová, která na MS svedla velký souboj s favorizovanou Marií Lasickeneovou. Získala stříbro v novém juniorském světovém rekordu 204 centimetrů. Trenérskou cenu získal irský průkopník v Keni Colm O'Connell. Do nyní velmi známého střediska v Itenu přišel v roce 1976 a postupně měl v péči pětadvacet mistrů světa včetně světových rekordmanů na 800 metrů Wilsona Kipketera a Davida Rudishy. Cenu za čin fair play dostal Braima Suncar Dabó z Guiney-Bissau, který v rozběhu na 5000 metrů v Dauhá pomohl vyčerpanému Jonathanu Busbymu z Aruby. Když ho v posledním kole míjel, nepředběhl ho, ale půl kola ho podpíral až do cíle. Dnes se na pódiu znovu setkali oba.