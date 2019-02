Praha - Do světa nevkusných filmů a pokleslé zábavy zavede návštěvníky letošní patnáctý ročník Festivalu otrlého diváka. Témata jako nukleární války, zmutovaní hlavní hrdinové, japonské animované porno příšer nebo pásmo komentovaných filmových ukázek nazvané Filmový hovnocuc se fanouškům představí v šestnácti projekcích. Festival v žižkovském kině Aero potrvá od 5. do 10. března, informovala ČTK mluvčí přehlídky Magdaléna Novotná.

Tématem letošního ročníku je apokalypsa. Vybrané snímky reflektují současné globální problémy a upozorňují na riziko konce světa. "Apokalyptické fantazie a prognózy jsou dnes všudypřítomné, a už zdaleka nezahrnují jen mimozemskou invazi, Satana a atom, tedy nesvatou trojici, která vizím o konci světa kralovala ještě nedávno. Otrlec se letos bude probírat popkulturní imaginací týkající se neodvratné zkázy lidstva, planety Země nebo šmahem celého vesmíru," uvedl v tiskové zprávě dramaturg festivalu Jiří Flígl.

Hvězdou letošní přehlídky bude podle organizátorů sci-fi film Fonotune: Elektropohádka, jež zkoumá hudební trendy po globální apokalypse. "Film diváky přenese do vize nihilistického světa, kde jsou lidé tak uzavření do sebe, že při poslouchání vlastních rádií ani nepostřehnou, že končí svět," sdělil dramaturg Petr Šaroch.

Odlišnou podobu apokalypsy nabídne snímek Vládci chaosu, který organizátoři označují za Bohemian Rhapsody pro nejtemnější heavymetalisty. Film vykresluje portrét norských black metalových projektů Mayhem a Burzum, který je podaný jako temný hororový příběh. Téma konce světa představí divákům také japonské animované porno Urocukidódži: Legenda o Nadčlověku nebo francouzský film Šokující!, který je kritikou měšťácké morálky.

Novinkou festivalu je pásmo komentovaných filmových ukázek zvané Filmový hovnocuc pod vedením moderátorů Antonína Tesaře a Martina Kadeřábka. "Abychom nezkazili dobré jméno festivalu připravili jsme si výcuc nejšťavnatějších scének. Všechny ukázky se budou nějakým způsobem týkat letošního tématu," uvedl Tesař.

Festival se 29. března přesune do Bio Central v Hradci Králové, 5. dubna do kina Metropol v Olomouci a 6. dubna do brněnského kina Scala.