Moskva - Obránce Jakub Kindl dostal na turnaj Channel One Cup první reprezentační pozvánku od návratu ze zámoří do extraligové Plzně. Právě díky angažmá ve Škodě si začal hokej zase naplno užívat. V lednu se navíc vydal trochu jinou cestou v přípravě a návrat do národního mužstva po roce a půl je potvrzením toho, že jde správným směrem.

"Nádhera, vážně si cením toho, že tady zase můžu mezi klukama být. Přijel jsem udělat co nejlepší výsledek a taky ukázat tu nejlepší formu. Vždycky jsem si strašně vážil toho, že můžu mít na sobě reprezentační dres a tohle se nemění. Přijel jsem sem s pokorou, chci si to však i užít," řekl Kindl novinářům.

Naposledy reprezentoval loni na konci dubna na Carlson hokejových hrách v utkání proti Rusku v Českých Budějovicích před světovým šampionátem v Paříži. Další účast na MS po té z roku 2014 ale bývalý hráč Detroitu a Floridy nepřidal. Shodou okolností právě proti sborné dnes opět naváže.

"Já si hlavně vážím toho, jak mi Plzeň zase pomohla roztáhnout křídla. Cítím, jak můj hokej jde postupně nahoru. Plzeň mi strašně dala a tohle jí nikdy nezapomenu. Přišel jsem do klubu v říjnu, takže prakticky je to rok. A našel jsem tam zase cestu, jak si hokej užívat, i když mi trvalo dlouho, než jsem si tady zvykl. V zahraničí jsem byl 13 let a není jednoduché se adaptovat zase zpátky," připustil Kindl.

Plzeň zvolil po návratu ze zámoří trochu jako dočasné řešení, jenže situace se vyvinulajinak. "Já šel do Plzně tenkrát hlavně proto, že si zahraju s bráchou Denisem v jednom týmu, tohle se ne každému povede. Proto jsem tam šel na první měsíc. A dopadlo to tak, že tam hraju už druhou sezonu," pousmál se Kindl.

Na ledě má hodně prostoru, z hokeje ale začal mít zase radost i díky vlastnímu přístupu. "Změnil jsem i přípravu, od ledna pracuju s kondičním trenérem Markem Všetíčkem a ten mi opravdu pomohl, hlavně tedy vyčistit hlavu. Výkonnost šla postupně úplně jiným směrem, on na tom má největší zásluhu. Stál za mnou i během těch krizí, které jsem měl," uvedl Kindl.

"Loni před mistrovstvím jsem byl trochu zklamaný. Dorazil jsem na kemp z NHL, ale na turnaj jsem se nedostal a mrzelo mě to. Ale od ledna jsem se fakt nasměroval úplně jinak, začal jsem od nuly. Jinak se připravuju na zápasy i na tréninky. Uteklo pár měsíců a jsem tady zpátky. Vážím si toho, že někdo vidí moji práci," dodal Kindl.

Je mu 31 let, ale věk vnímá jen jako číslo. "Cítím to tak. Dá se hrát klidně dál. Podívejte na tenisty: Rogeru Federerovi je 37 let a kde hraje. Djokovičovi je stejně jako mně a jde nahoru. Tihle kluci našli cestu, jak hrát na vrcholu a proti těm nejlepším. Pro mě je to jasný důkaz, že to jde. Nevidím důvod, proč by nemohli i v hokejové reprezentaci být hráči v těchto letech, když budou mít výkonnost," připomněl Kindl.

Navíc je zdravotně v pořádku a nic ho netrápí. "Hokej mě hrozně baví, na Plzeň nemůžu říct ani půl slova špatně. A tahle reprezentační pozvánka je takové razítko na to, že nový lednový start byl správným rozhodnutím" řekl Kindl.